¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias

La polémica rodea el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se realizará en el Perú. Cenaida Uribe denunció irregularidades en la organización que viene realizando la Federación Peruana de Vóley y fue enfática en mencionar la drástica decisión que podría tomar Alianza Lima: está evaluando no participar del torneo internacional.

Esa posición generó varias reacciones y los hinchas ‘blanquiazules’ entraron en incertidumbre. Muchos se preguntaron qué consecuencias traería no jugar el certamen. La jefa del cuadro victoriano dejó esas dudas y adelantó las consecuencias.

“No clasificar al Mundial. Que no está dicho, no se sabe, porque es un campeonato difícil, o sea, nada está dicho. Pero yo creo que marcar un precedente de que esto no se puede manejar así, como siempre. ¿Qué hacemos ahorita? Visibilizar las tonterías que hace la Federación, porque seguramente no me van a hacer caso, pero que la gente sepa qué cosa está pasando, que es lo que hago siempre. Y seguramente voy a caer mal, caigo chinche, no me quieren, y me van a poner cincuenta piedras como siempre para Alianza. Lo que hacemos es decir lo que está pasando. No hay nada que no sea cierto, encima documentado", disparó la exvoleibolista en el programa ‘Puro Vóley’.

¿Universitario podría ocupar la plaza de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes?

Cenaida Uribe reveló qué equipo podría ocupar el lugar de Alianza Lima si es que decide no participar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. La exvoleibolista fue sarcástica en su respuesta.

“Mi posición es complicada porque yo puedo decir: ‘No voy, y ya’. Entonces, ¿quién va a ir? La ‘U’. Imagínate los aliancistas, pero también no es mala idea que tengan la posibilidad de participar en un sudamericano, aunque sea de invitados“, declaró la directiva.

Eso sí, la jefa de equipo precisó que tendrá que ver todos escenarios posibles para tomar una determinación final: “Es difícil. Parece fácil tomar estas decisiones, no es fácil. Y tienes toda una hinchada atrás que está pendiente de qué cosa vas a hacer”.

La jefa de equipo dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima no participe en el certamen internacional. (Puro Vóley)

Las irregularidades que denunció Cenaida Uribe contra la FPV

El cambio de reglamento en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ha generado incomodidad entre los clubes participantes. Cenaida Uribe, jefa de Alianza Lima, expresó su desacuerdo ante la decisión de permitir la incorporación de refuerzos en el equipo de la San Martín tan cerca del inicio del certamen.

Según la postura de la directiva ‘blanquiazul’, la modificación de las reglas a último momento altera las condiciones originales bajo las cuales los equipos se prepararon para el torneo. Esta situación ha provocado debate, ya que varios consideran que los cambios en la normativa deben anunciarse con suficiente anticipación para no afectar la equidad en la competencia.

“La Federación nos manda un documento el 19 de diciembre y nos da como fecha límite el 5 de enero para confirmar tu participacióny en la última línea dice que las jugadoras tienen que estar inscritas 45 días antes de la fecha de inicio del campeonato, entonces tendrías que estar inscrita hasta el 5 de enero”, declaró la exvoleibolista.