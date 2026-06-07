Un hombre de 81 años destruye actas electorales tras hacerse pasar por personero en Los Olivos: PNP lo detuvo

Un hombre de 81 años fue intervenido por las autoridades tras hacerse pasar por personero y destruir material electoral en un colegio de Los Olivos, al norte de la ciudad de Lima, durante la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, según informó Latina Noticias.
Testigos y personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que el adulto mayor, identificado por la policía como Horacio Javier Rafael Leguamayay, llegó temprano al local de votación. Al ingresar, se presentó como personero ante los miembros de mesa y accedió al material electoral, donde procedió a tomar varias actas y, frente a todos los presentes, las rasgó sobre la mesa hasta inutilizarlas.
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La rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la ONPE permitió detener al hombre en el primer salón del segundo piso del colegio, donde quedó bajo custodia mientras se levantaba el acta policial y se realizaban las diligencias correspondientes.
Reacciones y protocolos de seguridad
Ningún representante policial ofreció declaraciones oficiales sobre el estado del detenido, ya que no contaban con autorización para comunicarse con la prensa. Según el equipo de Latina Noticias, Horacio Javier Rafael Leguamayay permaneció calmado y no se conocieron las motivaciones que lo llevaron a cometer el acto. Tampoco se presentó documentación que acreditara su condición de personero.
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El personal de la ONPE activó de inmediato los protocolos para reponer el material electoral afectado. De acuerdo con la cobertura de Latina Noticias, la votación en la mesa aconteció con normalidad después de la intervención de las autoridades.
“Los miembros de mesa están todos tranquilos, porque me imagino que también para ellos ha sido una experiencia bastante, no solo incómoda, sino perturbadora”, relató un periodista del medio.
¿Consecuencias para el proceso?
El daño a las actas provocó la anulación de ese material electoral, por lo que la ONPE evaluó la reposición de nuevas actas para garantizar la validez de los sufragios. Hasta el cierre de la transmisión, Latina Noticias señaló que la votación continuó con normalidad, aunque persistía la duda sobre el reemplazo del material destruido: “Todavía resta por conocer si llevarán todavía nuevas actas, o si, de lo contrario, esas actas ya tendrán que ser desechadas”.
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Las autoridades mantuvieron bajo custodia a Horacio Javier Rafael Leguamayay, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional avanzaban con las investigaciones. El hecho fue calificado por los periodistas en el lugar como “realmente lamentable”, por el impacto potencial sobre la integridad del proceso.
Contexto y otros incidentes
También informó sobre otro incidente registrado en Lima Oeste, donde el jefe interino de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones comunicaron la detención de dos personeros de una organización política no identificada, quienes portaban noventa cédulas marcadas. La policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones pertinentes en todos los casos.
El suceso en el colegio Enrique Milla de Los Olivos confirmó la importancia de los protocolos de seguridad y la actuación inmediata de los organismos electorales frente a cualquier alteración del material de votación. A pesar del incidente, se confirmó que la jornada electoral en la mesa afectada se retomó y los procedimientos continuaron bajo la observación de la ONPE y la Policía Nacional.
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