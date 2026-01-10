La bloqueadora arequipeña recibió la oportunidad de Natalia Málaga en el partido ante Atlético Atenea. (Latina TV)

El sábado 10 de enero será una fecha imposible de olvidar para Kiara Lazo. La adolescente de 15 años recibió el llamado de su entrenadora Natalia Málaga e hizo su debut en el partido entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea, válido por la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

En medio de una situación adversa al ir perdiendo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, la exentrenadora de la selección peruana giró y le pasó la voz a la joven arequipeña, quien rápidamente se acercó e ingresó a la cancha en reemplazo de la central Angela Barboza.

Natalia Málaga hizo debutar a jugadora de 15 años en el Géminis vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Sus compañeras no tardaron en motivarla con aplausos y de esta manera despejar un poco los nervios de la deportista categoría 2010. Entró en un momento complicado, pero no desentonó, inclusive registró su primer punto en la máxima categoría del voleibol nacional.

Lazo, con sus 1.77 metros, saltó pegada a la net en compañía de la experimentada Vielka Peralta. La pelota del ataque rival pegó en las manos de la canterana de la escuadra de Comas y chocó en el piso. La euforia se desató en el coliseo.

Los hinchas gritaron su punto, mientras que sus compañeras -entre ellas las dominicanas Peralta y Katielle Alonzo- la abrazaron. En la zona técnica, muy de cerca, la técnica Natalia Málaga aplaudió la acción de su promovida.

La adolescente de 15 años se impuso en la net. (Latina TV)

Mal momento de Géminis

El debut de Kiara Lazo no se dio en un buen contexto. Y es que Deportivo Géminis registró su segunda caída de forma consecutiva en la Liga Peruana de vóley. En el cierre de la primera fase, cayó 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano, por los siguientes parciales: 25-11 18-25, 25-17 y 25-16.

Ahora, el cuadro comeño tropezó de forma aparatosa ante Atlético Atenea (3-0). Las ‘diosas’ desplegaron todo su juego en el Polideportivo Lucha Fuentes y no le dieron chance a su contrincante, imponiéndose 3-0 con estos sets: 25-22, 25-21 y 25-20.

Este último resultado hizo que Géminis bajara una casilla en la tabla de posiciones. En la fase 1, terminó quinto y en el arraque de la etapa 2, se ubica en el sexto escalón con 17 puntos, siendo superado por Circolo, Atenea, Alianza Lima, Universitario y Universidad San Martín.

Natalia Málaga y compañía deberán corregir muchas cosas entre la semana para llegar a su siguiente partido con el mejor ánimo y nivel. Su posición en la tabla definirá a su rival en la siguiente etapa, siempre y cuando queden entre los primeros ocho en las colocaciones.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 luego de la derrota de Géminis ante Atlético Atenea.