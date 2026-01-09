Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras comunicado

La Federación Peruana de Fútbol sorprendió al publicar una respuesta oficial dirigida a Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, tras sus declaraciones en las que calificó a la Liga 1 como un “cadáver” y cuestionó la gestión del torneo bajo la administración actual.

En el comunicado, la FPF manifestó su descontento ante los comentarios del dirigente y subrayó que el equipo de Ate logró el tricampeonato nacional bajo el mismo formato que ahora es objeto de críticas. Según el máximo ente del balompié nacional, este esquema también ha permitido al club incrementar de manera significativa sus ingresos económicos.

El oficio generó muchas reacciones y muchos criticaron a la entidad que preside Agustín Lozano. Eddie Fleischman respaldó a Barco y arremetió contra la Federación por polémico comunicado donde se asegura que el torneo nacional mejoró con la decisión sobre los derechos de televisión.

“La última frase expone la hipocresía de esta FPF que regenta el farsante Agustín Lozano: “el daño reputacional causado”. Nadie ha causado mayor “daño reputacional” al fútbol peruano que Lozano, sancionado por caso de REVENTA DE ENTRADAS. Tiene razón Álvaro Barco, solo dijo verdades", publicó el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

La publicación de Eddie Fleischman sobre comunicado de la FPF

¿Qué dice el comunicado de la FPF contra Álvaro Barco?

La Federación Peruana de Fútbol emitió una respuesta firme dirigida a Álvaro Barco, el director deportivo de Universitario de Deportes. El organismo descartó las declaraciones del directivo y, de forma llamativa, destacó el logro del tricampeonato del club, lo que provocó numerosas reacciones entre los seguidores y el entorno futbolístico.

“Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad.No obstante, lamenta que el señor Barco califique como “cadáver” al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes.Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la labor de los clubes quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato", dice uno de los puntos del oficio publicado por la FPF.

Además, la entidad de Agustín Lozano exigió que la ‘U’ se retracte de sus declaraciones: “La FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente,considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado".

Comunicado de la FPF contra Álvaro Barco

“La federación nos ha entregado un campeonato que es un cadáver”

Álvaro Barco criticó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol de la Liga 1 tras el conflicto por los derechos de televisión. Precisó que la FPF entregó a los clubes un campeonato en decadencia.

“La federación nos ha entregado un campeonato, donde considero yo que es, que hoy está, que es un cadáver, ni siquiera en UCI, que está en cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato, intentar de que los clubes, de alguna manera, tengan alguna solidez económica”, apuntó el directivo.

Surgieron dudas sobre un posible aplazamiento del inicio de la Liga 1 por retrasos en los pagos de 1190 Sports, la empresa responsable de los derechos televisivos. La organización aseguró que la situación financiera está bajo control y no existen atrasos en las obligaciones.

A pesar de este anuncio, los ‘cremas’ manifestaron su desacuerdo con la continuidad de la compañía encargada de la transmisión. Barco expresó inquietudes respecto al nuevo contrato y advirtió sobre el riesgo de que se genere una “competencia desleal” para los demás equipos.

“Ahora vamos a intentar hacer una liga autónoma, fortalecida, donde nosotros tengamos que decidir. No puede ser que en este caso la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía, a través de una empresa que era una empresa aventurera, una empresa que no tenía garantías, que no tenía sostenimiento”, declaró.