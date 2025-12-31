Perú Deportes

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

Este fin de semana la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 culminará con la fecha 11, la cual definirá muchas cosas, como los equipos que irán al cuadrangular por mantener la permanencia en la categoría y el club que quedará primero en la tabla de posiciones.

Hay hasta tres clubes que podrían terminar esta ronda como líder de las colocaciones. Alianza Lima, Universidad San Martín y Universitario de Deportes son los que tienen chances reales de comandar y empezar de la mejor manera la segunda instancia, ya que podrían verse favorecidos en el fixture.

Aunque, existe una posibilidad de que cambie este escenario, ya que Alianza y Universitario esperan el fallo definitivo de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre el caso polémico en el último clásico. Las ‘íntimas’ alinearon cuatro extranjeras en campo de forma simultánea y las ‘cremas’ presentaron reclamo.

En primera instancia, la FPV le dio los puntos a la ‘U’, aunque el ‘equipo del pueblo’ contaba hasta el martes para presentar su descargo y apelación. Algo que finalmente realizó. Ahora, todo está en manos de las autoridades.

Los resultados que necesita Universitario para liderar la primera fase

A continuación detallaremos los dos escenarios y los resultados que Universitario de Deportes necesita para terminar la primera fase de la Liga Peruana de Vóley en el primer lugar de la tabla.

Sin resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV), necesita estos resultados:

- Universitario deberá vencer a Deportivo Wanka por 3-0 y esperar que Alianza Lima y San Martín tropiecen 3-0 ante Regatas Lima y Kazoku No Perú, respectivamente. Así igualará en puntaje y número de victorias a los dos clubes y los pasará en ratio de sets.

Con resolución de la FPV, necesita estos resultados:

- Universitario tendrá que superar a Wanka por cualquier resultado y esperar que San Martín caiga ante Kazoku. De esta manera, las ‘pumas’ sumarán 10 victorias, mientras que las ‘santas’ se quedarán con 9 triunfos.

Alianza Lima, al restarle los tres puntos, se quedaría con ocho triunfos, lo que lo alejaría de la pelea por el liderato de esta etapa inicial del campeonato doméstico.

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

- Alianza Lima vs Regatas (17:00 horas /Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

¿Dónde ver la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley?

Latina TV transmitirá los enfrentamientos de la fecha 11. Los hinchas podrán seguirlo por señal abierta (canal 2 o 702 HD); así como también, por la web y aplicación de la empresa televisiva.

Además, tendrán la posibilidad de vivir estos cotejos por la web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Por último, Infobae Perú hará la cobertura punto a punto en su sitio digital.

