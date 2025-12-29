Mininter retrocede con intervención de José Jerí: luz verde para realización de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y Noche Crema de Universitario

José Jerí adelanta en tuit que tanto Universitario como Alianza Lima jugarán el mismo día, 24 de enero | VIDEO: Canal N

“Un paréntesis. Este 24 de enero “Y dale U” y “Arriba Alianza”, fue el mensaje del presidente José Jerí, comunicado de manera sucinta en su plataforma oficial de X (antes Twitter) con el que se adelantó la realización de la Noche Blanquiazul y Noche Crema, respectivas jornadas de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes, para el penúltimo fin de semana del 2026.

El mandatario fue clave para que el acuerdo entre ambas instituciones, discutido en una reunión de carácter de urgencia en el Ministerio del Interior, se logre y así haya —por primera vez en la historia del fútbol peruano— dos jornadas de presentación que impliquen a los clubes más grandes del país.

Renzo Garcés y Anderson Santamaría, de espaldas, durante el último clásico disputado en el Monumental. - Crédito: Liga Profesional

En un principio Vicente Tiburcio, titular de la cartera del MININTER, se había puesto renuente con la posibilidad de jugarse ambos partidos, por un tema de seguridad nacional, y exhortó a que alguno de los clubes reculara modificando su calendario, algo imposible por el cierre de negociaciones con los rivales (Inter Miami - Noche Blanquiazul / U. de Chile - Noche Crema).

Frente a la insistencia de los protagonistas de continuar en pie con sus planificaciones, el ministro del interior impulsó un cónclave antes de finalizar el año, exactamente el lunes 29 de diciembre, con el propósito de encontrar una salida saludable, de preferencia la reprogramación. El encuentro formal convocó a Bruno Cabada y Franco Velazco, representantes de Alianza Lima y Universitario, en Palacio de Gobierno.

Vicente Tiburcio, afirmó que no se podrán realizar la 'Noche Blanquiazul' y la 'Noche Crema' en la misma fecha por motivos de seguridad. | VIDEO: Canal N

Llegado el día de la reunión, para sorpresa de todos los involucrados, se hizo presente el presidente José Jerí para recoger cada una de las argumentaciones toda vez que cumplió un rol de mediador, que encontró éxito al abrochar el acuerdo de realización de los eventos de los ‘íntimos’ y ‘cremas’ en la misma fecha y horario con un apoyo policial confirmado.

Otorgadas las garantías tanto para Universitario como Alianza Lima, lo que sigue para cada uno es meterse de lleno a su preparación. Por un lado, los ‘blanquiazules’ se enfocan en realizar un viaje a Uruguay, donde disputarán la Serie Río de la Plata, mientras que los ‘merengues’ iniciarán sus primeros trabajos bajo las órdenes de un nuevo comando técnico.

Alianza Lima y Universitario pasaron por un tenso conflicto debido a sus presentaciones del año próximo. - Crédito: Composición Infobae

Reacciones en Palacio de Gobierno

Tras la conclusión de la reunión acontecida en Palacio de Gobierno, que duró cerca de una hora, el dirigente Fernando Cabada fue el primero en tener contacto con la prensa y aseguró lo que a todas luces iba a suceder a partir del tweet de José Jerí: luz verde para ambos lances.

“La decisión a la que se ha llegado es que se van a jugar ambos partidos con las dos instituciones colaborando para tener las mejores medidas de seguridad y poder mantener el orden público”, declaró la cara visible de Alianza Lima.

Fernando Cabada, dirigente de Alianza Lima, confirma que se jugarán ambos partidos el mismo día, de Universitario y de Alianza Lima. Canal N

“Aprecio que se haya dado esta reunión, ha habido la voluntad de solucionar las cosas. Por nuestro lado, en realidad, partíamos del principio de que habíamos presentado los papeles en tiempo y forma, y por ende, aspirábamos a tener la fecha que habíamos programado, más aún cuando tenemos contratos con un equipo como Inter Miami", sumó Cabada.

Por su parte, Franco Velazco indicó que “felizmente se ha tomado creo que la mejor decisión. Siempre lo dijimos, la Policía Nacional del Perú estaba perfectamente capacitada para poder llevar adelante y brindar la protección necesaria para realizar los eventos deportivos. Así que la noche crema está garantizada”.

Mininter pidió, en un principio, reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario. - Crédito: Composición Infobae

Y añadió: "Importante ha sido la reunión con el presidente de la República. Muy importante, obviamente, que estos dos eventos cuenten con el apoyo de las autoridades del Gobierno. Nos toca a nosotros como clubes de fútbol, y hablo por Universitario de Deportes, de hacer un llamado a nuestros hinchas para que el día del evento se realice de la mejor manera".

De esta forma, la PNP tendrá un enorme reto enfrente para el 24 de enero: desplegarse con responsabilidad en La Victoria y Ate con la finalidad de ofrecer seguridad y garantías a los espectadores que acudan a sus respectivas noches de presentación.