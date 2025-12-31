Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió

El movimiento en el mercado de pases de Alianza Lima continúa desarrollándose, generando tanto incorporaciones como desvinculaciones en el plantel. El cuadro victoriano ha venido comunicando estos cambios a través de sus canales oficiales, como la partida del juvenil Mauricio Arrasco.

El mediocampista de la cantera ‘blanquiazul’ finalizó su contrato con el club y se prepara para buscar mayor continuidad en otro equipo. El jugador de 21 años usó sus redes sociales para despedirse de la escuadra ‘íntima’ de manera emotiva.

“11 años de mi vida en esta hermosa institución. Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pase desde los 10 años hasta ahora”.

Luego agradeció por los momentos vivido en su etapa en Matute: “Sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría. Agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los éxitos”.

Mauricio Arrasco cerró su ciclo con Alianza Lima

¿Qué comentó Pablo Ceppelini tras salida de Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

La despedida de Mauricio Arrasco cobró relevancia cuando Pablo Ceppelini dejó un mensaje en el que hizo referencia a la escasez de oportunidades que tuvo el joven durante su paso por la institución.

“Amigo mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026 crack”, apuntó el exjugador ‘blanquiazul’ en el post del ‘potrillo’ que publicó en Instagram desatando controversia.

Como se sabe, la salida del ‘10′ de Matute se oficializó una vez finalizada la Liga 1 2025. El cuadro victoriano decidió no renovarle y fue una de las primeras partidas que se dieron en medio de la polémica por problemas extrafutbolísticos.

El paso del juvenil Mauricio Arrasco por Alianza Lima

A sus 21 años, Mauricio Arrasco concluye su etapa en Alianza Lima tras acumular diversas vivencias en el club. El mediocampista firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2023, motivado por la intención de consolidarse en el primer equipo. Su debut oficial tuvo lugar el 10 de junio de 2023 frente a Deportivo Garcilaso, en un encuentro que finalizó con victoria 3-2 para los blanquiazules. Más adelante, sumó minutos en otros dos compromisos: ante UTC y Cienciano.

Ante la falta de continuidad, Arrasco fue cedido a préstamo durante todo el 2024 a Alianza Universidad, conjunto de la Liga 2. En esa temporada, disputó 11 partidos y participó en el ascenso del equipo huanuqueño. Tras retornar a Alianza Lima, integró de forma sostenida la plantilla de Liga 3.

Durante 2025, solo apareció en una ocasión con el primer equipo: el 9 de agosto ante Ayacucho FC, en el marco del Torneo Clausura. Su presencia en ese partido respondió a la decisión del entrenador de reservar a los titulares habituales, quienes estaban involucrados simultáneamente en la Copa Sudamericana.

Los refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima ha fortalecido cada sector de su plantel de cara a la temporada 2026 e incluso ha confirmado la incorporación de un nuevo director técnico. Aunque el proceso de fichajes aún no concluye, la directiva ya ha avanzado en buena parte de las gestiones para completar la plantilla.

- Luis Ramos (delantero)

- Alejandro Duarte (arquero)

- Jairo Vélez (volante)

- Pablo Guede (técnico)

- Cristian Carbajal (defensa)

- D’Alessandro Montenegro (defensa)

- Federico Girotti (delantero)