Perú Deportes

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

La Federación emitió un oficio con una contundente respuesta contra el director deportivo de Universitario y exigió que se retracte de los duros calificativos

Guardar
Eddie Fleischman respaldó a Álvaro
Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras comunicado

La Federación Peruana de Fútbol sorprendió al publicar una respuesta oficial dirigida a Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, tras sus declaraciones en las que calificó a la Liga 1 como un “cadáver” y cuestionó la gestión del torneo bajo la administración actual.

En el comunicado, la FPF manifestó su descontento ante los comentarios del dirigente y subrayó que el equipo de Ate logró el tricampeonato nacional bajo el mismo formato que ahora es objeto de críticas. Según el máximo ente del balompié nacional, este esquema también ha permitido al club incrementar de manera significativa sus ingresos económicos.

El oficio generó muchas reacciones y muchos criticaron a la entidad que preside Agustín Lozano. Eddie Fleischman respaldó a Barco y arremetió contra la Federación por polémico comunicado donde se asegura que el torneo nacional mejoró con la decisión sobre los derechos de televisión.

“La última frase expone la hipocresía de esta FPF que regenta el farsante Agustín Lozano: “el daño reputacional causado”. Nadie ha causado mayor “daño reputacional” al fútbol peruano que Lozano, sancionado por caso de REVENTA DE ENTRADAS. Tiene razón Álvaro Barco, solo dijo verdades", publicó el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

La publicación de Eddie Fleischman
La publicación de Eddie Fleischman sobre comunicado de la FPF

¿Qué dice el comunicado de la FPF contra Álvaro Barco?

La Federación Peruana de Fútbol emitió una respuesta firme dirigida a Álvaro Barco, el director deportivo de Universitario de Deportes. El organismo descartó las declaraciones del directivo y, de forma llamativa, destacó el logro del tricampeonato del club, lo que provocó numerosas reacciones entre los seguidores y el entorno futbolístico.

“Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad.No obstante, lamenta que el señor Barco califique como “cadáver” al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes.Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la labor de los clubes quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato", dice uno de los puntos del oficio publicado por la FPF.

Además, la entidad de Agustín Lozano exigió que la ‘U’ se retracte de sus declaraciones: “La FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente,considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado".

Comunicado de la FPF contra
Comunicado de la FPF contra Álvaro Barco

“La federación nos ha entregado un campeonato que es un cadáver”

Álvaro Barco criticó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol de la Liga 1 tras el conflicto por los derechos de televisión. Precisó que la FPF entregó a los clubes un campeonato en decadencia.

“La federación nos ha entregado un campeonato, donde considero yo que es, que hoy está, que es un cadáver, ni siquiera en UCI, que está en cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato, intentar de que los clubes, de alguna manera, tengan alguna solidez económica”, apuntó el directivo.

Surgieron dudas sobre un posible aplazamiento del inicio de la Liga 1 por retrasos en los pagos de 1190 Sports, la empresa responsable de los derechos televisivos. La organización aseguró que la situación financiera está bajo control y no existen atrasos en las obligaciones.

A pesar de este anuncio, los ‘cremas’ manifestaron su desacuerdo con la continuidad de la compañía encargada de la transmisión. Barco expresó inquietudes respecto al nuevo contrato y advirtió sobre el riesgo de que se genere una “competencia desleal” para los demás equipos.

“Ahora vamos a intentar hacer una liga autónoma, fortalecida, donde nosotros tengamos que decidir. No puede ser que en este caso la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía, a través de una empresa que era una empresa aventurera, una empresa que no tenía garantías, que no tenía sostenimiento”, declaró.

Temas Relacionados

Álvaro BarcoFPFEddie FleischmanUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

El ‘Rayo’ pisó suelo limeño la mañana del viernes 9 de enero para sumarse al equipo de Pablo Guede tras devincularse de Boca Juniors. Regresó a la Liga 1 tras 12 años en el extranjero

Luis Advíncula llegó al Perú

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Los 18 clubes conocerán a sus rivales este viernes 9 de enero a partir de las 19:00 horas. Conoce cómo sintonizar el evento deportivo que dará inicio al torneo peruano

Canal TV que transmitirá el

FPF respondió con dureza a Álvaro Barco tras calificar de “cadáver” a la Liga 1: “Este torneo le ha permitido campeonar tres veces”

El director deportivo de Universitario arremetió contra la Federación por los derechos de televisión del torneo nacional: “nos entregó un campeonato que está en el cementerio”.

FPF respondió con dureza a

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

En su primera temporada en el Perú, la jugadora argentina encontró el escenario ideal para brillar y hoy domina la tabla de anotadoras, siendo la principal arma ofensiva de Atlético Atenea

¿Quién es Nicole Pérez, la

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

De 34 años, el experimentado central argentino registra anteriores pasos por Atromitos FC, Platense, Palestino y Colón de Santa Fe, donde vivió los mejores momentos de su trayectoria

Atlético Grau suma a Lucas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Megaoperativo en La Libertad: detienen

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

Perú Primero completa el pago de la tasa para apelar la tacha de Mario Vizcarra

JNE declara fundada la apelación de Primero La Gente y Marisol Pérez Tello sigue en carrera

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

ENTRETENIMIENTO

Doctora que acompaña a Magaly

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

Débora Goytizolo retira acusaciones contra Jairo Concha y pide disculpas en un comunicado

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

DEPORTES

Luis Advíncula llegó al Perú

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

FPF respondió con dureza a Álvaro Barco tras calificar de “cadáver” a la Liga 1: “Este torneo le ha permitido campeonar tres veces”

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú