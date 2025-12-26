Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar.

El delantero de 25 años regresa a la Liga 1 de Perú.

El mercado de pases recién inicia en la Liga 1 y todos los equipos que participarán en la próxima temporada se vienen reforzando de la mejor manera para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, Melgar es uno de los clubes que ha realizado diferentes movimientos, anunciando fichajes, préstamos y salidas.

El club que estará bajo las órdenes de Juan Reynoso dio a conocer su nueva incorporación este viernes 26 de diciembre: Franco Zanelatto. El delantero de 25 años regresará al fútbol peruano después de su mal paso por Grecia, donde no sumó muchos minutos y su elenco OFI Creta peleó por no descender.

Con pocos partidos jugados en Europa, Zanelatto retornará al torneo doméstico, en el cual su último club fue Alianza Lima. "¡BIENVENIDO A LA CIUDAD BLANCA, FRANCO!“, publicó el ‘dominó’ en sus redes sociales oficiales con una foto del futbolista nacional con la camiseta ‘rojinegra’.

A la par, Melgar compartió un video con la presentación del exSan Martín. "¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, FRANCO! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque. Franco se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa. ¡RUGE ZANELATTO!“, complementó.

De esta manera, Franco Zanelatto se reencontrará con Reynoso, quien le dio sus primeras oportunidades en la selección peruana. Bajo el mando del ‘Cabezón’, el polifuncional futbolista hizo su debut con la ‘bicolor’, alternando en compromisos de Eliminatorias Sudamericanas.

Su abrupto paso por Grecia

Franco Zanelatto finalizó antes de lo previsto su primera experiencia en el fútbol internacional tras su salida del OFI Creta de Grecia. El contrato, inicialmente acordado hasta junio de 2026, se rescindió de manera anticipada por decisión conjunta entre la dirigencia del club y el entorno del futbolista. El nacido en Asunción y exjugador de Alianza Lima llegó al equipo griego a comienzos de 2025 con la expectativa de consolidarse en el fútbol europeo, pero su paso estuvo marcado por constantes lesiones musculares que limitaron su participación.

Durante su tiempo en el OFI Creta, el atacante peruano disputó solo siete partidos oficiales y acumuló 114 minutos en competencias locales, sin lograr afianzarse en el equipo titular. Bajo la dirección técnica de Christos Kontis, el club no pudo destacarse en la Superliga griega y se ubicó en la parte baja de la tabla, lo que complicó aún más el panorama deportivo para el futbolista.

Las reiteradas lesiones, especialmente en la zona del aductor, lo marginaron de varios encuentros clave y afectaron su continuidad. Ni los programas de prevención implementados por su equipo lograron revertir la situación, por lo que ambas partes acordaron poner fin a la relación contractual. La salida de Zanelatto reduce la presencia de futbolistas peruanos en el extranjero y representa un paso atrás en su desarrollo profesional fuera del país, dejando pendiente su consolidación en el fútbol europeo.

El mercado de pases de Melgar para este 2026

Melgar no pudo conseguir su máximo objetivo en la temporada 2025, por lo que tuvo que contentarse con su boleto a la fase previa de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Cienciano a partido único. Por esa razón, la directiva ‘characata’ comenzó con el armado del plantel inmediatamente después del final del Torneo Clausura.

El ‘león del sur’ comunicó las salidas de: Mariano Barreda, Percy Liza, Mathías Llontop, Pier Barrios y Tomás Martínez. Las tres primeras en condición de préstamo, mientras que las otras dos de manera definitiva. Después, dio a conocer las renovaciones de Lautaro Guzmán y Alec Deneumostier.

Finalmente, previo a la publicación de Franco Zanelatto, Melgar presentó a dos refuerzos que movieron el medio, como es el caso de Jeriel de Santis -exdelantero con paso polémico por Alianza Lima- y Pablo Erustes, último goleador de Deportivo Garcilaso. Con esto, el cuadro de la ciudad blanca lleva tres fichajes hasta el momento.