La segunda vuelta presidencial en clave digital

La capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías será clave para los candidatos que buscan llegar a la presidencia - crédito Montaje Infobae (iStock/RegistraduríaNacional)

En esta reñida segunda vuelta electoral, las redes sociales han jugado un papel fundamental para trasladar e instalar mensajes en el debate público. En esta plenitud digital, en la que nuestra comunicación está atravesada por estas plataformas, cada candidato desplegó sus propias estrategias con el objetivo de llegar de manera más precisa al bolsón de votantes que necesita para obtener la presidencia de la República.

Para empezar, necesitamos tomar en cuenta algunos datos que nos ayuden a orientar el análisis. Según DataReportal, nuestro país tiene alrededor de 28.3 millones de usuarios en TikTok con un tiempo promedio de uso de 2 horas y 16 minutos; Facebook tiene alrededor de 24.7 millones de usuarios con un tiempo promedio de 43 minutos; e Instagram, 11.3 millones de usuarios con 40 minutos de uso diario. Estas tres plataformas concentran la mayor cantidad de usuarios e influencia en el ecosistema digital peruano. En una segunda vuelta que se decide por estrechos márgenes, ese ecosistema no es un punto aislado: es también el campo de batalla donde se disputa la elección.

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Dos estrategias radicalmente distintas

Es en este escenario digitalizado donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez desplegaron estrategias radicalmente distintas para llegar a sus electores, aprovechando las lógicas específicas de cada plataforma.

Roberto Sánchez apostó por la inundación: una gran cantidad de publicaciones sostenidas en el tiempo, con el objetivo de saturar las redes con su contenido y mantener presencia constante. Facebook fue su plataforma central y su principal vehículo de distribución, donde su audiencia redistribuyó activamente cada publicación. El contenido compartido funcionó como un boca a boca digital de alcance territorial, la lógica que mejor aprovecha lo que Facebook ofrece: comunidades ya consolidadas que amplifican hacia adentro.

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Keiko también usó Facebook, pero activó una lógica diferente. Su audiencia no distribuye tanto como debate, opina y confronta. Por cada 100 reacciones, 30 se convirtieron en comentarios, una intensidad que el algoritmo de Facebook premia con mayor alcance orgánico. Cada publicación se convertía en un campo de batalla propio, con una polarización que mantenía encendida la conversación mucho más allá del momento de la publicación.

Sin embargo, el verdadero motor de impacto de Fujimori fue TikTok, donde apostó por pocos contenidos pero de alta eficiencia. Frente a las decenas de publicaciones de Roberto Sánchez en esa plataforma, Keiko publicó apenas 18 veces y generó una respuesta masiva de su audiencia, con un promedio por post 18 veces superior al de su rival. La clave estuvo en entender la lógica propia de TikTok: contenido territorial, cercano, sin libreto aparente. Presencia física convertida en proximidad afectiva. Roberto Sánchez trasladó a TikTok el mismo formato de Facebook, y la plataforma penalizó ese trasplante con indiferencia.

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¿Quién tuvo mejor resultado? No lo sabremos hasta la noche del 6 de junio. Uno apostó por la cantidad, la otra por la eficiencia. Uno construyó una red de distribución; la otra, una comunidad de alta intensidad. Pero ambas estrategias comparten un límite que los datos no revelan con claridad: el votante que aún no ha decidido, el que puede inclinar la balanza en una elección que se define por estrechos márgenes, probablemente no está en ninguno de esos dos feeds. Es posible que el voto decisivo esté en otro lugar, tomando su decisión de otra manera.