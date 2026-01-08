Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal TV en Perú de la final de Supercopa de España 2026

Cuándo es la final de la final de la Supercopa de España. Juegan Real Madrid y Barcelona - Crédito: X.

Este domingo 11 de enero, Real Madrid y Barcelona se verán las caras en el estadio Alinma Stadium de Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España 2026. Sin duda, el mundo del fútbol se paralizará con este encuentro, ya que se trata de dos de los mejores equipos de la historia. Conoce todos los detalles de encuentro.

Con un día menos de descanso, pero con la firme convicción de quedarse con el título, el equipo de Xabi Alonso viene de un intenso encuentro frente a Atlético Madrid en semifinales, al que derrotó 2-1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo. Y ahora tendrá el reto de medirse con su clásico rival.

Eso sí, dicho encuentro se vio marcado por una polémica. Durante un encuentro entre Vinicius y Diego Simeone, el DT de los ‘colchoneros’ le hizo fuerte comentario sobre su continuidad en Real Madrid que, rápidamente hizo eco en redes sociales y la prensa deportiva.

“Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario. Pero cuando he leído y escuchado lo que ha dicho (Simeone a Vinicius), todavía me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo lo que pasa en el campo tiene un límite”, señaló Xabi Alonso post partido.

Por otro lado, el DT español confirmó a los medios que Kylian Mbappé, su principal baja en las últimas semanas, viajará este viernes a Arabia Saudita para sumarse al equipo de Real Madrid. “Con él la final será diferente”, acotó con mucha ilusión Alonso. La pregunta solo está si lo pondrá desde el arranque o lo meterá en la segunda parte.

Barcelona, en cambio, no sufrió en semifinales de la Supercopa de España. Goleó sin problemas a Athletic Club por 5-0. Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha anotaron los goles del cuadro que dirige Hansi Flick. Además, los ‘culés’ contaron con el regreso de Pedri en la mitad del campo.

Los ‘azulgranas’ saldrán a defender su título, ya que en 2025 también se enfrentaron a Real Madrid, al que apastaron por 5-2 en una noche fantástica de Lamine Yamal y Raphinha, quienes también aparecieron en el marcador. Aquel día, los ‘merengues’ comenzaron ganando al minuto 5 con goleazo de Kylian Mbappé, pero después de derrumbaron.

Los 'azulgranas' levantaron el título tras goleada en Arabia Saudita. (Video: Real Federación Española de Fútbol).

A qué hora es la final de la Supercopa de España 2026

Todo arranca a las 14:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. A las 15:00 horas en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). A las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. En España inicia a las 20:00 horas.

Dónde ver la final de la Supercopa de España 2026

Para ver este esperado encuentro entre ‘blancos’ y ‘azulgranas’ por la final de la Supercopa de España 20226 en territorio peruano, los aficionados cuentan con opciones tanto en señal abierta como en cable. La transmisión por televisión gratuita llegará a través de las pantallas de América TV (canal 4), mientras que aquellos que prefieran el streaming podrán seguir cada incidencia mediante la plataforma América TVGO.

A nivel internacional pasará por el canal Flow de Movistar para Argentina, Paraguay y Uruguay. En Colombia por Win+. En Ecuador por el Canal del Fútbol. En Estados Unidos por ESPN Deportes. En Venezuela por Meridiano y Venevisión. En España por Movistar+ y LALIGA TV. En México y Centroamérica por Sky Sports.