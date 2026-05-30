Venezuela

Guyana denunció que un soldado resultó herido tras un tiroteo en la frontera con Venezuela

A pesar del ataque, la patrulla protegió a los civiles, respondió a los disparos, trasladó al militar afectado y continuó con el despliegue en la zona

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rio cuyuni Guyana venezuela
Venezuela negó las acusaciones y atribuyó las denuncias de Guyana a una campaña de manipulación

Un soldado de la Fuerza de Defensa de Guyana resultó herido tras un tiroteo en la frontera con Venezuela, cuando una patrulla que escoltaba civiles por el río Cuyuni recibió disparos desde el lado venezolano. El hecho ocurrió la noche del viernes, en una zona marcada por tensión creciente y sucesivos incidentes armados. El militar recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladado a Georgetown, donde quedó internado en estado estable.

El tiroteo se inscribió en una escalada de violencia fronteriza que afectó a la región Siete de Guyana. Durante 2025, la frontera ya vivió ataques atribuidos por las autoridades de Guyana a grupos criminales venezolanos, con saldo de varios militares heridos.

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En ese marco, las fuerzas guyanesas reforzaron patrullajes y tareas de escolta a civiles en sectores donde se reportaron agresiones armadas. La Fuerza de Defensa sostuvo que sus unidades permanecen operativas para garantizar la seguridad de las comunidades locales que utilizan el corredor fluvial.

La reacción oficial de Venezuela fue un comunicado que acusó a Guyana de manipular la información y de construir una “falsa narrativa” para victimizarse.

Venezuela acusa a Guyana de difundir "supuestos incidentes armados" en el Esequibo (EFE/ Rayner Peña R.)
Venezuela acusa a Guyana de difundir "supuestos incidentes armados" en el Esequibo (EFE/ Rayner Peña R.)

El gobierno de transición de Delcy Rodríguez acusó a Guyana de inventar situaciones de conflicto y de impulsar maniobras para presentarse como víctima, desprestigiar a Venezuela y beneficiar a terceros en la disputa por el Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

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“Resulta particularmente revelador que estas acusaciones hayan surgido en coincidencia con recientes actuaciones relacionadas con la controversia territorial, así como las declaraciones de las propias autoridades guyanesas sobre la participación de aliados internacionales y mecanismos de inteligencia extranjeros en el manejo de estos supuestos incidentes”, señaló el gobierno.

La disputa territorial entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo tiene más de un siglo de historia. El área en cuestión representa alrededor del 70% del actual territorio guyanés. Venezuela sostiene que el Esequibo formó parte de su territorio original y que el laudo arbitral de París de 1899, que otorgó la zona a la entonces Guayana Británica, fue nulo y fraudulento; Guyana sostiene que la delimitación de 1899 sigue vigente.

Durante años, ambos países entablaron negociaciones bajo mediación de las Naciones Unidas, sin lograr una solución definitiva. El hallazgo de grandes yacimientos de petróleo en aguas próximas al Esequibo en 2015 intensificó la disputa. Desde entonces, la explotación de los recursos petroleros y la presencia de empresas extranjeras en la zona aumentaron la sensibilidad por el control del área.

Guyana defendió la validez de sus fronteras y reiteró su soberanía sobre el Esequibo en actos oficiales recientes (AP foto/Juan Pablo Arraez)
Guyana defendió la validez de sus fronteras y reiteró su soberanía sobre el Esequibo en actos oficiales recientes (AP foto/Juan Pablo Arraez)

Las autoridades de Guyana reafirmaron su compromiso de mantener una presencia activa en la frontera occidental. En los actos por el aniversario de la independencia, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró que el Esequibo pertenece a Guyana y que la frontera definida en 1899 sigue siendo válida. El gobierno venezolano, en coincidencia con esa conmemoración, recordó la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento para buscar una solución por la vía del diálogo.

(Con información de AP y EFE)

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