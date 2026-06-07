Elecciones 2026: peruanos llegan a su local de votación desde antes de las 7 de la mañana para sufragar

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conscientes de la importancia de la presente jornada, numerosos ciudadanos peruanos de Lima, Callao y regiones llegaron a sus locales de votación desde antes de las 7 de la mañana para sufragar y decidir entre los dos candidatos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que llegaron a la segunda vuelta electoral

Oficialmente, según lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la presente jornada electoral inicia a las 7 de la mañana. Sin embargo, diversos ciudadanos responsables ya hacían pequeñas filas en la puerta principal de sus locales de votación.

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En la capital, se pudo constatar que, en los distritos de Breña, Villa El Salvador, Miraflores, San Borja, Cercado de Lima, Comas y Rimac, lo votantes llegaron, incluso, antes que se instalen las mesas de sufragio.

Un grupo de electores hace fila en un centro de votación, observando con paciencia una mesa vacía con sillas desocupadas y una urna electoral cerrada, indicando la ausencia de miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos esperando que nos den el ingreso, sabemos que todo inicia a las 7 a.m., y que aún están instalando las mesas”, dijo una ciudadana en un despacho que transmitió America Noticias.

En el distrito de Comas, por ejemplo, se reportó que hasta las 7:35 de la mañana aún no se instalaban las mesas de sufragio, pero no por problemas con la llegada del material electoral, sino por tardanza de los miembros de mesa.

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“Acá he llegado 6:50 de la mañana, aún no puedo votar. Dicen que hay tardanza de algunos miembros de mesa. Solo queda esperar un poco más”, dijo un vecino de ese distrito, de 71 años, quien pese a no tener la obligación de votar por su edad, acudió desde tempranas horas de este domingo 7 de junio.

La situación, de votantes que llegaron desde antes del inicio oficial de la jornada electoral, se repitió en algunos distritos del Callao y también regiones. Un buen grupo también optó por acudir desde antes de las 7 de la mañana, porque les hoy les tocó trabajar y no querían dejar de sufragar.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, inaugura la jornada electoral, destacando la importancia de este día para la democracia peruana y garantizando la correcta distribución del material de votación en todo el país.| América Noticias

Cabe mencionar que, según indicó el JNE, los ciudadanos peruanos que no acudan a sufragar pueden llegar a ser multados con la suma de hasta 110 soles por no cumplir con su deber.

“Héroes yendo a votar”

En un pronunciamiento matutino, previo a las 7 de la mañana, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dio inicio oficialmente a la jornada electoral y envió un mensaje para los peruanos a nivel nacional.

“El 100 % del material electoral ya ha llegado a los locales de votación” para esta segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2026, dijo el funcionario.

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“El sistema electoral ya está listo para esta fiesta. Hemos designado todas las acciones específicas y podemos decir que todo el despliegue ha sido fiscalizado por el JNE. Es fundamental en la democracia que cada ciudadano ejerza su derecho a decidir y que pueda manifestarse de manera pacífica y soberana”, agregó.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

En otro momento, Burneo enfatizó: “Podemos ser héroes en lo cotidiano, pero también yendo a votar y fortaleciendo la democracia”.

Además, el titular del JNE resaltó que las instituciones que conforman el sistema electoral, sobre todo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han trabajado coordinadamente para que se cumplan los comicios.

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En ese sentido, detalló que han desplegado más de 28 mil fiscalizadores para supervisar cada una de las etapas en esta jornada electoral para contribuir “la transparencia y legalidad”.