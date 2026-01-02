Personajes que marcaron el deporte peruano en 2025: campeones, talentos y fenómenos virales.

El deporte peruano vivió en 2025 un año de nombres propios, récords y sucesos que trascendieron el ámbito local. Personajes de distintas disciplinas sobresalieron con logros que reconfiguraron el panorama deportivo nacional. Entre campeonatos, títulos mundiales y fenómenos virales, el país celebró a figuras que abrieron nuevas etapas en sus respectivas especialidades.

Jorge Fossati, técnico uruguayo, marcó un hito al frente de Universitario de Deportes. Bajo su dirección, el equipo se convirtió en tricampeón nacional y sumó cinco torneos cortos consecutivos, una marca inédita en la Liga 1. La ‘U’ se coronó campeona de forma prematura, a finales de octubre, y mantuvo un invicto de 22 partidos, una racha que consolidó al DT como referente en el fútbol peruano. Su trabajo táctico y de gestión de grupo se tradujo en resultados sostenidos, permitiendo que el cuadro ‘crema’ se mantuviera como el club más consistente del último trienio.

En ofensiva, Alex Valera vivió su temporada de consolidación en el elenco ‘merengue’. Pese a que la directiva siempre le buscó competencia del extranjero, el ‘Cholo’ se adueñó de la titularidad, aportando goles en momentos clave. Convirtió 17 tantos entre el campeonato local y la Copa Libertadores, destacando por su capacidad de adaptación y variedad de recursos en el área.

Anotaciones decisivas ante equipos como Sport Huancayo, UTC, Cusco FC, Sporting Cristal y ADT confirmaron su peso en el plantel. Estos números le permitieron regresar a la selección peruana en los amistosos de noviembre, donde también se hizo presente en el marcador frente a Rusia y Chile.

Alex Valera y Jorge Fossati fueron personajes importantes en el tricampeonato de Universitario. - créditos: Universitario

En tanto, Erick Noriega protagonizó una evolución táctica en Alianza Lima. El técnico Néstor Gorosito lo reconvirtió de defensa central a volante central, posición en la que el ‘Samurai’ alcanzó altos rendimientos. Su desempeño en la Copa Libertadores ante rivales de la talla de Gremio de Porto Alegre, Sao Paulo y Boca Juniors lo catapultó a la selección nacional, donde se perfila como uno de los nuevos referentes para los próximos procesos eliminatorios. Asimismo, a mediados de año fue vendido a Gremio, equipo en el que ha podido consolidarse en el once titular como zaguero.

Erick Noriega es pieza clave de Gremio en la defensa central. - créditos: Gremio

Por otro lado, el surf peruano sumó nombres y títulos a la lista de éxitos internacionales. Vania Torres se consagró campeona mundial de Sup Surfing en el ISA World SUP & Paddleboard Championship, celebrado en El Salvador. Obtuvo un puntaje de 12.43, superando a la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y la brasileña Aline Adsaka (9.30). Su victoria se integró a la tradición de surfistas peruanos que han elevado el nombre del país en los podios mundiales.

La surfista peruana se impuso en una final infartante y se quedó con el título del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025. (Video: ISA)

En los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, María Fernanda Reyes logró la medalla de oro en la modalidad de longboard femenino. Además, conquistó el ALAS Global Tour en Panamá, consolidándose como una de las referentes del surf continental. Su doblete en el año aportó puntos clave para el equipo nacional y elevó el perfil del surf peruano en el circuito internacional.

Mafer Reyes ganó la medalla de oro en longboard femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 que se realizaron en Lima y Ayacucho. - créditos: Club Terrazas

El tenis también tuvo su irrupción con Ignacio Buse, quien a los 21 años compitió por primera vez en un Grand Slam, disputando el US Open. Junto a Gonzalo Bueno, fue finalista en dobles de Roland Garros y se convirtió en la principal raqueta peruana en la Copa Davis. Buse compartió entrenamientos en Europa con figuras como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, experiencia que potenció su desarrollo competitivo. Cerró el año en el puesto 104 del ránking ATP, mostrando proyección para los próximos circuitos internacionales.

Ignacio Buse se convirtió en una de las revelaciones del tenis peruano. - créditos: Beatriz Ruivo/FPT

Entre los fenómenos virales de 2025, Cliver Huamán Sánchez, conocido como ‘Pol Deportes’, irrumpió en las redes sociales tras ser captado narrando la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde el cerro colindante al estadio Monumental de Ate. Con solo 15 años, su transmisión alcanzó notoriedad internacional y provocó que el diario español ‘MARCA’ lo invitara a su redacción, donde narró el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. Este episodio evidenció el impacto de las redes y la capacidad de los jóvenes peruanos para proyectarse fuera del país.

El joven Cliver Huamán mostrará su talento en Radio Marca este 11 de diciembre | TikTok