Otávio Gut en Infobae Perú: cómo Alianza Universidad crecerá “por más que haya descendido”, el trabajo con Roberto Mosquera y experiencia en Liga 1

El defensor brasileño vivió una temporada tan intensa como trepidante con Alianza Universidad. Aun así, valoró la experiencia en Huánuco, rescatando sobre todo la labor final de Roberto Mosquera. | VIDEO: Renzo Galiano

Otávio Gut tiene un lugar asegurado en la Liga 1 al haber sido un defensor profesional y fiable en los últimos dos años que se mantuvo por Perú. Apostó trasladarse a suelo andino, renunciando a la comodidad tanto deportiva como financiera del ascenso de Brasil, con la idea de hacerse un nombre en un campeonato diferente en todo el sentido la palabra. Lo viene logrando sin importar los obstáculos que aparezcan; el último de ellos fue un descenso con Alianza Universidad del que saca varias lecciones. “Cuando toca pasar por eso, tenemos que hacer un autoanálisis y así saber lo que tengo qué mejorar para seguir adelante”, mencionó a Infobae.

- ¿Cómo se convenció de venir a la Liga 1 después de participar entre categorías de ascenso de Brasil y Portugal?

Se dio al final del 2023. Yo estaba en Figueirense, en Brasil, terminó la temporada y mi representante me dijo: «Mira, tienes opción de ir de ir a Perú, un equipo de altura que va a jugar la Sudamericana, que era Sport Huancayo, te quiere», y yo: «Bueno, me parece bien jugar a la Sudamericana». También me dijeron que el equipo te cumple puntual la parte financiera, un equipo que se porta bien con los jugadores. Bueno, vamos para allá y a ver lo que pasa en esta nueva experiencia. Así se dio el tema.

- ¿No ha sido una dificultad para usted Otávio acostumbrarse en su primera incursión en un club de altura y otra vez ahora en este año, sabiendo que siempre ha estado acostumbrado a jugar en el llano?

Al principio sí me costó, pero te digo la verdad, las dos primeras semanas nomás, porque después llegué muy bien. Tenía otro compañero brasilero ahí también de central y nosotros empezamos muy bien el torneo; llegué físicamente muy bien En ese corto periodo sí me costó la altura y también más que todo la velocidad de la pelota, la parte aeróbica no me costó tanto, pero más que todo la pelota y cómo uno tiene que ir para arriba y abajo. Acá en Alianza Universitario, ya no fue así.

- Muchos futbolistas extranjeros aseguran que el fútbol en Perú es difícil tanto por el nivel de los clubes como por la geografía del país. ¿Está de acuerdo con ello?

Claro. Eso y también la geografía del país y la logística. Es un tema complicado, porque hay partidos, por ejemplo, que tenemos que salir de acá, tomar un vuelo, salir de Lima, tomar otro vuelo y a veces más cuatro horas dentro del país en bus. O sea, ese tema sí es muy difícil. Y son tipos distintos de altura. Huancayo es distinto a Cusco, por ejemplo. Para mí, esa ciudad y Tarma son las más difíciles. Por otro lado, vas a jugar en Piura con un calor tremendo, y vas a jugar en Lima, también con otro clima. Eso sí es muy difícil.

- ¿Ha sido sencillo para usted dejar el orden para sumergirse a la variopinta liga peruana?

Yo estaba jugando la 3era División en Brasil. Era más ordenado el tema de los viajes más que todo. Los partidos de acá son semanales, pero a veces toca estar cuatro días lejos de casa. En Brasil si te toca semanal, son máximo dos días, máximo tres días así lejos. Acá eso es un poco más difícil por el tema logístico. A veces cierran el aeropuerto, tiene que ir de bus, ahí toca más ocho horas de viaje. Ese aspecto me demoró un poco para adaptarme, pero ahora sí ya acostumbrado a cómo funciona la cosa.

- Más allá de estas dificultades, porque uno siempre quisiera de que todo fuera ordenado, prolijo, ¿crees que la Liga 1 es competitiva?

Sí. Creo que los grandes pelean un torneo entre ellos y después se nivelan todos. En sí los clubes son parecidos, pero ahora ya son tres campeonatos de la U y después viene Alianza, Cristal, también aparece Melgar y ahora Cusco. Cuando jugué en Portugal también era parecido. Si bien estuvo en la 2da División, en la Primera estaban Benfica, Porto y Sporting Braga peleando y el resto definían puestos de Europa y descenso. En ese sentido es bien parecido. Los grandes pelean y después el resto como que intentan salvarse. Después va pasando el torneo, los equipos de altura te sacan mucha ventaja al igual que los rivales que aprovechan el calor.

Otávio fue campeón del Campeonato Goiano 2021 con Grêmio Anápolis. - Crédito: Difusión

- Pero aun así los clubes de zona noble pueden definir muchas veces el destino de esos participantes que juegan en el pelotón de arriba.

Claro. Huancayo más que todo con la altura saca mucha ventaja. Si tú armas un buen equipo en esa condición es muy difícil de jugar allá y definen partidos. El año pasado me acuerdo que empatamos ahí con la ‘U’ siendo superiores nosotros. Este año, ahora, ganamos a Alianza Lima, en Huánuco, con Alianza Universidad. Veo que el jugador peruano tiene mucha calidad.

- Tengo una curiosidad. Menciona que jugó en Portugal intercalando experiencias en categorías. ¿Qué le queda de esa experiencia y qué es lo que ganó allá que pudo replicar en el fútbol peruano?

Buena pregunta, porque allá fue el año que más he ganado en tema futbolístico, sea en el punto de vista táctico, sea en la disciplina, o en el orden dentro de la cancha. Tuve buenos entrenadores, pero uno me marcó mucho allá, que me enseñó demasiado la parte táctica, cómo perfilarse en determinado momento y cómo agrandar y achicar el espacio. También me quedó mucho la disciplina. No había concentración. Nos presentaban directo a desayunar o sino directo al estadio. Es otra cultura ese tema y eso también falta mejorar un poco acá, me refiero a la disciplina de jugadores, la disciplina táctica y física también.

- Portugal es un mercado al que muchos futbolistas peruanos, emergentes en su mayoría, se trasladan. ¿Aconseja a los nuestros a aceptar cualquier propuesta que llegue desde allá?

Sí. Los entrenadores portugueses están por todos lados, tienen una universidad de técnicos allá que es muy buena, muy conocida. Mucho miro que quizá no sea la liga que más te pagué en Europa, pero tú vas a vivir en un buen país con orden y gente receptiva, pero en el tema futbolístico uno aprende mucho.

- Volviendo al tema de Perú, ¿qué rescatas de, de tu primera experiencia en Sport Huancayo?

Jugué 19 partidos y en la temporada me lesioné por la sexta fecha contra la ‘U’. Fue un poco grave y serio. Regresé en el Torneo Clausura, pero fue un año de aprendizaje sobre cómo son las cosas acá en Perú, donde se me abrieron las puertas. Todo ha sido gracias a Sport Huancayo.

- ¿Hubo alguna relación de amistad con algunos jugadores?

Sí, con Joel Pinto, Marcos Lliuya y ‘Chin’ Benites. Me ayudaron mucho a entender y, sobre todo, seguir en el fútbol peruano.

Otávio Gut ofrece una mirada crítica de la Liga 1 con relación al ascenso de Brasil y Portugal, donde militó previamente. | VIDEO: Renzo Galiano

- En este periodo le tocó llegar a un Alianza Universidad. ¿Cómo es a nivel institucional, a nivel financiero e incluso a nivel regional? ¿Qué tanto impacto tiene en la región de Huánuco?

En Liga 1 no hay un equipo así al menos que no sea de los grandes. Es un club cumplido con tu sueldo hasta el último día, está mejorando la estructura, los directivos son buenas personas, te tratan muy bien. En el fútbol yo vi personas que te tratan más mal que bien. Sí, hemos descendido, pero ellos nos respetan como personas El dueño de la universidad, el señor Beraún y sus hijos son muy buenos. Alianza Universidad tiene mucho para crecer por más que se haya descendido. Creo que en algunos años ahí estará en la Sudamericana y estará como una referencia en Perú, porque de verdad es un buen club para trabajar.

