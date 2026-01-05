Perú Deportes

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

El extremo argentino brindó sus primeras palabras por su llegada al cuadro ‘crema’ y reconoció la presión por el ‘tetra’. También habló de una contratación de los ‘íntimos’

Guardar
El extremo argentino habló de su llegada al cuadro 'crema' y de un jugador que fue contratado por los 'íntimos'. (Video: Jax Latin Media)

En el 2026, Universitario de Deportes tiene la misión de defender el título nacional y apuntar al tetracampeonato, aunque ahora lo hará bajo las directrices de la nueva directiva conformada por Franco Velazco y Álvaro Barco. De hecho, del exitoso plantel quedaron fuera Sebastián Britos y Rodrigo Ureña, pero sumaron nuevos jugadores, entre ellos, Héctor Fértoli, para apuntalar la zona ofensiva. En ese sentido, el extremo argentino contó el motivo para fichar por la ‘U’ y elogió a refuerzo de Alianza Lima.

El ‘Rayo’ aseguró que la oportunidad de disputar la Copa Libertadores y el presente deportivo del cuadro ‘crema’ influyeron de manera decisiva en su elección. “Justamente que es tricampeón, que vaya a jugar Copa Libertadores. La verdad que es un orgullo venir acá y que hayan confiado en mí. Estoy muy contento, queriendo sumarme con el grupo y plantearme los objetivos que seguramente es el ‘tetra’”, afirmó ante los medios de comunicación.

El futbolista ‘gaucho’ también destacó la recepción y el respaldo de los aficionados desde el primer contacto, un factor que, según dijo, lo motivó antes incluso de firmar su contrato. “Vi la gente que tiene Universitario, de verdad que he sentido el cariño antes de que firme y gracias a Dios se pudo dar. Así que estoy muy contento por eso. Sé que es un club grande que tiene muchísima gente y estoy muy contento por eso”.

Héctor Fértoli, extremo argentino, se
Héctor Fértoli, extremo argentino, se convirtió en nuevo jugador de Universitario para el 2026. - créditos: Universitario

La presión inherente a un equipo de la historia y exigencia de Universitario no ha pasado inadvertida para Fértoli, quien reconoció el peso de la camiseta ‘merengue’ y el reto de mantener al equipo en lo más alto del fútbol nacional. “Ya me han dicho y la gente me lo ha hecho saber, que van por el ‘tetra’, y vengo a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos”, sostuvo.

El atacante tiene un largo recorrido por el fútbol argentino pasando por equipos como Newell’s Old Boys, Racing Club y San Lorenzo, Tigre, entre otros, lo que suma a la expectativa por su aporte en el equipo dirigido por Javier Rabanal, de quien admitió que no conoce pero espera adaptarse lo más rápido posible a su idea de juego. En la última temporada en Tigre, Héctor disputó 19 partidos, en los que anotó dos goles y brindó una asistencia.

Héctor Fértoli sobre sus características de juego

Al referirse a su perfil futbolístico, Héctor Fértoli explicó que su principal virtud es el desequilibrio, la capacidad de moverse por ambas bandas y ofrecer variantes tácticas al entrenador. “Yo puedo ofrecer desequilibrio, jugar por ambas bandas y darle prioridad al entrenador en lo que él necesite, darle variantes. Me gusta mucho jugar por izquierda, de extremo, puedo hacerlo de segunda punta o como interno, según la formación”. De esta manera, el jugador subrayó su versatilidad y disposición para adaptarse a las necesidades del equipo, considerando que con el DT español podría volver a la línea de cuatro en el fondo.

Fértoli aseguró que, si bien tiene una preferencia por el sector izquierdo, está dispuesto a desempeñar diferentes roles ofensivos en función de las exigencias del cuerpo técnico. Esta polivalencia resulta valiosa para Universitario, que afrontará una temporada con doble competencia local e internacional y requerirá un plantel capaz de ajustarse a distintas circunstancias de juego.

El argentino tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. (TNT)

Héctor Fértoli y su relación con refuerzo de Alianza Lima

Consultado sobre su relación con Federico Girotti, reciente refuerzo de Alianza Lima, Héctor Fértoli aclaró que aún no ha mantenido contacto con el delantero argentino, aunque anticipó la posibilidad de conversar en el futuro cercano, teniendo en cuenta que compartieron vestuario en Talleres de Córdoba. “Aún no hablé con él, seguramente hable. Es un gran jugador, viene a potenciar la liga y eso es importante”.

Temas Relacionados

Héctor FértoliUniversitario de DeportesFederico GirottiAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El cuadro ‘íntimo’ obtuvo la victoria con parciales de 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15 en el cierre de la primera fase del campeonato local

Alianza Lima vs Regatas Lima

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Kazoku No Perú y Deportivo Wanka enfrentarán a Molivoleibol y Túpac Amaru en los partidos decisivos por el ascenso y la permanencia en la máxima categoría

Cuadrangular de Liga Peruana de

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán la revalidación por la permanencia, así como las 10 escuadras que avanzaron a la fase 2 del certamen

Resultados de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Universitario cerró la fase 1 en lo más alto, seguido de San Martín. Alianza Lima completa el podio inicial tras vencer a Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

El conjunto ‘rojinegro’ va dejando todo listo para iniciar la pretemporada y encarar el curso 2026 donde competirá en la fase previa de la Copa Sudamericana y en la Liga 1

Juan Reynoso apuesta por Jesús
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatura de Marisol Pérez Tello

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026