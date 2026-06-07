Elecciones 2026: escolares organizan venta de pan con pollo y chicha para financiar su viaje de promoción

Durante la jornada electoral, un grupo de entusiastas estudiantes de quinto de secundaria del colegio Jesús Obrero decidió emprender un negocio para recaudar fondos. Afuera de un local de votación en Comas, venden delicioso pan con pollo y chicha morada con el objetivo de financiar su anhelado viaje de promoción a la selva central. ¡Un ejemplo de esfuerzo y trabajo en equipo! (América)

En una esquina de un centro de votación en el distrito de Comas, un grupo de adolescentes que están viviendo su último año escolar, aprovechó las Elecciones 2026 para realizar una actividad de recaudación. Son estudiantes de quinto de secundaria del colegio Jesús Obrero, un centro de formación técnica en electricidad, y salieron a ofrecer pan con pollo y chicha “fresquita” para cubrir el costo de su viaje de promoción a la selva central.

La venta se instaló como parte de un ambiente más amplio, descrito por un reportero de América como una “feria gastronómica”, con diversos platos en oferta.

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Entre llamados a la colaboración y pedidos al paso, los escolares explicaron que se organizaron por equipos, que prepararon la comida con apoyo de la madre de un compañero y que avanzan “poco a poco” en la meta.

Un puesto escolar en medio de la votación

Con entusiasmo y espíritu solidario, escolares aprovecharon la concurrencia de votantes para ofrecer pan con pollo y chicha, con el objetivo de reunir dinero para su excursión final. (América)

“Yo quiero hacer un servicio público. He encontrado a estos jóvenes que están en quinto de secundaria del colegio Jesús Obrero, que han venido aquí porque quieren vender su pan con pollo y su chicha porque se quieren ir de viaje”, relató el periodista de América al presentar el caso en transmisión.

El intercambio ocurrió mientras el reportero conversaba con estudiantes que atendían el puesto y animaban a los transeúntes. “Estamos vendiendo acá en el colegio de Estados Unidos, eh, nuestro pan con pollo, nuestra chicha fresquita para poder, eh, costear lo que sería nuestro viaje de promoción”, respondió uno de los escolares ante la cámara.

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Consultados sobre el destino, la respuesta fue directa. “Queremos ir a la selva”, contestaron, y el periodista precisó: “Selva central”. Los alumnos confirmaron con un “sí” y continuaron con la atención del público.

El precio también quedó establecido en el diálogo. “A dos soles”, indicó el reportero mientras mostraba lo que se ofrecía. Luego, en pantalla, difundió un contacto para quienes deseaban aportar: “Y este es el número para los que quieren colaborar, ah. Nueve, seis, cuatro, tres, veinticuatro, cinco, siete, cinco”.

La escena transcurrió entre compras, invitaciones y frases de aliento. Al preguntar por el ritmo de la recaudación, uno de los estudiantes resumió el estado de la iniciativa: “Bien, vamos ahí vendiendo poco a poco, si se puede, con fe, más que nada”. Otro acompañó: “Con fe, claro”.

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Organización, apoyo familiar y meta del grupo

Detrás de cada pan con pollo hubo coordinación, esfuerzo colectivo y apoyo familiar. Los alumnos organizaron la producción y venta para costear una experiencia inolvidable. (América)

La preparación de los productos, según contaron, no se limitó a una compra externa. Ante la pregunta sobre quién cocinó, un escolar explicó: “Ah, lo hemos preparado nosotros junto a la mamá de un compañero que nos estaba ayudando”.

La logística incluyó reparto de tareas fuera del punto de venta principal. Cuando el periodista consultó si estaban vendiendo todo en un solo lugar, los alumnos detallaron: “Tenemos un grupo de compañeros que están en otro lado”. El reportero interpretó: “Ah, están en otros colegios también”. La respuesta fue afirmativa: “Sí, nos hemos dividido”.

Sobre el volumen de panes listos, los estudiantes señalaron una cifra aproximada en el intercambio: “Bueno, en total por ahí ciento y tantos, que son los que hemos preparado”, y añadieron que parte del grupo estaba desplegado en otro punto.

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El tamaño de la promoción que busca viajar quedó explicitado con un número concreto. Al ser consultados por cuántos integraban el grupo que planea el viaje, respondieron: “Ah, los que vamos a viajar somos veintiocho”.

El reportero, a su vez, insistió en el llamado a la colaboración. “Seño, seño, por favor, colabore, colabore. Yo más tarde les compro”, dijo en medio de la cobertura, mientras los alumnos seguían ofreciendo “una chicha” y “pan con pollo”.

En el diálogo se escucharon también comentarios que mezclaron humor y confianza en el futuro del grupo. “Para el yate, para el yate”, soltó uno de los escolares, y el periodista retomó el sentido del esfuerzo: “Están buscando la manera de viajar, de agenciarse su dinero y vendiendo su pancito con pollo... su, su chicha”.

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Formación técnica y una feria gastronómica alrededor

En un ambiente marcado por sabores populares y actividad comercial, los estudiantes del Jesús Obrero mostraron su vocación técnica mientras buscaban financiar su viaje de promoción. (América)

La conversación derivó en el perfil del colegio y el tramo final del ciclo escolar. “Ah, electricidad”, mencionó el reportero al repasar la información del grupo. Los estudiantes completaron: “Tenemos técnica en electricidad, estamos estudiando eso”. El periodista sintetizó: “O sea, es una, es un colegio técnico, ¿verdad?”. Los escolares confirmaron: “Es técnico, estamos ahí estudiando, ya vamos en el quinto año, este último año salimos... con título ya”.

En la transmisión también apareció la valoración del emprendimiento juvenil, en comentarios que no provinieron solo del equipo periodístico. Una persona entrevistada en el lugar opinó: “Está bien, sí, está bien que, que, que se emprendan en algo los chicos jóvenes actualmente”.

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La actividad de los alumnos se enmarcó en un entorno con más ventas de comida. “Nos hemos convertido literalmente en una feria, en una feria gastronómica”, describió el reportero de América, mientras enumeraba parte de lo que se ofrecía en otros puestos: “Acá venden su tallarín con chafainita, cebiche y la huancaína, el popular siete colores. Allá al frente están vendiendo los juanes, los juanes de la selva”.

En ese contexto, los estudiantes del Jesús Obrero siguieron con su objetivo inmediato: sumar recursos para el viaje de promoción. Entre pedidos al paso, confirmaciones de destino y coordinación por equipos, su venta de pan con pollo y chicha quedó instalada como una de las postales de la jornada electoral.

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