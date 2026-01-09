Álvaro Barco admite el fastidio del agente de César Inga, pero remarca que “no era el momento ideal” para la venta del jugador

Universitario de Deportes no aceptó la oferta de Kansas City por César Inga. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes no aceptó la propuesta de Kansas City por César Inga. La decisión generó el total rechazo de Narciso Algamis, agente del futbolista chimbotano de 23 años. En este escenario, Álvaro Barco, director deportivo de la institución, comprendió la molestia del representante, aunque reconoció que la plantilla no podía verse mermada con la salida de una pieza capital.

“Entiendo la molestia, pero el momento en que llega la propuesta no es idóneo para el club”, concedió el directivo desde las instalaciones del predio de Campo Mar a los medios de comunicación. Barco sostuvo que la postura del club está relacionada directamente un tema de tiempos, pues con la pretemporada iniciada, es complejo suplir al polifuncional deportista.

En esa línea, el dirigente de la ‘U’ señaló que si la propuesta se materializaba un mes atrás, las negociaciones podrían haber llegado a buen puerto. Esta declaración contradice lo declarado por Algamis, quien dijo que el club norteamericano había iniciado el contacto en diciembre.

Representante de César Inga explotó contra Universitario tras rechazar oferta de la MLS

En diálogo con ‘Nada que no sepa’, el empresario deportivo adujo que la frustrada operación había “golpeado” al jugador. “Ahora hay que trabajar con él para que esté bien y rinda”, señaló Narciso Algamis, quien adujo que el trato incluía una suma de dinero; o sea, no se iría gratis.

“No le costó nada a la U, no hizo divisiones inferiores. Esto no es de todos los días. El 2025 jugó Copa Libertadores, pero llegó como suplente. Trajeron a Paolo Reyna también, pero el chico a fuerza de trabajo se ganó un lugar. Si mañana llega una oferta mejor, claro que puede ser, pero nadie garantiza eso”, cerró.

La proyección de César Inga

La proyección de César Inga lo posiciona como uno de los defensores con mayor futuro en el fútbol peruano. Su temporada 2025 fue consagratoria, consolidándose como una pieza polivalente en el esquema de Universitario. Gracias a su disciplina táctica, demostró un alto nivel al desempeñarse como defensa central o carrilero por ambas bandas.

Este crecimiento no pasó desapercibido en la selección peruana, donde ya dejó su marca personal. Durante un amistoso ante Chile en octubre, Inga anotó un golazo tras una gran jugada individual que confirmó su capacidad para aportar en ataque. Su despliegue físico y visión de juego lo convierten en un perfil moderno de defensor.

El jugador de Universitario de Deportes culminó de gran forma una espectacular combinación de toques de la 'bicolor'. (Video: CHASQUI_Play)

Con solo 23 años, su techo parece lejano. El interés de clubes extranjeros, sumado a su rol protagónico en el actual tricampeón, sugiere que su salto al fútbol internacional es inminente. Inga reúne las cualidades necesarias para liderar el recambio generacional de ‘la bicolor’, siendo un jugador que garantiza seguridad, proyección y gol desde la zona defensiva.

La postura de Javier Rabanal

El gran nivel de César Inga en Universitario y en la selección peruana llamó la atención de la MLS (Major League Soccer). El club Kansas City estadounidense mostró un interés real y envió una propuesta formal para fichar al futbolista.

Pese al ofrecimiento, la dirigencia del actual tricampeón optó por no venderlo. El técnico Javier Rabanal señaló que el jugador es una pieza clave dentro de la estrategia que diseñó para el plantel esta temporada.

El técnico español abordó dos temas muy polémicos en el mundo Universitario. (Canal N)

“Se habló bastante sobre una oferta por Inga. Él es vital en mi esquema y quiero que se quede en el club para que complete un buen año con nosotros. Si después llegan más propuestas, podrá tomarlas. Es un deportista que cumple con todo lo que busco para distintos puestos”, afirmó el entrenador en una charla con ‘Canal N’.