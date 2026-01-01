La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

El periodista deportivo cuestionó los movimientos que ha realizado la 'U' en el actual mercado de pases. (Video: Toco y Me Voy)

Universitario de Deportes sorprendió a propios y extraños al fichar a Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés cuyo último partido fue en mayo del 2025. De hecho, luego de haber sonado otros nombres de relevancia en Sudamérica como Michael Hoyos y Octavio Rivero, finalmente arribó el que será el ‘9′ estrella del equipo. En ese sentido, Alan Diez tuvo una inédita reacción por la reciente adquisición de la ‘U’.

El arribo de la ‘Pantera’ al cuadro ‘crema’ no ha pasado desapercibido en el medio local. El atacante se sumará al plantel tras un periodo de inactividad que abarca siete meses. En ese contexto, el periodista deportivo planteó interrogantes sobre el interés real que el futbolista había despertado en otros equipos tras finalizar su vínculo anterior.

“Si en mayo termina tu vínculo con el club, ¿no hubo otro interesado en ti desde mayo hasta diciembre? Cualquier otro club de la Liga 1, de media tabla para abajo, que traiga este jugador, se la doy. Pero, ¿sabes quién lo está trayendo? Lo está trayendo el tricampeón, la ‘U’. En la previa, a mí Gassama me llena de dudas”, declaró en ‘Toco y Me Voy’.

Según el comunicador, el club no solo representa al vigente tricampeón del fútbol peruano, sino que además afronta retos internacionales próximos, como la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Hablo a partir de los números. No está viniendo a Juan Pablo II, a Ayacucho FC ni a Coopsol, sino a la ‘U’, que es el tricampeón del fútbol peruano. Seguramente el técnico lo ha pedido, pero ¿por qué no lo pidió en Independiente del Valle? ¿Porque tenía Spinelli y a Hoyos? Seguro”, reflexionó.

Sekou Gassama anotó 1 gol y brindó 1 asistencia en 11 partidos con Eldense en su última experiencia. - créditos: AFP

El periodista fue enfático al señalar que la llegada de Sekou Gassama genera incertidumbre debido a la falta de ritmo competitivo reciente. “Mi gran pregunta para Álvaro Barco es: ¿cómo traer a un jugador en la ‘U’ que no juega desde mayo de este año? ¿No hubo ningún club que se interesó en él?”, cuestionó.

El comunicador de RPP no descartó la posibilidad de que el nacido en Barcelona pueda revertir las dudas iniciales con su rendimiento en el campo. “Seguramente, cuando arranque el torneo, cuando juegue Copa, seguramente me callará la bocaza y dirá ‘mira Alan Diez, 1, 2, 3 ‘pepas’, ocho asistencias, me callas la boca. En la previa sí tengo derecho a opinar sobre los números y son flojísimos”, reconoció.

La llegada de Sekou Gassama se produce en un contexto de renovación del plantel de Universitario y con la ansiada búsqueda del ‘9′ extranjero tras los errores cometidos con Diego Dorregaray y Diego Churín. La falta de actividad reciente de Gassama se le suma a que no se incorporará a la pretemporada del equipo sino hasta la quincena de enero por motivos familiares.

Eso sí, Álvaro Barco ya asombró a muchos con los futbolistas africanos que trajo en su época como dirigente en San Martín: Aké Loba, Koffi Dakoi, quienes mostraron un alto rendimiento e incluso el primero fue la venta más cara en la historia del club. Quedará esperar para ver si Sekou consigue destacar y se impone a las críticas.

Las jugadas más destacadas del delantero hispano-senegalés. (Video: Universitario)

Alan Diez cuestionó los movimientos de Universitario para el 2026

Alan Diez amplió sus críticas a la política de fichajes de Universitario de Deportes para la temporada 2026. El periodista resaltó la salida de jugadores clave y la llegada de futbolistas con escasa continuidad.

“La ‘U’ ha dejado ir a Britos, a Jairo Vélez, a Rodrigo Ureña, y está trayendo a Diego Romero que ha tapado un partido en la temporada pasada, y ahora un jugador (Gassama) que no juega desde mayo. Me preocupa la ‘U’”, afirmó Diez con una inédita reacción por el porvenir de la entidad ‘estudiantil’ que quiere el tetracampeonato nacional.