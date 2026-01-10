A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Deportivo Géminis cerró la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en zona noble de la clasificación. - Crédito: Difusión

Nuevo comienzo para los clubes en la Segunda Etapa, entre ellos el Deportivo Géminis, tuvo una Fase 1 intensa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, mostrando actuaciones irregulares pero competitivas que incluyeron remontadas agónicas como la victoria 3-2 ante Deportivo Soan. El equipo peleó cada punto con destellos de calidad, aunque exhibió falta de orden y concentración en varios tramos de sus partidos.

En ese contexto, la directiva decidió reemplazar al técnico brasileño Otávio Machado por Natalia Málaga, quien regresó tras tres años fuera de los banquillos peruanos para fortalecer la mentalidad y disciplina del plantel. Con su carácter exigente, la experimentada lideresa ya logró victorias importantes y busca consolidar a Géminis como protagonista.

Por su parte, Atlético Atenea ha sido un rival serio en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, mostrando combatividad y momentos de buen voleo en una temporada exigente. Tras un debut con victoria ante Circolo Sportivo Italiano, el equipo de las ‘diosas’ sumó importantes puntos y se mantuvo competitivo en la primera fase del torneo peruano.

Aunque sufrió derrotas ante rivales como Alianza Lima, que lo venció 3-0, y Rebaza Acosta, que lo superó en la fecha 11, Atenea ha demostrado potencial colectivo. La llegada de jugadoras destacadas ha fortalecido su proyecto, mientras lucha por escalar en la tabla y buscar mejores resultados en la segunda etapa de la LPV.

La entrenadora del Deportivo Géminis no ha ocultado su pasado fuerte como líder de clubes en Perú. | VIDEO: Somos Vóley

La actual Liga Peruana de Vóley cerró provisionalmente con Universitario de Deportes como líder con 30 unidades, aventajando por diferencia mínima a Universidad San Martín y Alianza Lima, dos contrincantes de historia y peso, que buscarán nivelar la balanza en la reanudación del campeonato.

La reanudación está pactada para el segundo fin de semana de enero con una rueda de todos contra todos, en la que participarán los 10 mejores clasificados de la Primera Fase.

A qué hora se enfrentan Géminis vs Atenea por Liga Peruana de Vóley

El duelo entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea se disputará el sábado 10 de enero a las 14:30 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Se espera que el recinto esté repleto para presenciar la apertura de la Fase 2.

Canal TV que transmite el duelo entre íntimas y santas

La transmisión del lance estará asegurada a través de Latina TV (canal 2 y 702 HD), tanto en señal abierta como en la plataforma digital (web y aplicación móvil). Asimismo, Infobae Perú realizará cobertura minuto a minuto con análisis, declaraciones y actualización de resultados en tiempo real.

Programación de la fecha 1 de la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley

La primera jornada de la Fase 2 Liga Peruana de Vóley se desarrollará con el siguiente cronograma:

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea

5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Todos los encuentros serán transmitidos por Latina TV o vía streaming, asegurando la visibilidad de los equipos y el seguimiento continuo de los aficionados.