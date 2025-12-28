Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

Sekou Gassama competirá con Álex Valera por el ser el delantero centro de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes ha hecho oficial la contratación de Sekou Gassama como el refuerzo estelar para potenciar su ofensiva de cara a la temporada 2026. El ariete senegalés de 30 años llega procedente del Caldense de la tercera división del fútbol de España. En el último curso se despachó con dos tantos.

“Listo para dejar huella”, compartió la institución ‘merengue’ por medio de sus redes sociales. El nacido en Granollers, España, ha desplegado su fútbol en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga FC. “La ‘Pantera’ se une al tricampeón”, celebró la institución.

Gassama, de 1.80 m de estatura, es la segunda incorporación para el próximo curso, donde buscará el ansiado tetracampeonato en el torneo local y destacar en el plano internacional. El hispano-senegalés estará a disposición del director técnico Javier Rabanal en el predio de Campo Mar.

Universitario de Deportes se hizo con los servicios de la 'Pantera'. Crédito: X Universitario de Deportes.

Escasa producción goleadora

El registro goleador de Gassama en la última temporada es ínfimo. En el curso 2024/25 apenas anotó dos tantos. Uno con el USM Alger de Argelia; y otro con el CD Eldense de la tercera división de España. Precisamente, su último juego con el elenco ibérico se remonta al 25 de mayo del 2025.

Desde el 1 de julio se convirtió en jugador libre y no volvió a unirse a ninguna escuadra. Es decir, lleva seis meses de inactividad. Por tanto, deberá ponerse a punto lo más antes posible. De momento, se encuentra en Marruecos alentando a su país en la Cofa Africana de Naciones.

Su registro de goles más notable se remonta a la temporada 2023/24 con el Anorthosis Famagusta de la Liga de Chipre. En la Cyprus League, Gassama se despachó con nueve tantos y una asistencia en 25 partidos.

La producción goleadora de Sekou Gassama en las últimas temporadas. Crédito: Sofascore.

El primer refuerzo de Universitario

Universitario de Deportes confirmó la contratación del zaguero argentino Caín Fara. El defensor de 31 años procede del club Atlanta de Argentina. Su vínculo laboral con la institución durará todo el año 2026. Los directivos apuestan por su carácter y su amplia trayectoria internacional.

El futbolista mide 1.84 metros y ofrece varias opciones tácticas al entrenador. Él cumple funciones de central derecho y también de lateral por esa banda. Esta firma ocupa el primer cupo de extranjero para la nueva temporada. El club busca el tetracampeonato y una buena Copa Libertadores.

El rendimiento de Fara en 2025 fue regular en la segunda división argentina. El central completó 31 encuentros y superó los 2,600 minutos en cancha. Su juego es físico y netamente defensivo. Por esta razón, él recibió nueve amonestaciones y una tarjeta roja.

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026.

El jugador no registra goles ni pases de gol en su ciclo más reciente. Su palmarés incluye el campeonato ecuatoriano con Aucas en 2022 y un ascenso con Tigre en 2021. También defendió las camisetas de Emelec y Sol de América en años anteriores.

El deportista rosarino asume la misión de dar seguridad a la defensa del actual monarca peruano. Sus mayores virtudes son la velocidad en el anticipo y la fuerza en los duelos. Fara llega en plena madurez profesional para liderar la zona posterior del equipo crema.