A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España. Crédito: Getty Images.

Este jueves 8 de enero, una nueva edición del derbi madrileño tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Yidda, Arabia Saudita. Real Madrid y Atlético de Madrid medirán fuerzas para definir al rival de Barcelona en la final de la Supercopa de España. En territorio beduino, el pronóstico es reservado, pero augura un duelo de fuerzas parejas.

Por un lado, lo ‘casablanca’ marcha segundo en la clasificación de LaLiga 2025/26. El rendimiento del equipo de Xabi Alonso ha exhibido vicisitudes a lo largo de la temporada. Para el juego ante el rival de la ciudad, el estratega nacido en Tolosa no podrá contar con Kylian Mbappé, el más descollante en su plantilla.

El último enfrentamiento entre ‘blancos’ y ‘colchoneros’ no trae buenos recuerdos para los de Chamartín. Un 5-2 en el Metropolitano dio que hablar estruendosamente. “Estoy convencido de que va a ser otra cosa, diferente, y que el equipo va a dar otra cara, otro nivel, y será disputado”, sostuvo el exDT del Bayer Leverkusen en la rueda de prensa habitual.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Semi Final - Real Madrid Press Conference - Jeddah, Saudi Arabia - January 7, 2026 Real Madrid coach Xabi Alonso during a press conference REUTERS/Vincent West

Por otro lado, los dirigidos por Diego Pablo Simeone se mantienen en la cuarta casilla de la clasificación en el torneo doméstico. En su primer compromiso del año, igualaron a uno en su visita a la Real Sociedad. El momento del club coincide con una breve negativa racha de Julián Álvarez, quien no marca hace cuatro encuentros con los suyos.

El ‘Cholo’ hizo caso omiso a las críticas y espera por una gran actuación de la estrella argentina. Cabe mencionar que la ‘Araña’ ya le ha marcado cinco dianas a los ‘blancos’: una con el Manchester City y otra con el Atlético de Madrid. “Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es”, concedió el DT argentino.

Antecedentes recientes

El historial reciente entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó marcadores similares pero con distintos dueños. El último antecedente tuvo lugar en La Liga. En ese duelo, el cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone venció por 5-2. El Atlético mostró una efectividad total frente al arco rival. Superó tácticamente al cuadro merengue desde los primeros minutos. Fue una victoria contundente para los libros del derbi madrileño.

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra un gol ante el Real Madrid en el partido de LaLiga española disputado en el estadio Metropolitano, Madrid, España. 27 septiembre 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

Por otro lado, existe un recuerdo opuesto en la Supercopa de España 2022. Ambos clubes chocaron en las semifinales de aquel torneo. El marcador final alcanzó un emocionante 5-3 a favor de los ‘blancos’. Ese resultado permitió el pase del Madrid a la gran final en territorio árabe. Ambos partidos demuestran la paridad y la alta intensidad de este derbi madrileño. La rivalidad entre estos gigantes de la ciudad se mantiene viva y el juego de mañana augura una lluvia de goles de acuerdo con sus últimos enfrentamientos.

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España

El envite entre Real Madrid y Atlético de Madrid, programado por el partido único en el marco de las semifinales de la Supercopa de España, iniciará a las 14:00 horas en Perú, franja compartida con Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial sonará a las 15:00 horas.

En esa misma línea el envite tendrá el siguiente horario en estos países: en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, dará comienzo a las 16:00 horas, en el caso de México a las 13:00 horas.

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España.

Canal TV para ver Real Madrid vs Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2025/26

Para disfrutar del esperado encuentro entre el ‘blancos’ y ‘colchoneros’ por las semifinales de la Copa del Rey en territorio peruano, los aficionados cuentan con opciones tanto en señal abierta como en cable. La transmisión por televisión gratuita llegará a través de las pantallas de América TV (canal 4), mientras que aquellos que prefieran el streaming podrán seguir cada incidencia mediante la plataforma América TVGO.

Asimismo, la cobertura para los suscriptores de televisión paga estará a cargo de DIRECTV, que emitirá el duelo mediante sus canales exclusivos de DSports y su platafomra DGO. De la misma manera, el canal Movistar Deportes de Perú también cuenta con los derechos para emitir el compromiso.