Alianza Lima vs Independiente: día, hora y canal TV de Perú del partido por la Serie Río de La Plata 2026

Peruanos y argentinos se verán las caras en un choque que dará mucho que hablar, ya que ambos se preparan para la campaña 2026. Los ‘blanquiazules’ probarán a todos sus refuerzos. Conoce los detalles

Alianza Lima vs Independiente: día, hora y canal TV de Perú del partido por la Serie Río de La Plata 2026.

El plantel de Alianza Lima inició su preparación física en la Videna y luego en el complejo Esther Grande de Bentín de Lurín, bajo la dirección de Pablo Guede. El cuerpo técnico ha planificado semanas de intensa exigencia, con la participación en la Serie Río de La Plata como parte del calendario, torneo en el que su primer rival será Independiente de Avellaneda.

Después de terminar en la cuarta posición de la tabla acumulada la temporada anterior, el club se propuso como meta pelear por el título de la Liga 1 2026. Con ese objetivo, la directiva realizó una fuerte inversión en refuerzos y dio comienzo a la pretemporada el sábado 3 de enero, que continuará en Uruguay con la disputa del certamen sudamericano.

La escuadra ‘aliancista’ se verá las caras con los ‘diablos rojos’ a las 19:00 horas el sábado 10 de enero en el estadio Parque Viera de Montevideo, en lo que será el segundo día de competencia en territorio ‘charrúa’.

Justamente, Alianza Lima cerró recientemente su cupo de extranjeros tras la llegada del defensor uruguayo Mateo Antoni. A este refuerzo se suma Federico Girotti, delantero argentino incorporado para potenciar el ataque. La nómina de extranjeros se completa con Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero, quienes permanecen en el plantel. Ante esta situación, la directiva solo podrá sumar jugadores peruanos en lo que resta del periodo de transferencias. En ese sentido, el nombre de Luis Advíncula ha cobrado fuerza como posible incorporación, luego de que quedara fuera de los planes de Boca Juniors. Trascendió que el lateral derecho tiene todo encaminado para desvincularse del club argentino y firmar por el conjunto peruano.

En cuanto a las bajas, Alianza Lima prescindió de algunos elementos extranjeros, entre los que destacan Hernán Barcos y Pablo Ceppelini. La salida del ‘Pirata’ resonó en el ámbito local, sobre todo, tras su llegada al recién ascendido, FC Cajamarca, que también contrató a otros exjugadores ‘aliancistas’.

Por otro lado, Independiente afronta una etapa de renovación tras finalizar en el puesto 11 de la Liga Profesional Argentina 2025, resultado que motivó a la dirigencia a realizar cambios en el plantel con vistas a la próxima temporada. El club concretó la llegada de Ignacio Malcorra, volante ofensivo con experiencia en el fútbol argentino, quien se suma como principal refuerzo para potenciar el mediocampo y aportar variantes en la generación de juego.

En cuanto a las bajas, el ‘rey de copas’ oficializó la salida del arquero Joaquín Blázquez, el defensor Nicolás Freire, el mediocampista Diego Fernández Cedrés y el experimentado volante Federico Mancuello. Estas desvinculaciones responden tanto a decisiones deportivas como a la búsqueda de nuevas oportunidades para los futbolistas fuera de Avellaneda.

Fixture completo de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Dónde ver los duelos de Alianza Lima en Perú por la Serie Río de la Plata 2026

Los encuentros de la Serie Río de la Plata 2026 contarán con ingreso libre para el público, lo que facilitará la presencia de hinchas en las tribunas para alentar a sus equipos. Para quienes no asistan a los estadios, el torneo estará disponible en Perú y Sudamérica a través de Disney+ Premium, mientras que en Argentina la transmisión será por ESPN Premium.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú ofrecerá cobertura completa de los amistosos, incluyendo la previa, el desarrollo minuto a minuto, las jugadas más destacadas y las declaraciones de los protagonistas.

El torneo Serie Río de la Plata 2026 será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

