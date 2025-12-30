Perú Deportes

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre también aparece en el plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano sacrificó el auge
Johan Fano sacrificó el auge de su carrera en la Liga 1 MX para volver a Universitario en su momento más crítico. - Crédito: GLR

Universitario de Deportes, financieramente, ha encontrado estabilidad por la importante inyección económica ganada con el tricampeonato y bonos distintos, como el acceso a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025, pero sobre todo por la aprobación de su plan de viabilidad, estrategia presentada y avalada por la SUNAT para el pago de una millonaria deuda tributaria en el plazo de 30 años.

En esa estructura, para enorme sorpresa suya, ha sido incluido el emblemático Johan Fano, quien en su época de plenitud renunció a las ganancias ostentosas del Atlante con el propósito de entregarse en cuerpo y alma a un club que rozaba el quiebre económico y deportivo.

Johan Fano en medio de
Johan Fano en medio de festejos por un gol inolvidable frente a Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2011. - Crédito: Andina

Enterado de que su deuda se ha prolongado más, el ‘Gavilán’ exhibió decepción e incomodidad en una entrevista concedida a Campeonísimo: “Es increíble, ahora hay que esperar seis años más para que nos paguen, imagínate. En la vida uno tiene que ser agradecido y eso siempre lo he dicho”.

“Universitario, en ese momento, estaba pasando una situación difícil y los que hemos puesto el pecho —todo el grupo humano que hemos tenido que aguantarnos lo que nos hemos comido, sacando dinero de nuestro bolsillo y dejando de cobrar tantísimos años— hoy nos vamos al plan de viabilidad, es un poco ilógico, uno en la vida tiene que ser grato”, externó un conmocionado Fano.

Aseguró, en esa misma línea que, “hoy Universitario está en una situación bastante acomodada, pero hay que ser un poco más endeble. No vamos a decir que la ‘U’ está por lo que nosotros hemos hecho, pero hicimos mucho y uno en la vida tiene que ser agradecido”.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

