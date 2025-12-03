El gol de Bassco Soyer ante Sporting Braga que reafirma su grato momento con Gil Vicente en la Liga Revelação

Bassco Soyer se hizo presente en el score contra Sporting Braga. - Crédito: Liga Revelação

Bassco Soyer continúa poniéndole relieve a su loable crecimiento en Portugal. No conforme con la titularidad sostenida en Gil Vicente, con largos pasajes de buen estado de momento, contribuyó con una importante anotación contra el poderoso Sporting Braga, por la fecha 11° del Grupo A de la Liga Revelação U23.

A los 25′ minutos del primer tiempo, el centrocampista Gui Beleza aprovechó un pésimo control de balón de un rival, a partir de una presurosa acción en salida del bloque defensivo, para imponerse con fuerza y jugar rápido, a un solo toque, con Gonçalo Maia Pereira por el lado izquierdo.

Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente. - Crédito: Difusión

A pura velocidad, el ‘8′ atrajo a dos contrarios y ello le permitió filtrar el esférico dentro del área con la consigna de que Mohamed Kaba asumiese la responsabilidad en el espacio reducido. Allí, sin mayor margen de error, metió un centro raso hacia atrás que acabó en los pies de Bassco Soyer.

El peruano, que lleva el dorsal ‘10′ del Gil Vicente, controló la pelota con la parte externa del botín derecho, libre de marca, se perfiló y definió con un zurdazo preciso al primer poste sin importarle que un zaguero local se había ubicado delante de su visión.

El expeditivo mediocentro peruano, de 18 años, abrió la cuenta en el partido por la fecha 11° del Grupo A. | VIDEO: Liga Revelação

De esa manera llegó la primera diana del compromiso, que desató una euforia única por el lado del club de Barcelos. No hubo un solo compañero que no felicitase a Bassco Soyer por su espléndida diana. Sin embargo, la alegría duró poco, dado que Sporting Braga logró llevarse el triunfo con una remontada.

Con ese resultado, el Gil Vicente acaba de complicarse de cara a la definición para la Fase del Campeonato. Descendió una posición, asentándose en la quinta plaza y la obligación es quedar dentro de los cuatro primeros del Grupo A. A falta de tres jornadas para el cierre regular, la misión se presenta complicada mas no imposible.

Bassco Soyer, el primer hincado de la derecha, integrando el plantel titular del Gil Vicente en la Liga Revelação. - Crédito: Difusión

Avance correcto

A Bassco Soyer no le ha sido sencilla la adaptación en su nuevo club. Aun así, ignoró cualquier dificultad, se puso manos a la obra y tiró de esfuerzo para mejorar en cada asignatura suscrita por el CT de Gil Vicente. Y en cuestión de tiempo, se puso a tono tanto física como futbolísticamente.

“No fue fácil al inicio. Es la verdad, llegué a un fútbol nuevo, a un fútbol distinto, otro ritmo, otro tipo de entrenamiento, otro clima, otro país; muchos cambios normales en la carrera de un futbolista. Tuve que trabajar mucho el aspecto físico desde el día uno y lo sigo trabajando”, dijo a Infobae Perú.

El prometedor mediocentro explica cómo el club revelación de Portugal concentra esfuerzos en potenciar sus virtudes como el remate de media distancia. | VIDEO: Infobae Perú

Está claro que el aspecto más importante en el que ha redoblado esfuerzos Soyer es en su complexión, la cual ha atravesado un cambio sustancial a partir de entrenamientos constantes y una modificación en su ritmo alimenticio a través de la supervisión de dietistas.

“Realmente lo que trabajé desde el día uno que llegué acá y tengo que seguir trabajando el tema físico. O sea, aún tengo muchos objetivos por cumplir en ese tema, que los estoy trabajando con el club. Todo va de la mano del entrenamiento, que es más intenso y continuo, que en verdad busca objetivos claros que son mejorar el tema físico, mejorar el tema táctico", añadió.

Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

Desde sus inicios en las divisiones menores de Alianza Lima, Bassco Soyer demostró un gran deseo de jugar y hacerse un lugar en el primer equipo. En 2025, con solo 18 años, debutó como titular y anotó su primer gol profesional, lo que le valió elogios de los referentes del club.

Para Soyer, compartir vestuario con Paolo Guerrero fue cumplir un sueño: lo llamó “mi viejo” y lo definió como un “crack” y un gran ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha.