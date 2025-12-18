Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Sebastián Britos fue dos veces campeón con Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

A Sebastián Britos le enseñaron la salida en Universitario de Deportes pese a que su rendimiento fue sostenido a lo largo de los dos años que veló por la seguridad del arco. Hasta el día de hoy no comprende por qué los directivos en Ate se negaron a negociar un nuevo vínculo.

Tampoco se le pasa por la cabeza a ‘Seba’ que otras metas se han fijado en la ‘U’ para el año próximo. En cualquier caso, el veterano portero uruguayo siente que ofreció todo de sí mismo en las campañas locales, que se saldaron con un tricampeonato en Perú.

Sebastián Britos, arquero de Universitario de Deportes. - Crédito: AFP

“No pedí explicaciones, porque las explicaciones que me iban a dar me iban a caer peor que la decisión. Preferí ahorrarme la calentura. No sé cuáles son los planes que tiene el club. No sé en qué se basaron. Por mi lado me fui tranquilo. Mi trabajo lo dice”, indicó.

“A pesar de que, a veces, tenemos altibajos que sortear pasando un mal momento a bueno, no es fácil y más en un equipo grande. Pude salir adelante a raíz de algún error”, añadió en declaraciones ofrecidas a Medios Públicos de Uruguay.

Dificultades

A pesar de que Sebastián Britos cerró un capítulo lleno de éxitos en Universitario de Deportes, presentó una serie de dificultades por la geografía del Perú. En varias ocasiones tuvo que viajar a ciudades de una importante altitud que mermaron su condición física, aunque pudo salir adelante por la correcta labor grupal.

“A mi lo que me deja es la complicidad constante de jugar en la altura. A pesar de eso me fue bien, pero es muy difícil estar jugando contra otras cosas externas a lo deportivo”, dijo el golero.

Sebastián Britos, el arquero menos batido de la temporada. - Crédito: Liga 1

Asegurando que “hay que sumarle que en algunos lugares no están dadas las condiciones de logística y comodidad, las canchas tampoco son adecuadas. Es jugar contra un montón de cosas, es un torneo jodido”.

La plaza que más problemas le causó a Sebastián Britos fue la ciudad de Juliaca. Allí actuó de local, hasta antes de ser retirado de la Liga 1, el Deportivo Binacional. La falta de oxígeno lo puso en aprietos, aunque al final la ‘U’ sacó un 3-1 inobjetable.

El 'Seba' quedó con un sabor amargo por la caída 3-1, en Andahuaylas. | VIDEO: L1MAX

Futuro

A Britos, por ahora, no le causa mayor inquietud el devenir. Espera con calma que las propuestas que aparezcan sean convincentes en lo deportivo y económico. Eso sí, su propósito es continuar, al menos, un par de años más en el exterior.

La Liga 1, claro está, es una opción latente para seguir prolongando su carrera, aunque no han surgido ofertas formales. No descarta tampoco un retorno al Campeonato Uruguayo, aunque espera que esa posibilidad aún sea remota.

Sebastián Britos, piedra angular en la portería de Universitario. - Crédito: AFP

Sebastián Britos tuvo un desempeño sólido en Universitario de Deportes, siendo pieza clave en la portería durante el tricampeonato de la Liga 1 y mostrando solvencia bajo los tres palos, aunque con algunas salidas discutida.

Su liderazgo y experiencia fueron valorados, pero su contrato vence a finales de 2025 y el club decidió no renovarlo para la temporada 2026, comunicándole la salida al final del año futbolístico. Su reemplazo será Diego Romero.