Perú Deportes

La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”

El ‘León’ asegura que jamás ha presentado diferencias o roces con el ‘Pirata’, a quien en reiteradas oportunidades defendió dentro del campo por representar el liderazgo ‘íntimo’

Guardar
Barcos y Zambrano desfilando hacia
Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

Aunque se ha instalado una serie de especulaciones con respecto a una presunta riña entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima, lo cierto es que no hay pruebas tangibles que lo ratifiquen. De hecho, el central de la selección peruana reconoce que existe una correcta sintonía entre ambos alrededor del espacio profesional.

Ello, sin embargo, no converge en una amistad como tal. En cualquier caso, el ‘Káiser’ ha preferido salir al frente y descartar cualquier diferencia con el ‘Pirata’, con quien en la recta final de la temporada hubo un roce a partir de una diferencia por la cinta de capitán.

Carlos Zambrano seguirá en Alianza
Carlos Zambrano seguirá en Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

De ese tema, Carlos Zambrano prefiere pasar página: “A mi me tuvo sin cuidado. Yo con elviejonunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”.

En el campo si tengo que pelearme por él, me voy a pelear. Nadie lo puede tocar, pero fuera en la calle cada uno tiene sus vidas y en el fútbol no todos pueden ser amigos. Creo que el respeto ante todo siempre ha estado”, dijo en una entrevista al espacio ‘Al Volante’.

Cuestionado sobre la controvertida reunión navideña, presumida en las redes sociales de la mayoría de integrantes de Alianza Lima con el mensaje “familia”, que se hizo pública al momento que se anunció formalmente la salida de Hernán Barcos, el ‘León’ fue enfático al asegurar que no hubo ningún mensaje entre líneas.

“Es que se pasaron la voz entre todos los compañeros. Fue a última hora todo, o sea, y no solamente es uno, faltaron varios. Faltaron como 10 compañeros. Creo que él estaba en Cajamarca, varios habían viajado. Nos juntamos lunes, pero el puterío de la prensa especula cosas”, sostuvo.

Hernán Barcos, con 41 años,
Hernán Barcos, con 41 años, cerró una era en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Balance

Carlos Zambrano es consciente de que Alianza Lima fue de más a menos en el reciente periodo, sobre todo en el espacio doméstico, cediendo muchas unidades que, finalmente, terminaron repercutiendo en la clasificación de la Liga 1.

Fue duro, porque creo que comenzamos muy bien el año, pero lamentablemente no es como comienzas, sino como terminas. Y todo se ve mal, porque no lograste el objetivo que era el torneo local", mencionó.

En esa misma frecuencia, el ‘León’ ha asumido su responsabilidad por el mal desempeño reflejado en la cantidad exagerada de expulsiones que recibió (7), pero ha insistido que ese tema solo le compete a él, ignorando toda clase de comentarios prejuiciosos.

Fue complicado. Tenía que estar fuerte de la cabeza porque también me me señalaba yo mismo, me autocriticaba demasiado. Sin mala intención perjudico a mi a mi equipo, a mis compañeros. Porque jugar con uno menos hoy en día es muy duro. Tengo que seguir corrigiendo”, dijo.

Carlos Zambrano compartió vestuario en
Carlos Zambrano compartió vestuario en Alianza Lima con Hernán Barcos en tres ciclos. - Crédito: LR / Liga 1

“Siempre juego así. O sea, hablar del mismo tema es casi sin sentido. Lamentablemente, hoy unas que otras acciones son medidas de otra manera. No solamente conmigo, sino que en el fútbol peruano las mismas acciones no se toman de la misma manera con otros jugadores; es raro”, sumó.

Con la salida de Hernán Barcos, después de cinco años entregado a la institución de La Victoria, Carlos Zambrano es el apuntado para cumplir el rol de líder en Alianza Lima para el 2026, aunque resultara extraño que un futbolista envuelto en polémicas constantes se encargue de esa inmaculada función.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro

André Carrillo se dio un

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

El técnico Gerardo Ameli planteará una alineación con 9 futbolistas que militan en la Liga 1 para vencer a la ‘verde’ en Chincha

El insólito once de Perú

DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”

Óscar Villegas aconseja a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no ignorar a los jóvenes, quienes son llamados a integrarse a la selección nacional en reemplazo de los veteranos

DT de Bolivia exhorta a

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Se juega una nueva jornada en el campeonato nacional, que tendrá como principal compromiso el Alianza Lima vs Universitario de Deportes en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 9

Renato Espinosa despide el 2025 con un doblete clave en el triunfo del Unirea Slobozia por la Liga de Rumania

El delantero nacional de 27 años registra cuatro dianas desde el inicio de su primera incursión en el continente europeo a mediados de este año

Renato Espinosa despide el 2025
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejero de la Sunedu postulará

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”

Sergio Galliani conmueve a fans tras el dramático final de Ignacio de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Gracias por todo”

Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’: reacciones y mensajes de apoyo

DEPORTES

André Carrillo se dio un

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

Melgar hace oficial la salida de Tomás Martínez luego de tres temporadas defendiendo la camiseta del cuadro arequipeño

DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos