Elecciones 2026 en Perú: mascotas, ferias gastronómicas y estudiantes vendiendo, así transcurre la jornada electoral de la segunda vuelta en Lima y Comas

Las demoras por la falta de integrantes designados, en un contexto de baja afluencia temprana, expusieron cómo la operación cotidiana del sufragio depende del compromiso ciudadano y de la capacidad de respuesta en los locales (Captura)

En la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú, la jornada en Lima dejó más de una escena que combinaron trámite electoral, organización vecinal y comercio ambulante.

Y es que en varios distrito de Lima, como en Comas, la espera por la instalación de mesas coincidió con ciudadanos que acudieron con mascotas, con vendedores que ofrecieron desayunos en la puerta de locales de votación y con estudiantes que realizaron una colecta para financiar su viaje de promoción.

Todo una gama de imagenes que le dieron el toque de color y alegría a una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempo

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El perrito y la mesa sin miembros

Durante la jornada electoral en San Marcos, un ciudadano asumió el rol de miembro de mesa ante la ausencia de los titulares. Lo más tierno de la historia es que lo hizo acompañado de su perrita rescatada, Maya, para quien llevó comida y agua, demostrando un gran sentido de responsabilidad | Latina TV

Una de las escenas registradas en un local de votación mostró a un ciudadano que llegó acompañado por Maya, una perrita rescatada hace seis meses, y con provisiones para alimentarla durante la mañana. El hombre explicó que decidió ir preparado ante la posibilidad de una espera prolongada y, además, terminó asumiendo funciones en la organización de su mesa por la ausencia de las personas designadas.

“Voy a asumir porque falta el deber cívico, parece que se ha perdido actualmente”, afirmó, mientras enseñaba el agua y el alimento que había llevado para la mascota. Según su relato, la situación no era nueva: “Más o menos me he imaginado, porque la vez pasada no había miembros”.

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La escena se desarrolló en un clima de espera. De acuerdo con el testimonio recogido en el lugar, los integrantes asignados no se presentaron a la hora prevista y, por momentos, la mesa quedó sin responsables formales. En ese contexto, una periodista de Latina que cubría el hecho saludó al ciudadano por aceptar la tarea: “Felicitarlo porque, este, usted ha asumido lo que los, eh, digamos, las personas que eran miembros de mesa no han llegado y usted ha tenido que asumir”, señaló durante la conversación.

La entrevista derivó en la historia de la mascota. El votante corrigió el nombre cuando la periodista lo confundió. “Maya, Maya”, precisó. Al detallar el rescate, ubicó el hallazgo en Chupate, en Huaraz, Huari. “Abandonada estaba”, dijo, y añadió que un profesional participó en el auxilio: “Con un doctor grande lo hemos rescatado”.

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Durante el intercambio, explicó por qué decidió no dejarla en casa: “No, me la he traído para mí”. Sobre su comportamiento durante la espera, describió: “Tranquilita, sí, se ha adaptado bastante”. También la incorporó a su entorno cercano: “Es parte de la familia de los animales ahora”, afirmó, y agregó: “Sí, tiene su ley, su protección, entonces ya es una más, una hija más”.

La previsión de comida y agua fue parte central de la escena. “Voy a asegurarme, mejor no hay nada. Entonces, he venido preparado”, afirmó. La periodista enumeró lo que se veía: “Agüita y croquetitas”, y mencionó otra ración: “Ahí está el pollito deshilachado”. Antes de despedirse, la reportera volvió al punto operativo: “Por segunda vez vuelve a pasar lo mismo, que los miembros de mesa no llegan”, afirmó, mientras el ciudadano seguía junto a Maya a la espera de que se complete la mesa.

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La feria gastronómica en Comas

La jornada electoral en Perú se vive con un sabor especial. Este reportaje muestra la tradicional feria gastronómica que se forma afuera de los centros de sufragio, donde las familias disfrutan de contundentes platos como el caldo de mote y el chicharrón antes de ingresar a votar | América Noticias

A la par de los reportes sobre instalación de mesas y asistencia, la segunda vuelta también se vivió con un clima de mercado en varios exteriores de centros de sufragio. En Lima, y en particular en el distrito de Comas, la entrada de algunos locales se convirtió en un corredor de venta de comida para quienes acudían desde temprano.

