Pedro Gallese ofrece sus primeras palabras como refuerzo del Deportivo Cali: “Es hora de honrar el legado de los que hicieron grande el escudo”

El portero de Perú llega con la idea de alcanzar la gloria en Colombia. | VIDEO: Deportivo Cali

Aunque el acuerdo de la contratación de Pedro Gallese se conoció hace varios días, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, recién la oficialización de su incorporación a Deportivo Cali se confirmó el pasado lunes 29 de diciembre con una reproducción audiovisual, que contó con el respaldo irrestricto de los simpatizantes.

En ese video, precisamente, el ‘Pulpo’ apareció con la camiseta vallecaucana y dio sus primeros pasos en el estadio Palmaseca, donde se espera que se haga inmediatamente del puesto de arquero, ofrezca su mejor versión en los entrenamientos y haga gala de su experiencia en las jornadas ligueras.

Pedro Gallese en sesión de fotos, en Palmaseca. - Crédito: Deportivo Cali

En su primer contacto con el área de prensa ‘azucarera’, el portero de la selección peruana aseguró, con mucha firmeza, que bajo ninguna circunstancia la presión y exigencia de la hinchada ocasionara un revés en su rendimiento. Por el contrario, considera que será un desafío velar por la seguridad del arco.

“Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. Todos tenemos hambre de gloria; estoy en un hermoso estadio que espera días de gloria. Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo”, manifestó Pedro Gallese en el clip institucional.

El '1' de Perú quedó impresionado con las instalaciones del recinto valleucano. | VIDEO: Deportivo Cali

Gallese, fichaje de peso

Conocido el distanciamiento definitivo de Pedro Gallese con el Orlando City, después de un lustro con momentos espléndidos que lo posicionaron como el mejor portero de la historia de la entidad, el Deportivo Cali preparó una oferta importante, alcanzada a su entorno y aprobada de inmediato por el golero peruano.

Manteniendo una línea de prolijidad en materia de contrataciones, el ‘azucarero’ se aseguró con un principio de acuerdo propalado en sus canales oficiales, en el que se daba cuenta la inminente contratación del ‘Pulpo’, quien enrumbaría a Palmaseca con su carta pase en mano y en estado absoluto de plenitud.

Pedro Gallese, de 35 años, pasó los exámenes médicos con Deportivo Cali. Crédito: X Deportivo Cali.

Concluida su última participación con la ‘bicolor’, en un encuentro amistoso organizado por la SAFAP ante Bolivia, Gallese viajó hacia Cali para someterse a los exámenes médicos de rigor, donde no hubo observaciones o alertas que impidiera el cierre de la operación. Superadas las evaluaciones, el arquero nacional firmó su contrato.

No hay duda alguna de que Pedro Gallese se convertirá en el ‘1’ indiscutible de un Deportivo Cali que solo deberá enfocarse en el recorrido nacional. La llegada del peruano, además, busca respaldar el nuevo proyecto deportivo a cargo del entrenador Alberto Gamero, en cuyas manos está la recuperación en el 2026.

Gallese empieza su andadura en el 'azucarero' con la consigna de hacer historia en Palmaseca. | VIDEO: Gol Caracol