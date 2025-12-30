Pedro Gallese ya es del Deportivo Cali: detalles de su contratación, firma y la felicidad de la hinchada

Pedro Gallese, de 35 años, pasó los exámenes médicos con Deportivo Cali. Crédito: X Deportivo Cali.

Pedro Gallese pasó las fiestas navideñas con la familia y la sensación de haber definido su futuro luego de terminar su vínculo con el Orlando City. Tras la conmemoración del nacimiento de Jesús, el guardameta peruano de 35 años se montó al avión para superar los exámenes médicos con Deportivo Cali, su nuevo club.

La institución ‘verdiblanca’ presentó al seleccionado peruano con una notable producción audiovisual por medio de sus redes sociales. En el video compartido, el ‘Pulpo’ aseguró estar “preparado para cualquier reto”. Luego, la entidad ‘azucarera’ anunció que el jugador completó con éxito los procedimientos médicos correspondientes.

En declaraciones previas, el cancerbero peruano había anticipado que el Deportivo Cali mostró interés apenas se desvinculó del Orlando City. “Vi las ganas de ellos de que yo esté ahí y eso también fue importante”, concedió en diálogo con ‘Area Sports Network’. Las negociaciones llegaron a buen puerto a causa del interés de ambas partes.

Pedro Gallese suma tres títulos en su palmarés: dos Ligas 1 con la Universidad San Martín y una MLS Cup con Orlando City. Crédito: X Deportivo Cali.

Además, el formado en la Universidad San Martín resaltó el proyecto que le presentaron sobre la mesa los directivos. Pese a que el equipo no atraviesa su mejor momento deportivo, el plan de ruta para las siguientes temporadas desde el traspaso del club a una sociedad anónima.

Por otro lado, en los comentarios de las publicaciones ‘azucareras’, los hinchas celebraron la incorporación del internacional peruano para resguardar la valla de su club. “Por fin volvemos a tener un ‘1’ capo. Desde Camilo Vargas no teníamos seguridad en el arco, bienvenido Gallese”, aclamó el usuario ‘CaleñoenMedellin’, en X (Twitter).

En la misma red social, ‘PideDelCali’ festejó y enalteció a Pedro Gallese: “Un poco de mística traer a uno de los mejores peruanos de la historia a vestir la camiseta de un club que ya acogió a los mejores peruanos de la historia”. En esa línea, ‘RickyMontana’ auguró al guardameta como “el cerrojo del arco”.

La reacción de un hincha del Deportivo Cali a la contratación de Pedro Gallese. Crédito: X (antes Twitter).

De esta manera, el guardián del arco de la selección peruana defenderá la valla del Deportivo Cali. El deportista está presto para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador Alberto Gamero. En Palmira compartirá vestuario con Bebelo Reynoso, volante cordobés que llega procedente de Talleres de su país y es la última incorporación del club.

¿Cómo le fue a Deportivo Cali en las últimas temporadas?

El año 2023 estuvo marcado por la irregularidad: a pesar de una recuperación que les permitió clasificar a las finales del segundo semestre, el equipo tuvo un desempeño irrelevante en los cuadrangulares. Con solo un punto obtenido, quedó claro que la plantilla carecía de la calidad necesaria para aspirar al campeonato.

Para 2024, la situación se tornó crítica debido a la amenaza del descenso. Aunque el club aseguró su permanencia antes del cierre del torneo, el nivel de juego fue deficiente. A esto se sumaron problemas administrativos, pues el incumplimiento en el pago de salarios provocó tensiones internas y un quiebre en el vínculo con los aficionados.

Deportivo Cali se compromete a luchar por el título en la temporada 2026. - Crédito: Difusión

Durante el presente año, la institución inició su conversión a sociedad anónima con el fin de captar capital externo. En el ámbito técnico, la contratación de Alberto Gamero en el segundo semestre aportó orden al equipo; bajo su mando, se logró estabilizar el promedio y garantizar un cupo en la máxima categoría para 2026, si bien el equipo se mantuvo distante de la lucha por el trofeo.

La compra del 85% de las acciones por parte de IDC Network marca un punto de giro positivo. Este respaldo financiero genera la esperanza de que, una vez saneadas las deudas, la dirigencia pueda priorizar exclusivamente el fortalecimiento del proyecto deportivo para recuperar el protagonismo perdido.