- Dicha esta faceta positiva en cuanto a lo institucional y económico, el contraste es fuerte en lo deportivo para este año porque se ha visto de que nunca se halló como tal y terminaron descendiendo. ¿Qué sucedió?

Tuvimos tres entrenadores en la temporada. Con los dos primeros no sacamos buenos puntos. Cambió el primero, después vino el segundo. El equipo no se encontró dentro de la cancha. Es responsabilidad nuestra, no sacamos buenos puntos con esos técnicos. Después llegó Roberto Mosquera y la cosa mejoró. Obtuvimos buenos puntos las cuatro primeras fechas con él. Después del mes de agosto o de septiembre perdimos muchos partidos por detalles. En ganábamos, perdíamos y empatábamos. En definitiva, sumamos poquísimos puntos en las 20 fechas del calendario. Eso nos costó mucho.

- ¿Hubo problemas en el vestuario, Otávio? Hago la pregunta por el tema de las salidas controversiales. ¿Qué pasó?

Fue un tema extradeportivo. No fue un tema dentro de la cancha, porque ellos jugaron y nos ayudaron cuando estuvieron, pero infelizmente todos saben lo que salió en la prensa y la decisión tanto del comando técnico como de la directiva fue sacarlos. El tema fue ese, no hay nada más que eso. Dentro del vestuario, normal. Son buenos jugadores que tienen su calidad, pero el tema en general no nos compete.

- Le tocó trabajar al lado de Roberto Mosquera, uno de los entrenadores peruanos más laureados de los últimos años en el medio local. ¿Qué opinión tiene de él como persona y de su metodología de trabajo?

Cuando llegó tocó mucho en el tema emocional, porque veníamos de un comando que no ayudó en este tema. Emocionalmente estábamos sin confianza, jugábamos como preocupados y cuando él llega ya el primer partido ganamos a Tarma. A partir de ahí hubo otro ambiente. En el tema táctico y físico también mejoramos mucho. Todos son muy buenos, ellos identificaron lo que el equipo necesitaba. Roberto puso la calidad que teníamos con orden, esa fue su mejor virtud.

- ¿Conserva algo positivo de esta dura experiencia, Otávio?

Sí. Aprendemos más con cuando pasa eso, o sea cosas malas más que las buenas. Tengo una frase que llevo conmigo y de un futbolista brasilero que dice “mi orgullo, mi ego es mi gran rival”. O sea, mi gran enemigo, es mi, mi ego; entonces cuando toca pasar por eso, tenemos que hacer un autoanálisis cada día y más que todo ahora por el descenso, y saber lo que personalmente tengo que mejorar para seguir adelante.

Otávio llegó a los 50 partidos disputados en Liga 1 en su periodo como zaguero de Alianza Universidad. - Crédito: Difusión

- ¿Se encuentra cómodo en Perú?

Sí, la verdad que ya estoy adaptado. Con esta buena comida uno se adapta rápido.

- Entonces vería con buenos ojos seguir por acá.

Caro. Yo normal acá. Si me aparece algo con gusto seguiría en el país, sí.

- ¿Qué propuestas estás manejando o qué es lo que busca para su futuro?

Acá no hemos hablado nada de renovación o de salida. Ahora toca esperar y ver lo que sucede sea aquí o en Brasil o en otro país. Hay que mirar las propuestas y lo que mejor se me acomode.

- ¿Qué es lo que puede ofrecer Otávio Gut a los equipos o al equipo que en cualquier momento pueda tocar a su puerta?

Puedo ofrecer mucha calidad como jugador y eso todos saben en la cancha. Y afuera ofrezco un profesionalismo del que nadie puede quejarse; por lo contrario, siempre al máximo.

- Cierro, ¿le recomendaría a aquellos jugadores del ascenso de Brasil probarse en la Liga 1?

Sí, claro, pero el tema pasaría más por la competencia que por lo económico. Me explico, sacar a los jugadores de allá puede ser un un poco más difícil por el nivel. Pero en mi caso fue positivo. En serio es una buena experiencia para estar en otro país, aprender otra cultura y despegar un poco. Así uno aprende y abre nuevos mercados; eso se debe mirar con buenos ojos.