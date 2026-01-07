Perú Deportes

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

El lateral derecho no continuará en el club argentino y regresará al fútbol peruano después de 12 años ininterrumpidos en el extranjero

Luis Advíncula jugará en Alianza
Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato.

Después de varias semanas de incertidumbre, Alianza Lima logró convencer a Luis Advíncula para que se sume al proyecto deportivo que encabezará Pablo Guede durante este 2026. De esta manera, el lateral derecho regresará al fútbol peruano tras 12 años en el extranjero.

Desvinculación de Boca Juniors

En tienda ‘blanquiazul’ siempre mostraron su interés por ‘Lucho’, caso contrario de Sporting Cristal, equipo con el cual el defensor nacional se siente identificado y que prefirió fichar a un extranjero en esa posición. Pero, sabían que era un poco complicado porque tenía contrato vigente con Boca Juniors.

Todo estaba en la cancha de ‘Bolt’, quien debía buscar una salida de La Ribera, donde ya no contaba el protagonismo de temporadas anteriores. El futbolista de 35 años tenía con muchas dudas sobre su futuro y terminó decidiendo su regreso a la Liga 1 al aceptar la oferta de los ‘íntimos’.

Advíncula consiguió liberarse del último año de vínculo que le quedaba con Boca y rápidamente le dio el ‘sí’ a Alianza para ser uno de sus fichajes bombas en este mercado de pases. El marcador jugará la fase previa de la Copa Libertadores y buscará el título nacional.

El Director General de Fútbol desestima al 'Rayo' de los planes de la nueva temporada. | VIDEO: Jordy Flores

Valor del fichaje

Al alcanzar un consenso con Boca Juniors para finalizar su contrato, Luis Advíncula llegará a La Victoria con su carta pase en su poder. Algo importante para la economía de Alianza Lima, que ya había gastado mucho -alrededor de 10 millones de soles- en los fichajes de Jairo Vélez, Luis Ramos y sobre todo Federico Girotti.

El periodista deportivo Kevin Pacheco lo confirmó mediante su cuenta de X (antes Twitter): "Luis Advíncula jugará en Alianza Lima. Está confirmado. Lateral llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo con Boca Juniors y será futbolista ‘blanquiazul’“.

"Futbolista llega libre y sin costo a la institución blanquiazul. Gestión directa de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, que hace un par de semanas acordó el vínculo en esas condiciones, pero faltaba concretarse. Se acaba de cerrar", complementó.

Su tiempo de contrato

De acuerdo al mismo Pacheco, ‘Luchito’ estampará su firma por los siguientes dos años, sin embargo, tendrá la opción de estirar su vínculo por uno más en caso que consiga los objetivos deportivos tanto personales como grupales.

Luis Advíncula vestirá la camiseta
Luis Advíncula vestirá la camiseta de Alianza Lima por los siguientes dos años.

Zambrano y Aquino le abren las puertas a Advíncula de Alianza

La revelación del fichaje de Luis Advíncula coincidió con el viaje de la delegación de Alianza Lima a Uruguay, donde disputará la Serie Río de la Plata. La prensa abordó a Carlos Zambrano en el aeropuerto y el defensor no dudó en abrirles las puertas a su excompañero en Boca Juniors.

Si bien el ‘Káiser’ no quiso opinar mucho porque señaló que faltaba la firma de Advíncula, soltó una frase entre risas que desató múltiples de comentarios en redes sociales: “Sinceramente es un buen refuerzo, lo esperamos en Uruguay entonces”.

