Dónde ver la Champions League de vóley femenino 2026: canal TV para ver todos los partidos de fase de grupos del torneo.

La Champions League de vóley comenzó en 2025 y continúa durante este año con el desarrollo de la fase de grupos. En esta instancia, los mejores clubes de Europa quedaron divididos en cinco pelotones, en los cuales los primeros de cada serie avanzarán de forma directa a cuartos de final.

Conoce a continuación cómo seguir de cerca este evento deportivo, donde también se definirán a los participantes del próximo Mundial de Clubes de voleibol.

Dónder ver la Champions League de vóley 2026

Los partidos de la cuarta ronda de la Champions League de vóley 2026 vienen siendo transmitidos por el canal de YouTube de European Volleyball y el canal de YouTube de Claro Sports. Los ‘voleilovers’ peruanos pueden acceder a estas emisiones de manera gratuita.

La transmisión viene siendo realizada por Claro Sports.

Fixture y resultados de la fase de grupos de la Champions League de vóley 2026

Fecha 1

- VakifBank ISTANBUL 3-0 Volero LE CANNET

- Savino del Bene 3-0 CS Volei Alba BLAJ

- PGE Budowlani LODZ 1-3 Igor Gorgonzola Novara

- Fenerbahçe Medicana ISTANBUL 3-0 Sport Lisboa e Benfica

- Eczacibasi ISTANBUL 3-0 OK Železničar LAJKOVAC

- Numia Vero Volley MILANO 3-0 Olympiacos PIRAEUS

- Prosecco DOC CONEGLIANO 3-2 ANKARA Zeren Spor Kulubu

- LKS Commercecon LODZ 1-3 DRESDNER SC

- KS Developres RZESZOW 3-1 Maritza PLOVDIV

- SSC Palmberg SCHWERIN 3-1 LEVALLOIS PARIS Saint Cloud

Fecha 2

- CS Volei Alba BLAJ 1-3 VakifBank ISTANBUL

- Volero LE CANNET 1-3 Savino del Bene Scandicci

- Sport Lisboa e Benfica 3-2 PGE Budowlani LODZ

- Igor Gorgonzola Novara 0-3 Fenerbahçe Medicana ISTANBUL

- Olympiacos PIRAEUS 3-2 Eczacibasi ISTANBUL

- OK Železničar LAJKOVAC 0-3 Numia Vero Volley MILANO

- DRESDNER SC 0-3 Prosecco DOC CONEGLIANO

- ANKARA Zeren Spor Kulubu 3-2 LKS Commercecon LODZ

- Maritza PLOVDIV 2-3 SSC Palmberg SCHWERIN

- LEVALLOIS PARIS Saint Cloud 3-2 KS Developres RZESZOW

Fecha 3

- Savino del Bene Scandicci vs Vakifbank ISTANBUL (jueves 8 de enero / 14:00 horas)

- Volero LE CANNET vs CS Volei Alba Blaj (jueves 8 de enero / 14:00 horas)

- PGE Budowlani LODZ 0-3 Fenerbahçe Medicana ISTANBUL

- Sport Lisboa e Benfica vs Igor Gorgonzola Novara (jueves 8 de enero / 15:00 horas)

- Eczacibasi ISTANBUL 3-2 Numia Vero Volley MILANO

- Olympiacos PIRAEUS vs OK Železničar LAJKOVAC (jueves 8 de enero / 12:00 horas)

- ANKARA Zeren Spor Kulubu 3-0 DRESDNER SC

- LKS Commercecon LODZ 0-3 Prosecco DOC CONEGLIANO

- Maritza PLOVDIV 3-1 LEVALLOIS PARIS Saint Cloud

- SSC Palmberg SCHWERIN vs KS Developres RZESZOW (jueves 8 de enero / 12:00 horas)

La fecha 4, fecha 5 y fecha 6 se realizarán en las próximas semanas. Esta etapa llegará a su fin el 4 de febrero y dará paso a los playoffs y posteriormente a los cuartos de final de la competición.

La estrella brasileña Gabi lidera a Imoco Volley Conegliano en esta Champions League de vóley.

Así van las tablas de posiciones de la Champions League de vóley 2026

Habiéndose jugado dos jornadas y en algunos casos tres, la tabla de posiciones va reflejando qué equipos clasificarán de forma directa a los cuartos de final o tendrán que disputar los playoffs de la Champions League de vóley 2026.

En el grupo A, Savino del Bene Scandicci lidera con seis puntos. En el grupo B, Fenerbahçe Medicana ISTANBUL comanda con nueve unidades. En el grupo C, Numia Vero Volley MILANO hace lo propio con siete puntos. En el grupo D, Prosecco DOC CONEGLIANO manda con puntaje perfecto (9). Finalmente, en el grupo E, SSC Palmberg SCHWERIN es primero con 6 unidades.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Champions League de vóley 2026.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Champions League de vóley 2026.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Champions League de vóley 2026.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Champions League de vóley 2026.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Champions League de vóley 2026.