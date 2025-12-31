Franco Velazco mandó indirecta a Alianza Lima para explicar bajo presupuesto de Universitario: “Gasta, gasta y no sale campeón”

Universitario de Deportes anunció la incorporación de Sekou Gassama como su nuevo delantero para afrontar la temporada 2026. La noticia generó reacciones negativas entre los seguidores del club, quienes expresaron su preocupación debido a que el futbolista se encuentra sin equipo desde hace medio año y solo ha conseguido marcar un gol durante este año.

Frente a este escenario, Franco Velazco salió al frente para defender el arribo del atacante y aseguró que existe una razón personal de peso que provocará su incorporación tardía a los trabajos de pretemporada.

El administrador de la ‘U’ no solo recibió críticas por el fichaje del futbolista africano sino también por la falta de refuerzos. Los ‘cremas’ han oficializado cuatro incorporaciones hasta el momento: Javier Rabanal (entrenador), Caín Fara (defensa), Diego Romero (regreso) y Gassama (delantero).

El directivo mandó una dura indirecta a Alianza Lima para explicar el bajo presupuesto en el armado del plantel para el 2026 y generó muchas reacciones en redes sociales.

“¿De qué sirve hoy gastarse toda la plata para satisfacer la maquinita tragamonedas? Ojo, ustedes lo ven con la vereda de enfrente; por más que gasta, gasta, gasta, no significa que necesariamente seas campeón. Entonces, ahí viene la mano de nosotros, que tenemos que subir la parte más fea, que es la parte de decir hoy esto sí, esto no, esto me alcanza, esto no me alcanza y buscar siempre las mejores opciones. También he visto cómo se ha perdido tan rápido la fe en profesionales tan competentes como Álvaro Barco, por ejemplo, donde tanto él como yo somos los principales blancos de críticas con un campeonato que todavía no empieza y cuando tenemos el 80% del plantel tricampeón asegurado", apuntó Velazco en conversación con ‘Tiempo Crema’.

La contundente razón por la Sekou Gassama se unirá tarde a la pretemporada

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se refirió además a la razón por la cual Sekou Gassama tardará en integrarse a las actividades de pretemporada del plantel de cara al 2026.

“La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna.Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar. Obviamente al ser jugador de la ‘U’ se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo", enfatizó el titular.

También resaltó que se está priorizando el bienestar del jugador y el de sus familiares. "Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil y estamos ayudándolo a superar”.

El administrador de la 'U' se refirió a la llegada del delantero hispano-senegalés. (Video: Tiempo Crema)

En relación al estado físico y la trayectoria profesional de Gassama, el directivo señaló que el delantero posee una formación futbolística en el ámbito europeo y que, pese a no haberse sumado aún al grupo, ya sigue un plan de entrenamiento individualizado diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Rabanal.

“Se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo de ayudarlo y que las cosas ojalá puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada. Estoy seguro que en las condiciones físicas, porque tenemos las mejores referencias de él en la parte física, en la la disciplina como profesional, entiendo que su conexión y empalmar en la pretemporada no va a ser un inconveniente”, finalizó.