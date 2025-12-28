Perú Deportes

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. El lance acabó 11-6 para la agrupación roja

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. | VIDEO: GE

Paolo Guerrero hizo un alto a sus vacaciones familiares en Río de Janeiro para responder a una invitación irrechazable por parte de una leyenda de Brasil. El emblemático Zico, como cada año, realizó una edición más del ‘Juego de las Estrellas’ en el mítico Maracaná y no desaprovechó la oportunidad de llamar al ‘9′ de Perú.

Al promediar las 16:00 horas, se dio inicio primero a un entretenido partido de artistas netamente nacionales para luego dar pase al espectáculo deportivo central, que reunió a una serie de futbolistas y exfutbolistas de primer nivel como Adriano, Renato Gaúcho, Djalminha, Zé Roberto, Grafite, Juan, Aloísio Chulapa, entre otros.

Dentro del grupo de jugadores en activo destacó la presencia de Paolo Guerrero y Giorgian de Arrascaeta, dupla sudamericana que arrancó aplausos en las graderías del estadio Maracaná tras una asociación en el área que acabó en un espléndido gol rasante del icónico ‘Depredador’.

Finalizado el encuentro de exhibición, el goleador histórico de la selección peruana fue abordado por la prensa en la zona mixta para abordar su etapa como ariete de Flamengo. Reconoció que salir de Ninho do Urubú fue una decisión controversial al tiempo que recordó con amargura cómo quedó apartado de la final de la Copa Sudamericana por el caso de dopaje que lo puso en jaque.

El '9' de Perú vivió una etapa importante con el 'Fla', aunque hubiera deseado mantenerse por más tiempo. | VIDEO: @Yago_Martins23

Así es el fútbol, ​​cada uno tiene su propio destino. Es bueno volver al Maracaná, disfrutarlo, pasar un momento maravilloso con la afición del Flamengo apoyándome. Y recordar momentos que ya viví, que fueron hermosos y maravillosos", indicó.

“Lamentablemente, pasé por una sanción inesperada [suspensión por dopaje]. No jugué la final de la Copa Sudamericana, lo cual me irritó mucho, me puso muy triste, muy afectado. Porque creía que podríamos haber sido campeones. Pero sí, esa sensación de querer ser campeones de la Libertadores en 2019, obviamente sí”, agregó.

Paolo Guerrero vivió una etapa importante en Flamengo, club brasileño donde jugó desde mayo de 2015 hasta 2018. El delantero peruano se convirtió en uno de los atacantes más destacados del mengão, anotando 43 goles y dando 15 asistencias en más de 110 partidos, además de ganar el Campeonato Carioca, un título regional muy celebrado por la afición

Sin embargo, su salida no estuvo exenta de polémica por una sanción por dopaje en 2018 y la posterior no renovación de contrato, lo que marcó el fin de su paso por uno de los clubes más populares de Brasil.

Vigencia plena

Paolo Guerrero demostró una plenitud deportiva envidiable durante la temporada 2025 con Alianza Lima. El delantero peruano cerró el año con un registro de 18 goles y tres asistencias en torneos oficiales. Su capacidad anotadora resultó fundamental tanto en el ámbito local como en el internacional. En la Liga 1, el aclamado atacante celebró 15 tantos tras vencer a defensas de todo el país.

Su aporte no quedó ahí, pues sumó tres anotaciones clave en la Copa Libertadores. Estas cifras representan su mejor producción goleadora de las últimas seis temporadas. A sus 41 años, el ‘Depredador’ mantiene intacto su instinto dentro del área rival.

Su presencia física y jerarquía lideraron el ataque ‘blanquiazul’ en cada jornada. El capitán demostró que el tiempo no afecta su calidad frente al arco. Guerrero reafirmó su rótulo de figura indiscutible en el fútbol sudamericano.

