Se reveló el contundente motivo que sentenciaría la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El clásico de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 terminó en polémica debido un infracción. Alianza Lima derrotó por 3-0 a Universitario de Deportes el pasado domingo 21 de diciembre, pero la celebración no fue completa y podría perder los puntos en mesa.

El cuadro victoriano quedó expuesto a una posible sanción tras alinear a cuatro jugadoras extranjeras de manera simultánea, superando el máximo permitido de tres. La falta fue detectada en pleno desarrollo de un punto, cuando el cuerpo técnico del club ‘blanquiazul’ advirtió el error e intentó intervenir rápidamente.

A pesar de los esfuerzos de Facundo Morando por enmendar la situación, la jugadora nacional Clarivett Yllescas no logró reincorporarse al partido y tampoco se permitió el ingreso de otra peruana para sustituir a una extranjera. El juez de piso, aplicando el reglamento, impidió cualquier modificación adicional en ese momento.

De acuerdo con las bases oficiales del campeonato, esta acción podría significar la pérdida de puntos en mesa ya que las reglas prohíben expresamente la presencia de más de tres extranjeras por equipo durante los encuentros oficiales. El riesgo de sanción se mantiene latente y ahora espera el pronunciamiento de la organización sobre la posible consecuencia reglamentaria de lo sucedido frente a las ‘pumas’.

Todo esto por los cambios que realizó Facundo Morando. (Video: Latina)

El contundente motivo que hará que Alianza Lima pierda en mesa por incumplir el reglamento

En las últimas horas se ha venido mencionado de que Alianza Lima no debería ser sancionado con la pérdida de puntos en mesa debido a que las bases de la Liga Peruana de Vóley no especifican una penalización concreta para este tipo de situación. Por otro lado, el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) detalla los pasos que se deben seguir ante una irregularidad de este tipo.

Según estos lineamientos internacionales, la actuación arbitral durante el encuentro no se habría ajustado al protocolo establecido, lo que pone en duda la corrección del procedimiento aplicado en el partido. Sin embargo, se conoció que el contundente motivo que hará que las ‘blanquiazules’ pierdan en mesa.

“Primero, Alianza no realizó una sustitución ilegal. En ningún momento Alianza realiza una sustitución ilegal. El trabajo de los árbitros no es verificar si los equipos cumplen o no cumplen con las bases del torneo o si una jugadora es extranjera o contabilizar cuántas jugadoras extranjeras tiene un equipo en campo. Simplemente, la tarea de los árbitros es llevar el juego de la forma correcta, de la forma según proceden las reglas del voleibol en general. Y en este caso, Alianza no realiza ninguna sustitución ilegal. Por eso es que no se aplica este punto 15.9 que tanto han manoseado en grupos y por eso es bueno que ustedes también no crean todo lo que ven en redes, porque al final hay mucha gente hablando desde la ignorancia”, se informó en el portal ‘Puro Vóley’.

Se remarcó que el punto que se especifica en el reglamento de la FIVB no beneficia al cuadro victoriano: “Alianza en ningún momento realiza una sustitución ilegal. Lo que realiza es una sustitución completamente legal, pero que va en contra del reglamento, que no es lo mismo que realizar una sustitución ilegal. Por eso es que este caso no procede; este punto 15.9 que tanto han citado, no procede al caso. Ahora, se ha dicho que Alianza debería haber llevado a cero y que el set continuaba 23-0, a favor de Universitario”.