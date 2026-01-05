Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

El extremo argentino habló de su llegada al cuadro 'crema' y de un jugador que fue contratado por los 'íntimos'. (Video: Jax Latin Media)

En el 2026, Universitario de Deportes tiene la misión de defender el título nacional y apuntar al tetracampeonato, aunque ahora lo hará bajo las directrices de la nueva directiva conformada por Franco Velazco y Álvaro Barco. De hecho, del exitoso plantel quedaron fuera Sebastián Britos y Rodrigo Ureña, pero sumaron nuevos jugadores, entre ellos, Héctor Fértoli, para apuntalar la zona ofensiva. En ese sentido, el extremo argentino contó el motivo para fichar por la ‘U’ y elogió a refuerzo de Alianza Lima.

El ‘Rayo’ aseguró que la oportunidad de disputar la Copa Libertadores y el presente deportivo del cuadro ‘crema’ influyeron de manera decisiva en su elección. “Justamente que es tricampeón, que vaya a jugar Copa Libertadores. La verdad que es un orgullo venir acá y que hayan confiado en mí. Estoy muy contento, queriendo sumarme con el grupo y plantearme los objetivos que seguramente es el ‘tetra’”, afirmó ante los medios de comunicación.

El futbolista ‘gaucho’ también destacó la recepción y el respaldo de los aficionados desde el primer contacto, un factor que, según dijo, lo motivó antes incluso de firmar su contrato. “Vi la gente que tiene Universitario, de verdad que he sentido el cariño antes de que firme y gracias a Dios se pudo dar. Así que estoy muy contento por eso. Sé que es un club grande que tiene muchísima gente y estoy muy contento por eso”.

Héctor Fértoli, extremo argentino, se convirtió en nuevo jugador de Universitario para el 2026. - créditos: Universitario

La presión inherente a un equipo de la historia y exigencia de Universitario no ha pasado inadvertida para Fértoli, quien reconoció el peso de la camiseta ‘merengue’ y el reto de mantener al equipo en lo más alto del fútbol nacional. “Ya me han dicho y la gente me lo ha hecho saber, que van por el ‘tetra’, y vengo a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos”, sostuvo.

El atacante tiene un largo recorrido por el fútbol argentino pasando por equipos como Newell’s Old Boys, Racing Club y San Lorenzo, Tigre, entre otros, lo que suma a la expectativa por su aporte en el equipo dirigido por Javier Rabanal, de quien admitió que no conoce pero espera adaptarse lo más rápido posible a su idea de juego. En la última temporada en Tigre, Héctor disputó 19 partidos, en los que anotó dos goles y brindó una asistencia.

Héctor Fértoli sobre sus características de juego

Al referirse a su perfil futbolístico, Héctor Fértoli explicó que su principal virtud es el desequilibrio, la capacidad de moverse por ambas bandas y ofrecer variantes tácticas al entrenador. “Yo puedo ofrecer desequilibrio, jugar por ambas bandas y darle prioridad al entrenador en lo que él necesite, darle variantes. Me gusta mucho jugar por izquierda, de extremo, puedo hacerlo de segunda punta o como interno, según la formación”. De esta manera, el jugador subrayó su versatilidad y disposición para adaptarse a las necesidades del equipo, considerando que con el DT español podría volver a la línea de cuatro en el fondo.

Fértoli aseguró que, si bien tiene una preferencia por el sector izquierdo, está dispuesto a desempeñar diferentes roles ofensivos en función de las exigencias del cuerpo técnico. Esta polivalencia resulta valiosa para Universitario, que afrontará una temporada con doble competencia local e internacional y requerirá un plantel capaz de ajustarse a distintas circunstancias de juego.

El argentino tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. (TNT)

Héctor Fértoli y su relación con refuerzo de Alianza Lima

Consultado sobre su relación con Federico Girotti, reciente refuerzo de Alianza Lima, Héctor Fértoli aclaró que aún no ha mantenido contacto con el delantero argentino, aunque anticipó la posibilidad de conversar en el futuro cercano, teniendo en cuenta que compartieron vestuario en Talleres de Córdoba. “Aún no hablé con él, seguramente hable. Es un gran jugador, viene a potenciar la liga y eso es importante”.