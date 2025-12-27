Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la escasez de entrenadores peruanos en la Liga 1: “Solo queda seguir preparándonos”

Víctor Rivera trabajó por última vez en el ascenso con U. San Martín. - Crédito: Difusión

Hubo un tiempo, lejano ya, en el que Víctor Rivera era uno de los entrenadores locales con mayor perfil y proyección en Perú. Alcanzó el cénit con la U. San Martín ganando dos campeonatos nacionales (2007-2008). De ahí a que pasara por otros clubes tradicionales, como Sporting Cristal y Deportivo Municipal, aunque sin mayor relevancia.

Pocos pueden decir que transcurrieron un camino similar al del ‘Chino’. Quizás Roberto Mosquera tenga una hoja de vida superior, pero después no existen más técnicos peruanos diferenciales. Y ese problema se hace notar a partir de la enorme presencia de estrategas extranjeros que militan en la Liga 1.

Víctor Rivera, de 58 años, dirigió a otros clubes tradicionales como Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Municipal. - Crédito: Difusión

De ese tema habló con mucha tristeza Víctor Rivera en radio Ovación: "A lo largo del año dirigieron máximo cinco entrenadores peruanos y ojalá que esto se pueda revertir. Solo nos queda seguir preparándonos, seguir buscando las oportunidades y, cuando las tengamos, demostrar nuestra capacidad como lo hemos hecho cuando hemos clasificado a torneos internacionales“.

“He tenido algunos logros en la carrera y vemos que también tenemos muchos colegas que tienen el perfil y las condiciones, pero iniciando esta temporada 2025 solo habían dos técnicos peruanos. Definitivamente, en esa terna es muy difícil que se pueda elegir a un entrenador peruano”, agregó.

Lejos de quedarse en la desactualización, el ‘Chino’ se ha ido preparando y adquiriendo nuevos conocimientos dentro de su función principal como director técnico. Ahora, con nociones recientes a implementar en su ideario, está dispuesto a asumir una nueva aventura con el propósito de contribuir en el crecimiento de la Liga 1.

“He ido desarrollando paralelamente el tema de la capacitación, dando conferencias, asistiendo a cursos y al último de actualización de la CONMEBOL. Espero que el próximo año pueda estar nuevamente dirigiendo; ya habrá novedades en estos días. Hemos tenido algunas opciones y ofertas, y esperemos que en el 2026 podamos estar dirigiendo para seguir aportándole al fútbol peruano”, sostuvo.

Víctor Rivera lleva más de dos décadas ejerciendo la función de entrenador en Perú. - Crédito: Difusión

Así es Víctor Rivera, teórico ganador

Víctor Rivera inició su formación a los 19 años en la Academia de Tito Drago, donde comenzó a adquirir conocimientos técnicos colaborando con categorías menores. Sus primeros pasos en el fútbol local lo llevaron a desempeñar diversos roles dentro de la estructura de la Federación Peruana de Fútbol, especialmente durante la década de los noventa, periodo en el cual integró distintos cuerpos técnicos de las selecciones U17 y U20.

Su última experiencia como asistente técnico se registró en 2002 al formar parte del comando técnico de Alianza Lima bajo la dirección de Bernabé Herráez, quien condujo al club a obtener el título nacional durante el centenario institucional en el Torneo Descentralizado 2001.

A partir de 2003, Víctor Rivera asumió su primer cargo como director técnico al frente de la desaparecida La Peña Sporting, y poco después dirigió al Deportivo Municipal. El año 2005 marcó el inicio de una etapa destacada al tomar la conducción de un proyecto en la Universidad San Martín.

Bajo su dirección, el equipo conquistó un bicampeonato nacional en las temporadas 2007 y 2008, consolidando el éxito de su gestión. Su ciclo en Santa Anita concluyó en 2009, cuando fue contratado por Sporting Cristal. Su paso por el club del Rímac no cumplió con las expectativas debido a resultados poco favorables.

Víctor Rivera dirigiendo un entrenamiento con la U. San Martín. - Crédito: Difusión

Posteriormente, Víctor Rivera desarrolló su carrera en diferentes instituciones como U. César Vallejo, Juan Aurich, Cienciano y Deportivo Coopsol, aunque en ninguna de ellas logró obtener títulos.

“Es un logro seguir dirigiendo, no he parado de dirigir entre menores y la profesional, desde que empecé en 2006 mi carrera, antes fui asistente en el 1997. Le agradezco a Dios porque ya han pasado 24 o 25 años seguidos que dirijo fútbol profesional. Me faltaría dirigir en el extranjero algún día, eso me haría sentir como que he cumplido con uno de mis objetivos como entrenador de fútbol”, recordó con Infobae.