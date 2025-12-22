La primera experiencia de Franco Zanelatto en el exterior terminó antes de lo previsto tras su salida del OFI Creta

Franco Zanelatto terminó su etapa como futbolista del OFI Creta.

De momento, se reduce la ínfima cantidad de futbolistas peruanos en el extranjero. Franco Zanelatto partió hacia Grecia a inicios de año luego que el OFI Creta alcance un acuerdo para que el joven peruano —nacido en Asunción— continúe su carrera en la península balcánica del continente europeo.

El vínculo se estableció hasta junio del 2026. Sin embargo, el entorno empresarial del jugador y la administración del club helénico han resuelto anticipar el desenlace del contrato. “¡Franco, gracias! ¡Buena suerte en lo que queda de tu carrera! La PAE OFI 1925 anuncia la finalización de su colaboración con el futbolista Franco Zanelatto”, compartió por medio de sus redes sociales la institución.

El OFI Creta representó la primera experiencia del ex seleccionado nacional en el extranjero. No obstante, la incursión del exatacante de Alianza Lima en la cuna de la democracia no resultó como seguramente lo presupuestó: apenas tuvo acción en siete encuentros. En total, sumó 114 minutos entre Stoiximan Super League y Greek Football Club-

OFI Creta se despidió de Franco Zanelatto. El jugador no sumó goles ni asistencias.

Bajo la dirección técnica de Christos Kontis, el OFI Creta no logró erigirse como protagonista en el torneo doméstico. En 14 jornadas disputadas, el conjunto ‘blanquinegro’ marcha en la 12° posición —de 14 equipos— con 12 unidades. Si mantiene la tendencia y termina la temporada regular en esa posición, disputará los ‘play-out’ del certamen para definir su permanencia en la máxima categoría.

El mal de las dolencias

Desde que se incorporó al OFI Creta en febrero de 2025, la trayectoria de Franco Zanelatto en la Superliga griega se vio seriamente afectada por constantes problemas musculares. Un ejemplo crítico ocurrió en marzo, cuando una lesión de primer grado en el aductor lo marginó de compromisos fundamentales, tanto en el torneo local como en la copa, durante varias semanas.

La mala fortuna continuó poco después, cuando una nueva molestia surgió durante el calentamiento previo al choque contra el Aris Salónica. Posteriormente, en un duelo de preparación frente al Dordrecht, el atacante tuvo que abandonar el campo a los 23 minutos tras reincidir en sus dolencias en la zona del aductor.

Franco Zanelatto acompañado del entrenador Milan Rastavac. - Crédito: OFI Creta

Este historial médico impactó drásticamente en su continuidad, limitando su participación a apenas cuatro partidos oficiales en la campaña 2024/25. En lugar de afianzarse en el once inicial, el jugador peruano permaneció en un ciclo ininterrumpido de rehabilitación que impidió su crecimiento deportivo en el club.

En conclusión, la fragilidad física fue el impedimento principal para que Zanelatto exhibiera su nivel en el equipo helénico. A pesar de que la institución implementó un plan especializado de prevención de lesiones para protegerlo, los resultados no fueron los esperados, lo que finalmente condujo a la terminación de su contrato.

La trayectoria de Franco Zanelatto

Franco Zanelatto inició su trayectoria profesional en la Universidad San Martín, club donde rápidamente captó la atención gracias a su desequilibrio y velocidad por las bandas. Su notable desempeño en el conjunto ‘santo’ le permitió dar el gran salto a Alianza Lima, institución en la que alcanzó su consolidación en el fútbol local.

'Zane' se formó como futbolista en la Universidad San Martín. | VIDEO: GOLPERU

Con la camiseta blanquiazul, el extremo protagonizó una destacada campaña individual tras un préstamo con rendimiento descollante en Alianza Atlético, convirtiéndose en una pieza clave del ataque ‘íntimo’; no obstante, pese a su gran nivel, no pudo coronar ese buen momento con la obtención del título nacional.

Sus actuaciones en la Liga 1 no pasaron desapercibidas para el comando técnico nacional de Juan Reynoso, lo que le valió ser convocado a la selección peruana, donde debutó dejando sensaciones positivas gracias a su personalidad en el campo. Este ascenso en el balompié peruano fue, finalmente, el trampolín que le permitió emigrar al fútbol de Europa para unirse al OFI Creta.