Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley

Las ‘blanquiazules’ no se quedaron con los brazos cruzados después de que se exponga la resolución sobre el caso polémico del último clásico

La Federación Peruana de Vóley le dio los tres puntos a Universitario del último clásico. (Latina TV)

Este sábado 27 de diciembre, se filtró la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre el controversial caso del último clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El máximo ente terminó dándole en primera instancia los puntos a las ‘pumas’ luego de que las ‘blanquiazules’ alineen cuatro extranjeras al mismo tiempo, yendo en contra del reglamento.

Las vigentes bicampeonas, como era de esperarse, no squedaron con los brazos cruzados ante la comunicación de la FPV y tomaron drástica medida: decidieron armar su apelación para presentarlo cuanto antes, de acuerdo a la información del periodista deportivo de Latina TV, Coki Gonzales.

“Alianza Lima tiene un plazo de 72 horas para apelar, que vence el día martes en la mañana, este tiempo ya comenzó desde que se envió el correo a los clubes. Ya no nos informamos que están preparando la apelación”, expresó el miembro de Latina Deportes.

Según el reglamento, Alianza cuenta con tres días para hacerlo, es decir, el martes por la mañana se vence el plazo. El cuadro ‘victoriano’ va en contra del reloj, pero no piensa dejarle el camino libre al conjunto ‘merengue’, que podría alcanzarlo en la tabla de posiciones, en caso se ratifique el fallo de la organización encabezada por Gino Vegas.

Recién, después del martes, se conocerá el fallo final de la Federación. Una vez que se sepa, se aplicará los cambios correspondientes en la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley; así como también, en las estadísticas.

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley.

¿Qué dice la primera resolución?

El domingo 21 de diciembre, la novena fecha concluyó envuelta en polémica tras el clásico del deporte peruano. Durante el encuentro, el técnico Facundo Morando cometió un error en las sustituciones y permitió el ingreso de cuatro voleibolistas extranjeras, una acción prohibida por el reglamento. El equipo rival detectó la irregularidad de inmediato y presentó oficialmente su protesta mediante un documento.

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) se mantuvo en silencio hasta el fin de semana siguiente, cuando notificó a los clubes acerca de su decisión. En el comunicado se lee: “Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes”.

Además, el órgano rector resolvió: “Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV”, en referencia a la infracción cometida por el equipo ‘victoriano’ en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La FPV también modificó el marcador, determinando la derrota de Alianza de manera inédita: “Modificar el resultado del encuentro y otorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)”. Finalmente, se anunció la decisión de registrar “el resultado en la tabla oficial del torneo” y actualizar “las estadísticas correspondientes”.

Resolución de la FPV y Liga Peruana de Vóley en primera instancia.

Alianza Lima enfrentará a San Martín en partido por el primer lugar

Mientras tanto, Alianza Lima deberá enfocarse en su siguiente partido, en el cual enfrentará a un rival directo por el primer lugar, como es el caso de la Universidad San Martín. Este cotejo, válido por la fecha 10, está pactado para este sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador,

Este enfrentamiento será transmitido por Latina TV en señal abierta (canal 2 o 702 HD). Así como también, por su página web y su aplicación. Por otro lado, Infobae Perú hará el punto a punto en su sitio digital, con todos las incidencias, detalles, declaraciones y más-. No te lo puedes perder.

