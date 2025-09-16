Franco Zanelatto se somete a un programa especial de fortalecimiento muscular en OFI Creta para evitar recaídas físicas

Franco Zanelatto acompañado del entrenador Milan Rastavac. - Crédito: OFI Creta

Franco Zanelatto aún no puede ofrecer el nivel esperado en OFI Creta por culpa de las constantes lesiones musculares que merman su estado de forma. Lejos de omitirlo de la estructura deportiva o ejecutar alguna medida relacionada a una cesión o rescisión, el comando técnico del club griego ha decidido establecer un sistema beneficioso para el atacante peruano.

La estrategia del OFI Creta, difundida por canales partidarios de la institución de Heraclión, consistirá en someter a Zanelatto a un programa especial de fortalecimiento muscular, que será un plan adicional a los entrenamientos habituales en la isla de Grecia. El futbolista paraguayo-peruano, por ahora, será el único en cumplir con ese esquema por los próximos días.

Franco Zanelatto participará en un programa especial de rehabilitación muscular. - Crédito: OFI Creta

La medida, incluso, será supervisada a tiempo completo por toda el área de salud del club helénico. De hecho, para llevar a cabo este programa se recurrió a George Vereroudakis, antiguo jefe de fisioterapia, para que ocupase el lugar dejado por Giannis Sathas.

Se prevé que con este último paso se pueda recuperar a un Franco Zanelatto que llegó a la ciudad de Creta como una apuesta para las próximas temporadas. Su juventud al igual que su polifuncionalidad fueron claves para su desembarco, pero sus vulnerabilidades físicas están impidiendo la progresión que se espera.

Zanelatto falló un gol en el OFI – Asteras. | VIDEO: COSMOTE TV

El mal de las dolencias

Desde su llegada al OFI Creta en febrero de 2025, Franco Zanelatto ha sido golpeado repetidamente por lesiones musculares que han lastrado su adaptación en la Superliga de Grecia. En marzo sufrió una lesión de primer grado en el aductor que lo dejó fuera de varios partidos claves —incluyendo encuentros de liga y copa— por varias semanas.

Luego, durante un calentamiento previo a un partido contra Aris Salónica, presentó otra molestia muscular. Más adelante, en un amistoso de pretemporada ante Dordrecht, fue sustituido apenas 23 minutos por molestias nuevamente en el aductor.

Franco Zanelatto se enfrenta a un escenario de lesiones que imposibilita su adaptación en OFI Creta. - Crédito: Rapanis Stefanos

Estas dolencias han provocado que el número de minutos oficiales de Franco Zanelatto sea muy bajo —solo cuatro partidos durante la temporada pasada de la liga —y que esté constantemente en recuperación en lugar de consolidarse como titular.

En resumidas cuentas, sus lesiones musculares recurrentes están siendo el mayor obstáculo para que demuestre su potencial con OFI Creta. De no superar el programa especial que se le ha creado, su futuro en el Centro Deportivo Vardinoyannis podría pender de un hilo.

El extremo peruano habló por primera vez para el cuadro de las 'culebras'. (Video: OFI Creta FC)

Franco Zanelatto, fichaje sudamericano del OFI Creta, integró la selección peruana en la última Copa América, sumando experiencia internacional al enfrentar a Argentina, en la última fecha de la Fase de Grupos. Hizo su entrada de cambio, por orden del técnico Jorge Fossati, y gozó de una oportunidad con un cabezazo al palo.

En la temporada pasada, tuvo una participación activa al jugar 27 partidos en los torneos Apertura y Clausura con Alianza Lima, equipo que finalizó en el cuarto lugar de la competencia. Además de su desempeño en el ámbito local, disputó 6 encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores, fortaleciendo así su perfil competitivo tanto en el ámbito doméstico como internacional.