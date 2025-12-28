Perú Deportes

Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

El atacante africano, de 30 años, viene de marcar apenas dos dianas en la última temporada de la Primera Federación. Su presencia en el plantel ‘crema’ será su primera experiencia en el fútbol del continente sudamericano

Guardar
Sekou Gassama competirá con Álex
Sekou Gassama competirá con Álex Valera por el ser el delantero centro de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes ha hecho oficial la contratación de Sekou Gassama como el refuerzo estelar para potenciar su ofensiva de cara a la temporada 2026. El ariete senegalés de 30 años llega procedente del Caldense de la tercera división del fútbol de España. En el último curso se despachó con dos tantos.

“Listo para dejar huella”, compartió la institución ‘merengue’ por medio de sus redes sociales. El nacido en Granollers, España, ha desplegado su fútbol en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga FC. “La ‘Pantera’ se une al tricampeón”, celebró la institución.

Gassama, de 1.80 m de estatura, es la segunda incorporación para el próximo curso, donde buscará el ansiado tetracampeonato en el torneo local y destacar en el plano internacional. El hispano-senegalés estará a disposición del director técnico Javier Rabanal en el predio de Campo Mar.

Universitario de Deportes se hizo
Universitario de Deportes se hizo con los servicios de la 'Pantera'. Crédito: X Universitario de Deportes.

Escasa producción goleadora

El registro goleador de Gassama en la última temporada es ínfimo. En el curso 2024/25 apenas anotó dos tantos. Uno con el USM Alger de Argelia; y otro con el CD Eldense de la tercera división de España. Precisamente, su último juego con el elenco ibérico se remonta al 25 de mayo del 2025.

Desde el 1 de julio se convirtió en jugador libre y no volvió a unirse a ninguna escuadra. Es decir, lleva seis meses de inactividad. Por tanto, deberá ponerse a punto lo más antes posible. De momento, se encuentra en Marruecos alentando a su país en la Cofa Africana de Naciones.

Su registro de goles más notable se remonta a la temporada 2023/24 con el Anorthosis Famagusta de la Liga de Chipre. En la Cyprus League, Gassama se despachó con nueve tantos y una asistencia en 25 partidos.

La producción goleadora de Sekou
La producción goleadora de Sekou Gassama en las últimas temporadas. Crédito: Sofascore.

El primer refuerzo de Universitario

Universitario de Deportes confirmó la contratación del zaguero argentino Caín Fara. El defensor de 31 años procede del club Atlanta de Argentina. Su vínculo laboral con la institución durará todo el año 2026. Los directivos apuestan por su carácter y su amplia trayectoria internacional.

El futbolista mide 1.84 metros y ofrece varias opciones tácticas al entrenador. Él cumple funciones de central derecho y también de lateral por esa banda. Esta firma ocupa el primer cupo de extranjero para la nueva temporada. El club busca el tetracampeonato y una buena Copa Libertadores.

El rendimiento de Fara en 2025 fue regular en la segunda división argentina. El central completó 31 encuentros y superó los 2,600 minutos en cancha. Su juego es físico y netamente defensivo. Por esta razón, él recibió nueve amonestaciones y una tarjeta roja.

Caín Fara se convirtió en
Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026.

El jugador no registra goles ni pases de gol en su ciclo más reciente. Su palmarés incluye el campeonato ecuatoriano con Aucas en 2022 y un ascenso con Tigre en 2021. También defendió las camisetas de Emelec y Sol de América en años anteriores.

El deportista rosarino asume la misión de dar seguridad a la defensa del actual monarca peruano. Sus mayores virtudes son la velocidad en el anticipo y la fuerza en los duelos. Fara llega en plena madurez profesional para liderar la zona posterior del equipo crema.

Temas Relacionados

Sekou GassamaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente con las ‘santas’ y definirán el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Alianza Lima vs San Martín

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Los fanáticos ‘blanquiazules’ se hicieron sentir en el Polideportivo Lucha Fuentes con silbidos hacia su exjugadora. También, la abuchearon en la presentación

Aixa Vigil fue pifiada por

Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

El actual campeón de la Major League Soccer aterrizará, por primera vez, en Matute acompañado de su legión de estrellas, en las que figura Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul

Inter Miami confirma su presencia

Carlos Garcés elige seguir en Cienciano, desestima propuestas de Ecuador y espera completar su nacionalización

El delantero ecuatoriano destaca al ‘papá’ como un “club serio” que le brinda todas las herramientas para sentirse cómodo. Sus 12 goles en el año lo consolidan como el futbolista más influyente del equipo en la última temporada

Carlos Garcés elige seguir en

Alianza Lima gastará más de 10 millones de soles en fichajes en el inicio del mercado: comprará hasta 5 futbolistas para el 2026

La directiva ‘íntima’ desembolsará una gran cantidad de dinero en sus primeras incorporaciones, con el objetivo de volver a ser campeón en la Liga 1

Alianza Lima gastará más de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero lleva como candidata

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 mejores canciones

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

Carlos Garcés elige seguir en Cienciano, desestima propuestas de Ecuador y espera completar su nacionalización

Alianza Lima gastará más de 10 millones de soles en fichajes en el inicio del mercado: comprará hasta 5 futbolistas para el 2026