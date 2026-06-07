Día Mundial de los Océanos: la fecha que busca alertar sobre la contaminación, la acidificación y la sobrepesca

La proclamación del 8 de junio, formalizada por la Asamblea General en 2008 tras una propuesta de 1992, opera como una cita anual para concentrar atención política y social sobre el mar (Magnific)

El Día Mundial de los Océanos se celebra cada 8 de junio por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo estableció en una resolución aprobada el 5 de diciembre de 2008. La fecha retoma una iniciativa presentada en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y busca visibilizar el papel del océano en la vida del planeta, además de impulsar acciones para su protección y uso responsable.

La conmemoración del Día Mundial de los Océanos tiene un punto de partida claro y una intención definida: fijar un día del calendario para centrar la atención pública en el mar y en las presiones que afectan a los ecosistemas marinos. La propuesta se planteó por primera vez en 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, con la idea de crear una jornada dedicada a celebrar el océano compartido por los países y reforzar el vínculo de las personas con el mar.

PUBLICIDAD

Años después, la iniciativa avanzó hacia un reconocimiento formal. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos mediante una resolución aprobada el 5 de diciembre de 2008, y la primera celebración oficial se realizó en 2009. Desde entonces, la fecha funciona como una plataforma anual para actividades públicas, encuentros y campañas orientadas a la sensibilización y a la movilización social.

De Río de Janeiro a la proclamación internacional

El Día Mundial de los Océanos surgió como una propuesta ambiental en Río de Janeiro y evolucionó hasta integrarse al calendario internacional con respaldo formal de Naciones Unidas. (Magnific)

El antecedente central de esta efeméride se ubicó en 1992, cuando se propuso por primera vez instituir un “día de los océanos” durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. La iniciativa se presentó como una forma de reconocer la importancia de las masas de agua que conectan al planeta y, al mismo tiempo, de instalar un llamado a la protección del medio marino.

PUBLICIDAD

La institucionalización llegó con la resolución 63/111, adoptada el 5 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa decisión fijó el 8 de junio como la fecha de conmemoración y estableció que, desde 2009, pasara a formar parte del calendario de observancias internacionales del organismo.

Además del marco formal, la jornada fue acompañada por una estructura de impulso y coordinación de actividades. Con el paso de los años, la conmemoración se consolidó como un punto de encuentro para iniciativas que buscan dar visibilidad al estado de los mares y promover una gestión más responsable de los recursos oceánicos.

PUBLICIDAD

Por qué el 8 de junio se convirtió en la fecha del océano

La fecha busca mantener vigente la conciencia sobre el papel del océano en la vida humana y estimular acciones frente a problemas como la contaminación y la sobrepesca. (Magnific)

El 8 de junio quedó asociado al Día Mundial de los Océanos por la propia resolución adoptada en 2008, que estableció una fecha anual dedicada a reconocer la relevancia del océano. El objetivo fue crear un recordatorio periódico sobre el papel que desempeña el mar en la vida cotidiana y sobre la necesidad de sostener políticas y conductas de protección.

La jornada se concibió como un mecanismo para aumentar la conciencia pública y reforzar la idea de responsabilidad compartida. En ese marco, se busca subrayar el impacto que las actividades humanas tienen sobre el océano y promover respuestas colectivas frente a problemas que afectan a los ecosistemas marinos.

PUBLICIDAD

En el plano ambiental, la efeméride se vincula con desafíos que forman parte del debate internacional sobre el mar, como la contaminación, la acidificación y la sobrepesca. La fecha también se utiliza para impulsar conversaciones sobre el uso sostenible de los recursos marinos y la relación entre salud del océano, bienestar humano y economía vinculada al mar.

Qué pretende instalar la conmemoración y qué datos la sostienen

Más que una celebración, el Día Mundial de los Océanos busca recordar que la salud del planeta depende de mares capaces de producir oxígeno, albergar biodiversidad y generar empleo. (Magnific)

La conmemoración del Día Mundial de los Océanos se apoya en cifras que buscan dimensionar la relevancia del mar en el funcionamiento del planeta. Entre los datos difundidos en torno a esta fecha se señala que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta y que cubre más del 70% de la superficie terrestre.

PUBLICIDAD

También se destaca el peso del océano en la alimentación: se lo describe como una fuente central de proteínas para*más de mil millones de personasen todo el mundo. En paralelo, la efeméride se utiliza para reforzar la idea de que la biodiversidad marina sostiene cadenas ecológicas y actividades económicas que dependen de mares saludables.

En clave de futuro, otra cifra que se menciona en los materiales de referencia sobre la jornada apunta al empleo asociado al mar: se estima que para 2030 habrá en torno a 40 millones de trabajadores en el sector relacionado con los océanos. En ese contexto, el Día Mundial de los Océanos se presenta como una instancia anual para insistir en la gestión responsable, la protección de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos marinos.

PUBLICIDAD