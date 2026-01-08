Perú Deportes

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

El equipo ‘blanquiazul’ afrontará un importante torneo de pretemporada en Montevideo. Conoce todos los detalles de su participación en el certamen

Guardar
Alianza Lima ya tiene todo
Alianza Lima ya tiene todo listo para iniciar su participación en el torneo Serie Río de la Plata 2026.

Alianza Lima ya tiene todo listo para competir en la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso de pretemporada que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, entre el 9 y el 23 de enero. Esta participación es clave para el club ‘blanquiazul’, ya que servirá como preparación de alto nivel antes del inicio de la Liga 1 y con miras a la fase previa de la Copa Libertadores.

Este novedoso campeonato reúne a algunos de los equipos más importantes del fútbol sudamericano, con representantes de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Perú. Para el elenco ‘íntimo’ estos encuentros representan la oportunidad de probar a los refuerzos, integrar a los nuevos jugadores y evaluar la puesta en práctica de las estrategias del entrenador Pablo Guede.

Además, la Serie Río de la Plata servirá para evaluar el nivel del plantel frente a rivales de jerarquía, en un contexto de máxima exigencia táctica y física. Sin duda, Alianza Lima podrá obtener valiosas conclusiones y sacar el máximo provecho de su participación en el torneo.

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El equipo peruano disputará tres partidos en la Serie Río de la Plata, teniendo como sede dos escenarios principales: el Estadio Parque Viera y el Estadio Parque Saroldi, ambos en Montevideo. Todos serán transmitidos por la plataforma de Disney Plus Premium. La programación de los duelos del cuadro ‘blanquiazul’ es la siguiente

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Fixture de Alianza Lima en
Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

¿Dónde ver en Perú los partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026?

Todos los encuentros de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en exclusiva a través de Disney Plus en el plan Premium, que tiene los derechos de transmisión del torneo para Perú y toda Sudamérica. Los hinchas podrán seguir los partidos en tiempo real por esa plataforma de streaming, desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con pago por suscripción.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial del desempeño del equipo ‘íntimo’ en el torneo de Montevideo. En nuestra página web, los lectores podrán seguir minuto a minuto los partidos, resultados, incidencias y todos los detalles de la participación del cuadro de Pablo Guede.

Disney Plus transmitirá la Serie
Disney Plus transmitirá la Serie Río de la Plata 2026. Crédito: Disney

Alianza Lima y una pretemporada clave

La delegación de Alianza Lima se trasladó a Montevideo con la intención de fortalecer la cohesión del plantel, probar a los refuerzos y evaluar la evolución táctica del equipo. La Serie Río de la Plata no solo servirá como preparación física, sino también como un laboratorio para ajustar detalles antes del inicio oficial de la Liga 1 y las fases previas de la Copa Libertadores.

En esta pretemporada, el equipo ‘blanquiazul’ afrontará algunos desafíos: Kevin Quevedo se encuentra lesionado y se perderá estos amistosos importantes en Montevideo. Sin embargo, hay una noticia positiva: Luis Advíncula se integrará en los próximos días al grupo tras confirmarse su fichaje, sumando experiencia y velocidad a la plantilla.

En medio de estas novedades, la expectativa crece, y la Serie Río de la Plata servirá como un termómetro para medir cómo llegará Alianza Lima al inicio de sus competencias oficiales en 2026.

Temas Relacionados

Alianza LimaSerie Río de la Plataperu-deportes

Más Noticias

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Adrián Guľa destacó los atributos de un Joao Grimaldo que “se diferencia de los jugadores checos y eslovacos” por su velocidad, desmarque y dinámica en la zona de ataque

DT de Riga FC felicita

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”

El administrador de Alianza Lima aplica la regla de tolerancia cero en el plantel, posición que también es compartida por el entrenador Pablo Guede, de quien tiene un altísimo concepto como profesional

Fernando Cabada no se va

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

La zaguera de 26 años dejó Peñarol para sumarse a las filas de Carlos Véliz. Compartirá vestuario con su compañera de selección, Stephanie Lacoste, quien regresó al club tras un paso por Internacional de Brasil

Universitario refuerza su plantel con

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

Los conjuntos a cargo de Xabi Alonso y Diego Simeone se vuelven a ver las caras en esta instancia del torneo luego de dos temporadas. El vencedor disputará el trofeo ante el Barcelona, ganador de la llave frente al Athletic Bilbao

A qué hora juega Real

Ignacio Buse y el top 100 mundial: cuando el futuro deja de ser promesa y empieza a ser presente

El tenista peruano escaló más de 300 posiciones en los últimos dos años y hoy ya forma parte de la élite. Su nuevo reto: consolidarse entre los mejores y elevar aún más sus aspiraciones

Ignacio Buse y el top
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla, ¿en ‘La Sustancia’

Maju Mantilla, ¿en ‘La Sustancia’ con Ricardo Gareca y Jefferson Farfán?

La Charanga Habanera celebra sus 37 años con una fiesta llena estrellas y sorpresas: lugar, entradas y todos los detalles

Los nuevos planes de Hugo García e Isabella fuera de Perú: “Me confirmó que quería irse a vivir a Miami”

Melania Urbina se despide de su hija que vive en México con emotivo video: “toca volar por separado”

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

DEPORTES

DT de Riga FC felicita

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

Ignacio Buse y el top 100 mundial: cuando el futuro deja de ser promesa y empieza a ser presente