En el colegio Estados Unidos, la oferta principal incluyó chicharrón con camote y salsa, además de caldo de mote con carne. La transmisión en vivo de América TV se detuvo en un puesto atendido por una mujer identificada como Berta, de quien se dijo que empezó a cocinar y vender desde la madrugada. El periodista mostró porciones y detalló el valor del plato: “Diez solcitos… esta porción de chicharrón con su camote, su salsita”.

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A pocos pasos, el mismo recorrido recogió la prioridad de algunos asistentes, que optaron por desayunar antes de entrar a votar. “Todavía no votan. Primero, primero, primero la comida”, se escuchó en el lugar. Consultado de nuevo, un comensal confirmó que aún no sufragaba: “Todavía, todavía”. Sobre el sabor del caldo, la respuesta fue breve: “Sí”. Y sobre el cerdo, otra voz remarcó: “Muy rico”.

El equipo describió el entorno como una “pequeña feria” y añadió datos de otros productos disponibles en el circuito. Además del chicharrón, mencionó pan con chicharrón y el precio: “Cinco solcitos el pan”. En la enumeración aparecieron otras opciones para el transcurso del día, como hot dogs, chorizo y alitas.

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Estudiantes vendiendo para su viaje de promoción

Durante la jornada electoral, un grupo de entusiastas estudiantes de quinto de secundaria del colegio Jesús Obrero decidió emprender un negocio para recaudar fondos. Afuera de un local de votación en Comas, venden delicioso pan con pollo y chicha morada con el objetivo de financiar su anhelado viaje de promoción a la selva central. ¡Un ejemplo de esfuerzo y trabajo en equipo! (América)

En otra esquina del mismo centro educativo, un grupo de adolescentes convirtió la jornada electoral en una ocasión para recaudar fondos. Eran estudiantes de quinto de secundaria del colegio Jesús Obrero, un centro técnico con formación en electricidad, y ofrecieron pan con pollo y chicha para cubrir parte del costo de su viaje de promoción a la selva central.

Un estudiante explicó el objetivo ante las cámara de América: “Estamos vendiendo acá en el colegio de Estados Unidos, eh, nuestro pan con pollo, nuestra chicha fresquita para poder, eh, costear lo que sería nuestro viaje de promoción”. Cuando se les preguntó por el destino, respondieron: “Queremos ir a la selva”.

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El precio del ofrecimiento se difundió en el diálogo: “A dos soles”, indicó el reportero. En pantalla también se compartió un contacto para colaboraciones.

Los escolares describieron su organización interna y la preparación de los productos. Ante la consulta sobre quién cocinó, uno respondió: “Lo hemos preparado nosotros junto a la mamá de un compañero que nos estaba ayudando”. También explicaron que no trabajaban en un único punto: “Tenemos un grupo de compañeros que están en otro lado”. El periodista interpretó que se habían distribuido en distintos colegios, y ellos confirmaron: “Sí, nos hemos dividido”.

Sobre la cantidad de panes listos, mencionaron una cifra en el intercambio: “Bueno, en total por ahí ciento y tantos, que son los que hemos preparado”. Al precisar cuántos planeaban viajar, dieron un número exacto: “los que vamos a viajar somos veintiocho”.

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Mientras atendían a quienes pasaban por la zona, los estudiantes describieron el avance de la recaudación con cautela. “Bien, vamos ahí vendiendo poco a poco, si se puede, con fe, más que nada”, expresó uno. Otro acompañó: “Con fe, claro”. En un tramo de la conversación apareció una frase en tono de broma: “Para el yate, para el yate”, dijo uno de los escolares.

El intercambio también incluyó referencias al perfil formativo del colegio. “Tenemos técnica en electricidad, estamos estudiando eso”, explicaron. El reportero resumió: “O sea, es una, es un colegio técnico, ¿verdad?”. Los alumnos confirmaron: “Es técnico, estamos ahí estudiando, ya vamos en el quinto año, este último año salimos con título ya”.