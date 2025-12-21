La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”

Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

Aunque se ha instalado una serie de especulaciones con respecto a una presunta riña entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima, lo cierto es que no hay pruebas tangibles que lo ratifiquen. De hecho, el central de la selección peruana reconoce que existe una correcta sintonía entre ambos alrededor del espacio profesional.

Ello, sin embargo, no converge en una amistad como tal. En cualquier caso, el ‘Káiser’ ha preferido salir al frente y descartar cualquier diferencia con el ‘Pirata’, con quien en la recta final de la temporada hubo un roce a partir de una diferencia por la cinta de capitán.

Carlos Zambrano seguirá en Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

De ese tema, Carlos Zambrano prefiere pasar página: “A mi me tuvo sin cuidado. Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”.

“En el campo si tengo que pelearme por él, me voy a pelear. Nadie lo puede tocar, pero fuera en la calle cada uno tiene sus vidas y en el fútbol no todos pueden ser amigos. Creo que el respeto ante todo siempre ha estado”, dijo en una entrevista al espacio ‘Al Volante’.

Cuestionado sobre la controvertida reunión navideña, presumida en las redes sociales de la mayoría de integrantes de Alianza Lima con el mensaje “familia”, que se hizo pública al momento que se anunció formalmente la salida de Hernán Barcos, el ‘León’ fue enfático al asegurar que no hubo ningún mensaje entre líneas.

“Es que se pasaron la voz entre todos los compañeros. Fue a última hora todo, o sea, y no solamente es uno, faltaron varios. Faltaron como 10 compañeros. Creo que él estaba en Cajamarca, varios habían viajado. Nos juntamos lunes, pero el puterío de la prensa especula cosas”, sostuvo.

Hernán Barcos, con 41 años, cerró una era en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Balance

Carlos Zambrano es consciente de que Alianza Lima fue de más a menos en el reciente periodo, sobre todo en el espacio doméstico, cediendo muchas unidades que, finalmente, terminaron repercutiendo en la clasificación de la Liga 1.

“Fue duro, porque creo que comenzamos muy bien el año, pero lamentablemente no es como comienzas, sino como terminas. Y todo se ve mal, porque no lograste el objetivo que era el torneo local", mencionó.

En esa misma frecuencia, el ‘León’ ha asumido su responsabilidad por el mal desempeño reflejado en la cantidad exagerada de expulsiones que recibió (7), pero ha insistido que ese tema solo le compete a él, ignorando toda clase de comentarios prejuiciosos.

“Fue complicado. Tenía que estar fuerte de la cabeza porque también me me señalaba yo mismo, me autocriticaba demasiado. Sin mala intención perjudico a mi a mi equipo, a mis compañeros. Porque jugar con uno menos hoy en día es muy duro. Tengo que seguir corrigiendo”, dijo.

Carlos Zambrano compartió vestuario en Alianza Lima con Hernán Barcos en tres ciclos. - Crédito: LR / Liga 1

“Siempre juego así. O sea, hablar del mismo tema es casi sin sentido. Lamentablemente, hoy unas que otras acciones son medidas de otra manera. No solamente conmigo, sino que en el fútbol peruano las mismas acciones no se toman de la misma manera con otros jugadores; es raro”, sumó.

Con la salida de Hernán Barcos, después de cinco años entregado a la institución de La Victoria, Carlos Zambrano es el apuntado para cumplir el rol de líder en Alianza Lima para el 2026, aunque resultara extraño que un futbolista envuelto en polémicas constantes se encargue de esa inmaculada función.