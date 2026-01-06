“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

Pedro Gallese respondió a por qué desestimó las propuestas de la Liga 1. Crédito: Deportivo Cali.

Pedro Gallese se desvinculó de Orlando City e inició el proceso de escuchar ofertar para definir su futuro profesional. El histórico guardameta peruano de 35 años recibió llamados desde Perú Colombia y Argentina, según su última intervención en una entrevista. No obstante, volver al fútbol de su país nunca fue realmente una opción a contemplar entre las sometidas a consideración.

En diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de ‘RPP’, el cancerbero de ‘la bicolor’ ofreció su versión acerca de por qué decidió firmar por Deportivo Cali y desestimar las propuestas de clubes nacionales. “Creo que no era el momento de regresar a Perú”, concedió al programa radial peruano. Además, el ‘Pulpo’ resaltó que se lo hayan tenido en carpeta es señal de “una mejoría”.

La principal razón de la negativa a las escuadras de la Liga 1 se vincula directamente con la intención de Gallese en seguir fuera del país. Asimismo, el “roce internacional” le permite asumir con mayor jerarquía y nivel su función bajo los tres palos del arco de la selección peruana.

Pedro Gallese en sesión de fotos, en Palmaseca. - Crédito: Deportivo Cali

Gallese reveló que no solo Deportivo Cali y los conjunto de la Liga 1 se interesaron por sus servicios, también elencos del torneo argentino. “Un par de equipos se comunicaron con mi representante. Al final, decidí por Cali. Me pareció un proyecto serio y quieren pelear por títulos internacionales“, sumó el ganador de dos torneos nacionales con la San Martín (2008 y 2010) y una Copa US Open con Orlando City (2022).

La salida de Orlando City

Pedro Gallese se despidió de Orlando City luego de seis temporadas en el club del suroeste de los Estados Unidos. El guardameta limeño sostuvo que su intención, en primera instancia, era continuar defendiendo los colores del club floridano. Sin embargo, se decepcionó de la respuesta de algunos dirigentes.

“En Orlando estaba contento. Se habló de una reducción de sueldo, lo acepté. Tenía un nombre. Se habló con el gerente, el técnico, se habló de renovar, pero no se dio“, concedió el portero de 35 años que ya pasó revisiones médicas con Deportivo Cali. “En Orlando me decepcionaron algunas personas. Me dijeron que me querían, pero al final decidieron otra cosa“, confesó.

El post de despedida de Pedro Gallese tras finalizar contrato con Orlando City.

El proyecto de regresar al protagonismo con Deportivo Cali

El Deportivo Cali encara el 2026 con una ambición renovada y un proyecto institucional robusto. Tras varios años de crisis financiera, ausencia de títulos y escaso protagonismo en el fútbol colombiano, la llegada del grupo inversor IDC Network marca un punto de quiebre. El club, ahora convertido en Sociedad Anónima, busca recuperar su estatus histórico bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.

El mercado de pases actual refleja esta nueva mentalidad ganadora. La incorporación de Pedro Gallese representa un gran salto de calidad para el arco ‘azucarero’. Su jerarquía internacional y experiencia mundialista ofrecen una seguridad que el equipo extravió en temporadas pasadas.

Pedro Gallese suma tres títulos en su palmarés: dos Ligas 1 con la Universidad San Martín y una MLS Cup con Orlando City. Crédito: X Deportivo Cali.

Asimismo, la contratación de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso garantiza una cuota de talento y creatividad indispensable en la zona medular. El volante argentino llega con la misión de ser el eje conductor del juego ofensivo. A estas figuras se suman otros refuerzos estratégicos para fortalecer todas las líneas. El regreso del goleador Juan Ignacio Dinenno ilusiona a la hinchada con una ofensiva contundente. Además, el equipo sumó a los jóvenes Fernando Álvarez y Ronaldo Pájaro, quienes aportan frescura y proyección al plantel.

El objetivo institucional es claro: dejar atrás las sombras del pasado reciente y pelear por el título de la Liga BetPlay. Con una base sólida de referentes y una administración saneada, el cuadro verdiblanco pretende honrar su legado y devolver las alegrías a su estadio en Palmaseca.