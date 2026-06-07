Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja

Imágenes en vivo del momento en que el candidato presidencial Roberto Sánchez ejerce su derecho al voto en el distrito de San Borja, durante la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. - TV Perú

Roberto Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, acudió este domingo 7 de junio a votar en la segunda vuelta electoral en el colegio María Reije del distrito de San Borja, acompañado por su esposa y portando un sombrero en el brazo derecho.

La escena fue transmitida en directo por diversos medios de nacionales y extranjeros, cuyas cámaras mostraron cada paso del proceso que protagonizó el aspirante presidencial en una de las jornadas más relevantes del calendario político nacional.

Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones del colegio María Reije en la calle Bartolomé Bermejo, cuadra uno, permanecieron activas con la presencia de votantes, miembros de mesa y personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Según reportó TV Perú, Roberto Sánchez Palomino ingresó al local electoral acompañado por su esposa, cumpliendo con cada paso del protocolo. Tras entregar su documento de identidad, recibió la cédula y el lapicero de manos de los miembros de mesa en la mesa 059355.

Roberto Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, votó en la segunda vuelta electoral en el colegio María Reije de San Borja. (REUTERS/Stifs Paucca)

Las imágenes difundidas por el canal mostraron a Sánchez Palomino sonriente, llevando el sombrero en su brazo izquierdo. Con serenidad, se dirigió a la cámara secreta para emitir su voto. Posteriormente, exhibió su cédula antes de introducirla en el ánfora, bajo la observación atenta de los responsables de la mesa y de los medios presentes. Al completar el sufragio, firmó el padrón y recibió nuevamente su documento, cerrando el acto con un saludo a quienes supervisaban la votación.

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Declaraciones tras el sufragio

Al salir del colegio, Roberto Sánchez Palomino ofreció declaraciones a la prensa, recogidas por TV Perú. En su mensaje, hizo un llamado a la responsabilidad y al respeto en la jornada electoral: “Invoco a todos los compatriotas a una emisión responsable de un voto para rescatar el Perú, para afianzar la democracia y respetemos el voto libre”, afirmó ante periodistas nacionales e internacionales.

El candidato de Juntos por el Perú subrayó la importancia de aceptar los resultados y mantener la vigilancia ciudadana: “Nosotros hemos desplegado también nuestros personeros. Creemos que la fiscalización, el control social, la comunidad internacional, que tiene también observadores, fijará los estándares precisamente para poder trabajar y respetar y afianzar la democracia, que es lo que el Perú desea”, señaló.

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En el local electoral de San Borja, la ONPE, los miembros de mesa y los votantes mantuvieron activo el proceso desde primeras horas de la mañana. (REUTERS/Stifs Paucca)

Temas internacionales y expectativas

Durante el intercambio con la prensa, Sánchez Palomino respondió a preguntas sobre la relación con Chile, destacando la relevancia del comercio bilateral y la necesidad de fortalecer los vínculos históricos. “Chile es un socio comercial y tenemos una relación histórica muy importante. Entre nuestras fronteras no existe ningún asunto pendiente”, puntualizó.

Sobre el desarrollo de la jornada y las expectativas de su agrupación, el candidato expresó confianza en el respaldo social a la democracia y la justicia. Al ser consultado por posibles denuncias a otros actores del proceso, precisó que se encontraban evaluando alternativas, reiterando la importancia de basar la competencia política en la verdad.

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Un mensaje final a los electores

Antes de retirarse, Roberto Sánchez Palomino emitió un mensaje dirigido a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general, enfatizando la defensa de la familia, la democracia y la inclusión: “Llamamos al compromiso, al amor por nuestra patria, a la defensa de la familia como un referente de construir un Perú nuevo, con democracia y justicia para todos y con cero discriminación. Democracia, democracia y más democracia”, concluyó ante los micrófonos de TV Perú.

A lo largo de la jornada, la presencia de Roberto Sánchez Palomino en el local de votación de San Borja y sus mensajes posteriores quedaron registrados como parte de las incidencias clave de esta segunda vuelta, bajo la cobertura de TV Perú y ante la atención de observadores nacionales e internacionales.

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