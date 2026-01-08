Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

Alianza Lima ya tiene todo listo para iniciar su participación en el torneo Serie Río de la Plata 2026.

Alianza Lima ya tiene todo listo para competir en la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso de pretemporada que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, entre el 9 y el 23 de enero. Esta participación es clave para el club ‘blanquiazul’, ya que servirá como preparación de alto nivel antes del inicio de la Liga 1 y con miras a la fase previa de la Copa Libertadores.

Este novedoso campeonato reúne a algunos de los equipos más importantes del fútbol sudamericano, con representantes de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Perú. Para el elenco ‘íntimo’ estos encuentros representan la oportunidad de probar a los refuerzos, integrar a los nuevos jugadores y evaluar la puesta en práctica de las estrategias del entrenador Pablo Guede.

Además, la Serie Río de la Plata servirá para evaluar el nivel del plantel frente a rivales de jerarquía, en un contexto de máxima exigencia táctica y física. Sin duda, Alianza Lima podrá obtener valiosas conclusiones y sacar el máximo provecho de su participación en el torneo.

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El equipo peruano disputará tres partidos en la Serie Río de la Plata, teniendo como sede dos escenarios principales: el Estadio Parque Viera y el Estadio Parque Saroldi, ambos en Montevideo. Todos serán transmitidos por la plataforma de Disney Plus Premium. La programación de los duelos del cuadro ‘blanquiazul’ es la siguiente

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

¿Dónde ver en Perú los partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026?

Todos los encuentros de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en exclusiva a través de Disney Plus en el plan Premium, que tiene los derechos de transmisión del torneo para Perú y toda Sudamérica. Los hinchas podrán seguir los partidos en tiempo real por esa plataforma de streaming, desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con pago por suscripción.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial del desempeño del equipo ‘íntimo’ en el torneo de Montevideo. En nuestra página web, los lectores podrán seguir minuto a minuto los partidos, resultados, incidencias y todos los detalles de la participación del cuadro de Pablo Guede.

Disney Plus transmitirá la Serie Río de la Plata 2026. Crédito: Disney

Alianza Lima y una pretemporada clave

La delegación de Alianza Lima se trasladó a Montevideo con la intención de fortalecer la cohesión del plantel, probar a los refuerzos y evaluar la evolución táctica del equipo. La Serie Río de la Plata no solo servirá como preparación física, sino también como un laboratorio para ajustar detalles antes del inicio oficial de la Liga 1 y las fases previas de la Copa Libertadores.

En esta pretemporada, el equipo ‘blanquiazul’ afrontará algunos desafíos: Kevin Quevedo se encuentra lesionado y se perderá estos amistosos importantes en Montevideo. Sin embargo, hay una noticia positiva: Luis Advíncula se integrará en los próximos días al grupo tras confirmarse su fichaje, sumando experiencia y velocidad a la plantilla.

En medio de estas novedades, la expectativa crece, y la Serie Río de la Plata servirá como un termómetro para medir cómo llegará Alianza Lima al inicio de sus competencias oficiales en 2026.