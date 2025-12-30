Perú Deportes

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

La entrenadora del cuadro de Comas hizo mea culpa y puntualizó errores que pudo perjudicar a su equipo en la penúltima fecha de la Liga Peruana de Vóley

Se vivió uno de los duelos más emocionantes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Deportivo Géminis aseguró su agónica victoria frente a Rebaza Acosta tras un disputado enfrentamiento en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador el pasado domingo 28 de dicembre. El marcador final mostró un contundente 3-0, aunque el desenlace del tercer set captó toda la atención al extenderse hasta el punto 33, lo que lo convirtió en uno de los parciales más luchados de la temporada.

La victoria del cuadro de Comas estaba en riesgo, pero pudo reaccionar a tiempo y celebrar tres puntos. Natalia Málaga vivió al máximo el encuentro desde la zona técnica y no pudo evitar lanzar una dura crítica a su equipo por la desconcetración que sufrió que pudo cabiar el resultado.

“Ustedes mismos creo que lo han visto. Se veía un poco de desorden en ese momento de desesperación por la presión del score. Que es lo que ellas tienen que tratar de corregir y empezar a aprender. Una parte muy importante es la parte emocional en ese sentido, cuando tienes que definir una victoria, en este caso, que era el último set para nosotros, pero el otro equipo no es manco, supo aprovechar esa situación. Jugó en los momentos que tenía que jugar y bueno, sobre cuántos errores hemos trabajado que hemos ajustado, pero al menos sacamos el mejor ahí”, apuntó la DT en rueda de prensa.

Katielle Alonzo, figura de Géminis,
Katielle Alonzo, figura de Géminis, relató el impacto del llamado de atención de Natalia Málaga en partido ante Soan. Crédito: Géminis

Además, la entrenadora precisó que habrán drásticos cambios en su equipo para la segunda etapa del torneo nacional. Aseguró que exigirá más a sus jugadoras y corregirá errores.

“A mí me gusta más y más, pero estoy logrando de que lo hagan de a poquitos. No puedo hacer un cambio radical porque son jugadoras que capaz no están acostumbradas a la exigencia. Entonces, empiezan a darse cuenta de las cosas y empiezan a tomar conciencia de lo que tienen que hacer y empezar a ellas mismas. Evolucionar y desarrollarse. Me encantaría que sea de un día para otro, pero lamentablemente no es así”, añadió.

¿Cómo se vivió Deportivo Géminis vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

El encuentro inició con el equipo de Natalia Málaga imponiendo su ritmo en el primer set, donde alcanzó una diferencia significativa al cerrar el parcial con 25-16, según los datos del partido. Mientras tanto, el cuadro del Callao mostró signos de nerviosismo al intentar sumar los 3 puntos, lo que afectó su desempeño inicial. En el segundo set, Rebaza elevó su nivel de juego y presentó una mayor resistencia, pero nuevamente fue superado por un marcador de 25-21.

El tercer set presentó un desarrollo distinto; Rebaza Acosta salió decidido a cambiar el rumbo del partido, buscando estirar el enfrentamiento a un cuarto y un eventual quinto set. Sin embargo, la defensa y reacción de Géminis impidieron que sus rivales concretaran ese objetivo.

El desenlace fue punto a punto, y aunque en diversos momentos las ‘chalacas’ se perfilaban para cerrar el parcial, las de Comas igualaron las acciones en los instantes cruciales, alcanzando finalmente una victoria ajustada de 33-31 en el tercer set, una de las cifras más altas registradas en la presente edición de la liga.

Con este resultado, Géminis ascendió provisionalmente a la tercera posición en la tabla general, mientras que Rebaza permanece en el octavo lugar, alejándose momentáneamente de los puestos de clasificación directa.

Deportivo Géminis le ganó a
Deportivo Géminis le ganó a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de vóley 2025/2026. (LNSV)

