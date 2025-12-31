Perú Deportes

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

El uruguayo lamentó la partida del mediocampista de Matute y no dudó en escribir un controversial mensaje contra el cuadro victoriano que desató reacciones en redes sociales

Guardar
Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario
Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió

El movimiento en el mercado de pases de Alianza Lima continúa desarrollándose, generando tanto incorporaciones como desvinculaciones en el plantel. El cuadro victoriano ha venido comunicando estos cambios a través de sus canales oficiales, como la partida del juvenil Mauricio Arrasco.

El mediocampista de la cantera ‘blanquiazul’ finalizó su contrato con el club y se prepara para buscar mayor continuidad en otro equipo. El jugador de 21 años usó sus redes sociales para despedirse de la escuadra ‘íntima’ de manera emotiva.

“11 años de mi vida en esta hermosa institución. Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”.

Luego agradeció por los momentos vivido en su etapa en Matute: “Sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría. Agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los éxitos”.

Mauricio Arrasco cerró su ciclo
Mauricio Arrasco cerró su ciclo con Alianza Lima

¿Qué comentó Pablo Ceppelini tras salida de Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

La despedida de Mauricio Arrasco cobró relevancia cuando Pablo Ceppelini dejó un mensaje en el que hizo referencia a la escasez de oportunidades que tuvo el joven durante su paso por la institución.

“Amigo mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026 crack”, apuntó el exjugador ‘blanquiazul’ en el post del ‘potrillo’ que publicó en Instagram desatando controversia.

Como se sabe, la salida del ‘10′ de Matute se oficializó una vez finalizada la Liga 1 2025. El cuadro victoriano decidió no renovarle y fue una de las primeras partidas que se dieron en medio de la polémica por problemas extrafutbolísticos.

¿Qué comentó Pablo Ceppelini tras
¿Qué comentó Pablo Ceppelini tras salida de Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

El paso del juvenil Mauricio Arrasco por Alianza Lima

A sus 21 años, Mauricio Arrasco concluye su etapa en Alianza Lima tras acumular diversas vivencias en el club. El mediocampista firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2023, motivado por la intención de consolidarse en el primer equipo. Su debut oficial tuvo lugar el 10 de junio de 2023 frente a Deportivo Garcilaso, en un encuentro que finalizó con victoria 3-2 para los blanquiazules. Más adelante, sumó minutos en otros dos compromisos: ante UTC y Cienciano.

Ante la falta de continuidad, Arrasco fue cedido a préstamo durante todo el 2024 a Alianza Universidad, conjunto de la Liga 2. En esa temporada, disputó 11 partidos y participó en el ascenso del equipo huanuqueño. Tras retornar a Alianza Lima, integró de forma sostenida la plantilla de Liga 3.

Durante 2025, solo apareció en una ocasión con el primer equipo: el 9 de agosto ante Ayacucho FC, en el marco del Torneo Clausura. Su presencia en ese partido respondió a la decisión del entrenador de reservar a los titulares habituales, quienes estaban involucrados simultáneamente en la Copa Sudamericana.

Los refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima ha fortalecido cada sector de su plantel de cara a la temporada 2026 e incluso ha confirmado la incorporación de un nuevo director técnico. Aunque el proceso de fichajes aún no concluye, la directiva ya ha avanzado en buena parte de las gestiones para completar la plantilla.

- Luis Ramos (delantero)

- Alejandro Duarte (arquero)

- Jairo Vélez (volante)

- Pablo Guede (técnico)

- Cristian Carbajal (defensa)

- D’Alessandro Montenegro (defensa)

- Federico Girotti (delantero)

Temas Relacionados

Pablo CeppeliniAlianza LimaMauricio Arrascoperu-deportes

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ participarán del torneo internacional en la pretemporada: se enfrentará a Independiente, Atlético Unión y Colo Colo. Entérate dónde sintonizar para ver los cotejos en territorio peruano

Canal TV exclusivo que transmitirá

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

El elenco recién ascendido ya ha confirmado la incorporación de Pablo Lavandeira y se mantiene a la expectativa de concretar las negociaciones con Hernán Barcos. Además, un grupo importante de jugadores ex ‘blanquiazules’ se mantiene en el radar

FC Cajamarca apuesta por el

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

El periodista deportivo se refirió a las exigencias del DT uruguayo tras su salida de la ‘U’ y del monto pendiente con la directiva

Eddie Fleischman criticó a Jorge

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Arrancará la venta de boletos para la última jornada de la Fase 1 del torneo nacional: las ‘blanquiazules’ chocarán con las chorrillanas en el duelo más llamativo de la fecha. Entérate todos los detalles

Entradas Alianza Lima vs Regatas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es constitucional la ley que

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

ENTRETENIMIENTO

Hugo García resalta la conexión

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Las bodas de 2025: El año en que la farándula peruana se rindió ante el amor

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26