Fin de ciclo para Ángelo Campos en Alianza Lima: cinco temporadas bajo los tres palos y un mensaje de gratitud

El club evocó el notable aporte del guardameta peruano para la obtención del bicampeonato 2021-2022 que consiguió el club de La Victoria en la Liga 1

Ángelo Campos, portero peruano de 32 años, no continuará en Alianza Lima. Crédito: Difusión.

Se ha cerrado una etapa en la carrera profesional de Ángelo Campos. El cancerbero peruano de 32 años se ha desligado de Alianza Lima luego de cinco temporadas. El deportista se ha despedido del club de La Victoria, que le dio la oportunidad de debutar en el alto rendimiento, luego de firmar en uno de los momentos críticos de la institución en 2020 y resguardar el arco ‘íntimo’ en la campaña 2021-2022.

El club lo despidió con un video que repasaba sus mejores intervenciones en su último ciclo como ‘blanquiazul’. En el bicampeonato, Campos se erigió como una verdadera muralla para proteger su valla. “Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por ser parte del bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece ¡Gracias, Ángelo!”, compartieron los victorianos por medio de sus redes sociales.

Campos es un jugador que se formó en Alianza Lima y siempre se declaró hincha de la institución. La identificación fortaleció el vínculo y dimensionó de una forma distinta al deportista. Campos registra tres títulos nacionales (2017, 2021 y 2022). En la última temporada, perdió rodaje gracias al destacado nivel que exhibió el boliviano Guillermo Viscarra.

Angelo Campos no continuará en Alianza Lima en el 2026.

Mediante sus redes sociales, el ‘Mono’ concedió que era “imposible” decirle adiós a la entidad ‘íntima’ que nació en la calle Cotabambas, pues “el corazón se queda en casa”. Finalizó su pronunciamiento con un mensaje de agradecimiento. Horas más tarde, compartió una imagen de un almuerzo junto a miembros del staff de la institución: tanto cocineros como miembros de seguridad.

De esta manera, no resta un solo jugador en el plantel actual que haya formado parte del curso 2021, año en que los ‘blanquiazules’ se coronaron en la Liga 1. Además, de la temporada 2022 que representa la última exitosa a nivel local, solo se encuentra a disposición del técnico Pablo Guede, el uruguayo Pablo Lavandeira, aunque su futuro es incierto.

Los guardianes del arco de Alianza Lima

Alianza Lima ya planifica su temporada 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. El arco ‘blanquiazul’ cuenta con dos nombres fijos para afrontar los próximos retos locales e internacionales. Guillermo Viscarra destaca como la principal figura bajo los tres palos tras renovar su vínculo con la institución. El guardameta boliviano llegó al club en 2025 y mostró un rendimiento sólido en la liga peruana.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: CONMEBOL

Los números del internacional boliviano respaldan su continuidad como titular indiscutible en Matute. Durante su última campaña, el portero registró 31 partidos oficiales y mantuvo su valla invicta en 13 ocasiones. Además, el ‘Billy’ posee un promedio de paradas del 72%, cifra que genera mucha confianza en el comando técnico.

Por otro lado, el joven Ángel de la Cruz aseguró su permanencia en el plantel por todo el 2026. El arquero de 2,01 metros de estatura es una de las grandes apuestas del club a futuro. De la Cruz tiene 23 años y ya debutó profesionalmente con la camiseta íntima en partidos de alta exigencia.

Durante el 2025, el portero nacional sumó valiosos minutos en la reserva y fue pieza clave para obtener resultados positivos. Su renovación oficial responde a la necesidad de contar con un suplente joven, de alta estatura y con mucha proyección. Guede confía en sus capacidades físicas para cubrir cualquier ausencia del arquero titular.

Ángel de la Cruz renovó su vínculo con Alianza Lima por todo el 2026. Crédito: X Alianza Lima.

A pesar de estas confirmaciones, la directiva no cierra las puertas a nuevos fichajes en esa posición. El club no descarta la incorporación de un tercer portero de experiencia para aumentar la competencia interna. Esta posibilidad surge debido a las probables convocatorias de Viscarra a la selección de Bolivia. La gerencia deportiva analiza perfiles que encajen con el presupuesto y el estilo de juego del equipo.

