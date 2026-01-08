Perú Deportes

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

El ‘vendaval’ ha gestionado las incorporaciones de dos delanteros y un mediocentro de la Primera Nacional. Todos ellos están llamados a triunfar y registrar números elocuentes en Perú

Germán Díaz, el '10' de Alianza Atlético en Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

No es ningún secreto que la ventana de transferencias de los clubes en Perú es aprovechada en explorar otros mercados, sobre todo los del ascenso en Argentina. Allí ha encontrado Alianza Atlético un muy buen espacio para acometer contrataciones varias con la finalidad de reforzar al plantel de cara a la Liga 1 y participación histórica en Copa Sudamericana 2026.

En concreto, el ‘vendaval’ ya ha realizado tres operaciones en ese nicho, esperando que estén a la altura de las circunstancias. Quizás uno de los nombres más interesantes es el de Valentín Robaldo, quien llega con la difícil misión de hacer olvidar a Agustín Graneros, último goleador en Piura.

Franco Coronel, Germán Díaz y Valentín Roblado refuerzan al 'vendaval' desde la Primera Nacional. - Crédito: Alianza Atlético

De 25 años, Robaldo se ha desempeñado desde muy joven en otras competiciones ajenas a su país. Siendo una promesa del Club Sportivo Italiano pasó por el AD Oliveirense (POR) y el CF Berja (ESP), aunque sin mayor trascendencia. Su última experiencia en el extranjero fue en el Deportivo Cúcuta (COL).

Antes de asumir la nueva aventura con Alianza Atlético, el ‘9′ defendió la camiseta del Club Atlético Colegiales de la Primera Nacional con un bagaje regular: cinco goles y tres asistencias en 28 apariciones, cifras que no aseguran una condición de ‘killer’, pero aun así es la apuesta de los ‘churres’ en el 2026.

Delantero de área y ágil que llega para hacerse de un puesto. | VIDEO: Alianza Atlético

También, para reforzar esa zona de ataque, se hizo la contratación de Franco Coronel, un delantero de 32 años que, además, puede desempeñarse por ambos extremos. Su hoja de vida es muy apreciada para un club como el ‘vendaval’. Pasó por Club Atlético Agropecuario, Patronato, Independiente Rivadavia y Olimpo de Bahía Blanca.

En esa misma línea de fichajes, se incorporó Germán Díaz, un ‘10′ de características ofensivas con movilidad en ataque que puede ofrecerle mucho dinamismo a los sullanenses. En su último año apenas se apuntó dos asistencias con Racing de Córdoba.

Germán Díaz en su etapa como organizador del Racing de Nueva Italia. - Crédito: Difusión

