Elecciones 2026: venció el plazo para la instalación de las mesas de sufragio en Perú, pero más de 5 mil quedaron pendientes

La jornada electoral de la segunda vuelta se ve empañada por serios problemas logísticos. Un reporte muestra la situación a nivel nacional, donde el 7.73% de las mesas de sufragio no se han instalado, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones.

El plazo para la instalación de las mesas de sufragio en las elecciones generales de Perú finalizó a las 12:00 p.m., y aún restan por habilitar más de cinco mil mesas en todo el país, según la actualización oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la información disponible en la página oficial, el país cuenta con un total de 90 mil 223 mesas de votación programadas para estas elecciones. Hasta el cierre del plazo, 84 mil 599 mesas ya estaban instaladas, lo que representa el 93,77% del total. Sin embargo, 5.624 mesas siguen pendientes de instalación, equivalentes al 6,23% del universo nacional.

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El reporte actualizado en el portal del JNE refleja que los inconvenientes principales no se deben a la entrega de material electoral, como en procesos anteriores, sino a la ausencia de los miembros de mesa requeridos. Este déficit de personal ha impedido la apertura de mesas, lo que afecta de manera directa el derecho al voto de miles de ciudadanos que acudieron desde temprano a los locales de sufragio.

Cobertura de la jornada electoral revela un problema a nivel nacional: miles de mesas de sufragio no han podido instalarse debido a la inasistencia de los miembros de mesa, afectando a miles de electores.

¿Cómo es el panorama en Lima?

En la ciudad de Lima se reporta 2.664 mesas sin instalar. Esta cifra representa un porcentaje significativo respecto al total de mesas pendientes en el país. Las autoridades electorales han hecho reiterados llamados a los más de 800 mil miembros de mesa designados en todo el territorio para que cumplan con su responsabilidad cívica y permitan el desarrollo completo del proceso democrático.

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En la mañana, el panorama en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos era complicado, debido a que los materiales llegaron, pero no estaban completos los miembros de mesa. Luego de varias, se lograron concretar.

Elecciones 2026: concluye el plazo para instalar mesas de sufragio en Perú, pero más de 5 mil permanecen pendientes| Andina/Composición Infobae

Sin embargo, a nivel nacional, la falta de quórum en las mesas ha marcado la diferencia con jornadas anteriores. Mientras que en la primera vuelta los retrasos respondían a la logística de entrega de materiales, ahora el problema central se relaciona con la participación de los ciudadanos sorteados como autoridades de mesa.

¿A qué hora se cierran los locales de votación?

Los locales de votación para la segunda vuelta presidencial en Perú abren desde las 7:00 de la mañana y cierran a las 17:00 horas, según lo dispuesto por la Ley 32166, vigente desde 2024. Este horario ampliado busca facilitar el acceso al sufragio para los más de 27 millones de electores habilitados en todo el país.

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A las 17:00 horas se cierran los accesos a los locales, por lo que ya no pueden ingresar nuevos votantes. Sin embargo, las mesas de sufragio permanecen abiertas hasta que todas las personas que hayan ingresado al local antes del cierre hayan emitido su voto. Los presidentes de mesa tienen la responsabilidad de recibir el voto de todos los ciudadanos presentes en el recinto al momento de la hora límite, lo que puede extender el proceso algunos minutos adicionales.

Aquellos electores que no acudan a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa, cuyo monto varía según el distrito de residencia y el nivel socioeconómico determinado por el INEI. La multa es de S/ 92 en distritos no pobres, S/ 46 en distritos pobres y S/ 23 en distritos de pobreza extrema. Además, quienes hayan sido elegidos como miembros de mesa y no cumplan con esta función tendrán que abonar una sanción adicional de S/ 287. El pago de estas multas es requisito para la realización de varios trámites administrativos y civiles.

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