Universitario se retractó de palabras de Álvaro Barco contra 1190 Sports y FPF, pero dejó firme mensaje sobre derechos de TV

Universitario se retractó de declaraciones de Álvaro Barco contra 1190 Sports y FPF, pero dejó firme mensaje sobre derechos de TV.

Las fuertes declaraciones de Álvaro Barco contra 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) remeció el balompié nacional en medio de un nuevo conflicto por los derechos de televisión de la Liga 1 2025. Al punto que Universitario de Deportes, club donde el exjugador se desempeña como director deportivo, tuvo que publicar un comunicado retractándose.

Este post de la ‘U’ fue impulsado por la respuesta de la FPF, la cual instó que el club ‘merengue’ se pronuncie y se haga cargo de las palabras de su colaborador, debido a que perjudican y manchan la imagen del torneo de Primera División del fútbol peruano.

Comunicado de la FPF contra Álvaro Barco

En ese contexto, la institución de Ate publicó lo siguiente en sus redes sociales oficiales:“Las declaraciones brindadas por nuestro Director Deportivo, Álvaro Barco, contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron los más adecuados en su forma", se puede leer en los primeros párrafos.

Pese a que quiso ponerle ‘paños húmedos’ a la situación, Universitario mostró su sentir sobre los derechos de TV: “Sin embargo, el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que a todas luces, perjudicó la economía de la mayoría de clubes profesionales, y con ellos nuestra solidaridad”.

“El club considera razonable y necesario expresar su preocupación frente a un esquema que, en los hechos, no ha garantizado predictibilidad ni estabilidad económica. Universitario de Deportes impulsa la revisión de este modelo con el objetivo de avanzar hacia un sistema sostenible, transparente y financieramente viable, que permita a todos los clubes cumplir oportunamente con sus compromisos y fortalecer el producto fútbol peruano”, añadió.

Después de mostrar su postura, la ‘U’ invitó a conciliar a la FPF y 1190 Sports: “Finalmente, el Club reconoce los esfuerzos que viene realizando la Federación Peruana de Fútbol en favor del desarrollo del fútbol nacional. En este espíritu institucional, Universitario de Deportes considera que es posible —y necesario— abrir espacios de diálogo técnico y constructivo que permitan consensuar un modelo económico y financiero distinto, más sólido y beneficioso para el fútbol peruano en su conjunto".

Comunicado de Universitario sobre las polémicas declaraciones de Álvaro Barco contra la FPF y 1190 Sports.

¿Qué dijo Álvaro Barco?

El jueves 8 de enero, Álvaro Barco rompió su silencio después del entrenamiento de Universitario de Deportes en Campo Mar. El director deportivo habló de muchos temas, entre ellos el fichaje de Sekou Gassama y el conflicto por los derechos de televisión a poco del inicio de la Liga 1 2026.

"La federación nos ha entregado un campeonato, donde considero yo que es, que hoy está, que es un cadáver, ni siquiera en UCI, que está en cementerio, vamos a tratar de reflotarlo. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato, intentar de que los clubes, de alguna manera, tengan alguna solidez económica”, fue lo que dijo Barco, que provocó la molestia de los involucrados.

Melgar arremetió contra la FPF

Por otro lado, Melgar se sumó a Universitario en este entredichos con la FPF. El cuadro arequipeño cuestionó al ente encabezado por Agustín Lozano por pronunciarse sobre las declaraciones de Álvaro Barco y no darle respuesta alguna sobre la falta de pagos que vienen sufriendo por parte de 1190 Sports.

“Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la Federación Peruana de Fútbol responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando”, puso en X.