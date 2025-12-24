Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Carlos Zambrano festejando una anotación con Alianza Lima mientras recibe el respaldo de Hernán Barcos. - Crédito: Difusión

Carlos Zambrano no ha tenido un año fácil con Alianza Lima. A lo largo de la temporada fue antihéroe por ganarse varias tarjetas rojas que dieron pase a expulsiones, muchas de ellas innecesarias. Su falta de criterio, junto a su controversial compromiso, muchas veces exacerbó a los hinchas y, sobre todo, a un futbolista en particular: Hernán Barcos.

El saliente ‘Pirata’, quien se marchó por decisión unilateral de la institución, era considerado y respetado como uno de los líderes dentro del plantel. No obstante, la relación fuera de los gramados con una buen parte del equipo era tensa, en especial con el ‘Káiser’, quien ha revelado la inexistencia de una relación amical.

Carlos Zambrano compartió vestuario en Alianza Lima con Hernán Barcos en tres ciclos. - Crédito: LR / Liga 1

“Yo le he dicho muchas veces en su cara, Hernán no es mi amigo, pero en el campo y en el camerín, si hay problemas, voy a tener que pelear por él”, dijo en una entrevista ofrecida al programa ‘Al Volante’.

“Las diferencias que hemos tenido, la hemos hablado directo y claro. Se lo he dicho muchas veces. Fuera de eso, siempre ha habido un respeto de por medio, continuó Zambrano añadiendo que ”con el ‘viejo’ nunca tuve un problema. Hemos hablado muchas veces cara a cara, nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club seremos siempre compañeros. El respeto siempre ha estado".

Aunque durante mucho tiempo se notó un vínculo fuerte entre ambos, hubo un claro deterioro en el 2025, sobre todo en el último semestre. Aun así, como bien ha apuntado el ‘León’, la deferencia por la jerarquía ha primado.

Con el alejamiento permanente de Hernán Barcos, cuyo destino sigue siendo un auténtico misterio, todo hace indicar que Carlos Zambrano se unirá a los futuribles capitanes de Alianza Lima tan solo por detrás de Paolo Guerrero, aunque la mirada inquisitiva de la afición puede hacerlo recular.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos tuvieron mala relación en Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Zambrano, en deuda

Carlos Zambrano aterrizó en Alianza Lima durante la temporada 2023. Su fichaje destacó como uno de los movimientos más mediáticos del mercado nacional. El defensor central llegó procedente de Boca Juniors con la misión de jerarquizar la zaga blanquiazul.

Sin embargo, su palmarés en el club de La Victoria resulta breve hasta el momento. Solo registra la obtención del Torneo Apertura 2023 en su historial con los íntimos. En este periodo, el futbolista presenció la racha de tres títulos consecutivos de su máximo rival.

En medio de críticas y ataques, el 'Káiser' publicó una historia más que llamativa en Instagram. | VIDEO: @carloszambrano5

Bajo el mando de Néstor Gorosito en 2025, el ’León’ mantuvo una presencia constante en el campo de juego. El zaguero nacido en el Callao completó un total de 34 partidos oficiales durante el último año.

A pesar de esta regularidad, sus problemas de conducta afectaron su rendimiento deportivo. Zambrano acumuló siete expulsiones en diversas competencias a lo largo del calendario. Recibió tres tarjetas rojas en el torneo local y cuatro en certámenes internacionales.

Carlos Zambrano se mantiene firme en Alianza Lima pese a sus constantes inconductas. - Crédito: Composición Infobae

Las críticas hacia el jugador de 36 años aumentaron por factores extrafutbolísticos. Diversos reportes señalaron su presencia en eventos nocturnos tras resultados negativos de Alianza Lima. Esta conducta generó malestar entre los aficionados y la prensa especializada.

Actualmente, Carlos Zambrano enfrenta el reto de recuperar la confianza del entorno aliancista. El club requiere de su mejor versión para romper la hegemonía del clásico oponente en 2026.