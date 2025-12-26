Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 (AT)

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 está cada vez más emocionante. El campeonato nacional entra en su tramo decisivo con doce equipos que buscan asegurar su posición de cara a la siguiente etapa. Se viene la fecha 10 y genera gran expectativa debido a que muchos clubes podrán definir su futuro.

Hasta ahora, Alianza Lima se mantiene en la cima de la tabla y conserva su invicto, tras imponerse contundentemente por 3-0 ante Universitario de Deportes con parciales de 25-23, 25-17 y 25-15 en la reciente fecha. No obstante, este triunfo se ha visto empañado por una situación irregular: Facundo Morando alineó a cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente, superando el límite reglamentario de tres por equipo en cancha, según lo estipulado por la normativa oficial del campeonato.

Ante esta infracción, la ‘U’ presentó una reclamación formal y ahora corresponde a la Federación Peruana de Vóley (FPV) pronunciarse y emitir una resolución que podría afectar los puntos obtenidos por Alianza en ese partido. Mientras se aguarda la decisión de la FPV, la competencia sigue su curso.

Las actuales bicampeonas se preparan para enfrentar un reto importante ante la Universidad San Martín este sábado 27 de diciembre, un duelo que se perfila como uno de los más disputados de la fecha. Por su parte, las ‘pumas’ buscarán mantenerse en la pelea al medirse contra Regatas Lima el domingo 28 de diciembre, con la necesidad de sumar victorias para no ceder terreno frente al líder.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Resultados y programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Deportivo Géminis (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Todavía quedan entradas para la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) puso a la venta las entradas para la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Los ‘voleilovers’ hicieron lo suyo y agotaron los boletos para este sábado 27 de diciembre. Sin embargo, todavía quedan asientos disponibles para la jornada del domingo 28 de diciembre.

Los hinchas que quieren ver al equipo de sus amores deberán acceder al portal de Joinnus y asegurar su presencia en las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Precios de entradas

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de entradas

Dónde ver los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La transmisión de los partidos estará a cargo de Latina Televisión por la señal abierta en el canal 2 como en alta definición a través del canal 702. Además, la cadena permitirá el acceso a la cobertura desde la página web oficial y mediante su aplicación, de modo que los espectadores tendrán la posibilidad de disfrutar del evento en cualquier dispositivo compatible.

Por otra parte, Infobae Perú ha preparado una cobertura especial y detallada directamente desde el Polideportivo de Villa El Salvador. Este despliegue incluirá análisis previos al partido, relatos pormenorizados de las jugadas más relevantes, resúmenes de los momentos decisivos, declaraciones de las protagonistas, así como actualizaciones minuto a minuto con los resultados y las variaciones en la tabla de posiciones.