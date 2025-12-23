Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Franco Velazco no deja dudas acerca de la realización de la Noche Crema 2026.

Universitario de Deportes y Alianza Lima están enfrascados en una nueva disputa. Las dirigencias de los clubes más importantes del país han anunciado entre bombos y platillos su tradicional evento de presentación anual. El conflicto radica en la fecha de ambos eventos: 24 de enero. Por tratarse de una cita que congrega una masa importante de asistentes, solo una gala podrá obtener las garantías de seguridad.

En este contexto, Franco Velazco, administrador de Universitario, se ha mostrado optimista acerca del fallo de la Disede (Dirección de Seguridad Deportiva). Incluso, el dirigente ‘crema’ no dejó dudas sobre la resolución y aseguró que el encuentro entre la ‘U’ peruana y chilena se llevará a cabo en la jornada estipulada. “Puedo confirmarlo”, concedió en la conferencia de prensa de presentación de Javier Rabanal, nuevo DT del primer equipo.

Velazco Imparato afirmó que el club realizó “oportunamente la solicitud”. De momento, “se encuentra en trámite”, sumó. El máximo representante dirigencial del conjunto ‘merengue’ confía en que la velada no sufrirá ningún contratiempo. Resta esperar el fallo de la Disede, pues Alianza Lima también presentó su solicitud dentro de los plazos de la convocatoria.

En esa línea, el abogado del conjunto estudiantil, Adrián Gilabert, sostuvo que Universitario debería ser el club que obtenga las garantías por ser el primero en presentar la solicitud. Sin embargo, este requisito no es determinante. El otro alegato de Gilabert es que el conjunto de La Victoria presentó un plan de seguridad orientado en el Estadio Nacional y luego cambiaron la sede del encuentro.

Noche crema 2026: toda la información oficial del evento. Crédito: Prensa U

Velazco presentó a Javier Rabanal

Tras la accidentada salida de Jorge Fossati como director técnico de Universitario de Deportes, los directivos consensuaron en que el español Javier Rabanal debía asumir las riendas del primer equipo. El adiestrador dejó Independiente del Valle y firmó con el cuadro capitalino.

“Gracias a Rabanal por acompañarnos en estos sueños que tiene el club. Seguramente Perú será un lugar propicio para que podamos crecer en este sueño de aspirar a lo más alto, porque esa es la naturaleza de nuestro club, no estamos acostumbrados de mirar a los lados”, agradeció Franco Velazco al adiestrador nacido en Tenerife.

El administrador expresó que tanto él como Álvaro Barco, director deportivo, confían en que el ibérico logre el objetivo del tetracampeonato y una positiva campaña en la Copa Libertadores. Además, debido a su éxito en su paso por el conjunto ecuatoriano, las aspiraciones también apuntan al “tema de menores”.

Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

“En la ‘U’ existe una obligación, que es la de ganar, la de seguir creciendo. Hay un plan institucional, aquí no hay nada dejado al azar, estamos manteniendo el perfil bajo. Queremos consolidar y mejorar este proceso que iniciamos en el 2023”, concluyó.

Precios de la ‘Noche Crema’ 2026

SECTORES Y PRECIOS (Soles)

Oriente: S/ 150.00

Occidente Central: S/ 250.00

Occidente Lateral: S/ 180.00

Norte: S/ 50.00

Sur: S/ 50.00

Palco Monumental: S/ 150.00

Experiencia Crema: S/ 2000.00

Precios de entradas para la Noche Crema 2026

Rival confirmado y artista internacional

Universitario de Deportes confirmó a la Universidad de Chile como su rival para la esperada ‘Noche Crema’ 2026. El encuentro se llevará a cabo el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental.

El conjunto chileno llegará a Lima precedido de una gran campaña internacional. Durante la temporada 2025, el cuadro ‘azul’ demostró su jerarquía al alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. En dicha instancia, enfrentaron a Lanús de Argentina tras eliminar previamente a Alianza Lima en los cuartos de final. Su presencia garantiza un duelo de alta exigencia para el vigente tricampeón peruano.

La fiesta en Ate no será solo futbolística. Se ha confirmado la participación de Los Caligaris como el número artístico principal del evento. La agrupación argentina es sumamente querida por la hinchada merengue. Ellos interpretan ‘Kilómetros’, uno de los temas más emblemáticos con los que los seguidores de la ‘U’ se identifican en redes sociales.